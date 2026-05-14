Nga phóng hơn 700 vũ khí về phía Ukraine

TPO - Nga đã tiến hành một cuộc tấn công hỗn hợp quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ukraine, sử dụng hàng trăm máy bay không người lái, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo.

Theo báo cáo từ Không quân Ukraine, trong đêm ngày 13, rạng sáng 14/5, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công hỗn hợp quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ukraine, sử dụng tên lửa và hàng trăm máy bay không người lái tấn công. Trong đó bao gồm 675 máy bay không người lái (UAV tấn công và mồi nhử) và 46 tên lửa các loại (3 tên lửa đạn đạo Kh-47M2 Kinzhal, 18 tên lửa đạn đạo Iskander-M/S-400 và 35 tên lửa hành trình Kh-101).

Tính đến 8h sáng 14/5, hệ thống phòng không Ukraine đã vô hiệu hóa 693 mục tiêu, trong đó bao gồm 652 UAV và 41 tên lửa.

Không quân Ukraine cho biết đã ghi nhận 15 vụ tấn công bằng tên lửa và 23 UAV tại 24 địa điểm, cùng với mảnh vỡ máy bay rơi xuống tại 18 địa điểm.

Theo Bộ Năng lượng Ukraine, cuộc tấn công quy mô lớn của Nga đã khiến người dân tại thành phố Kiev và 11 tỉnh khác rơi vào tình trạng mất điện gần như hoàn toàn.

"Sau một trong những cuộc tấn công phối hợp lớn nhất của Nga vào Ukraine, tình trạng mất điện đã xảy ra không chỉ ở thủ đô mà còn ở các tỉnh Volyn, Dnipropetrovsk, Donetsk, Zaporizhzhia, Kiev, Lviv, Poltava, Sumy, Kharkiv, Chernihiv và Khmelnytskyi. Các kỹ sư điện lực đang nỗ lực để khôi phục nguồn cung cấp điện cho tất cả người tiêu dùng nhanh nhất có thể", bộ này cho biết trong một tuyên bố.

Người phát ngôn Không quân Ukraine Yurii Ihnat cho biết, đêm qua Nga đã tiến hành một trong những cuộc tấn công lớn nhất vào Ukraine trong suốt cuộc chiến, sử dụng toàn bộ các loại vũ khí hiện có.

"Đối phương đã tấn công với số lượng lớn trong vài ngày qua, sau quãng thời gian được cho là ngừng bắn. Rõ ràng là họ đã lợi dụng thỏa thuận để tích trữ vũ khí và tấn công dữ dội", ông Ihnat nói.

Ông nhấn mạnh rằng lực lượng phòng không Ukraine hiện đang phải hoạt động trong tình trạng quá tải, trong bối cảnh Nga liên tục thay đổi chiến thuật tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái.

"Nếu hôm qua thời tiết xấu và UAV tấn công từ nhiều hướng khác nhau, thì hôm nay toàn bộ số lượng đó lại tập trung vào một khu vực. Với số lượng phương tiện phòng không hạn chế hiện nay, không thể đánh chặn toàn bộ mục tiêu", ông cho biết thêm.

Theo ông, phía Nga cũng hiểu rõ những khó khăn mà hệ thống phòng không Ukraine đang đối mặt, đặc biệt là tình trạng thiếu hụt khí tài và tên lửa đánh chặn.

Ông cũng cho biết các hệ thống MIM-104 Patriot đã được triển khai trong đợt tấn công mới nhất và một lượng đáng kể tên lửa đánh chặn đã được sử dụng.

Người phát ngôn Không quân Ukraine cũng khẳng định Kiev đang tích cực làm việc với các đối tác quốc tế nhằm thúc đẩy việc cung cấp thêm hệ thống phòng không và tên lửa đánh chặn.

