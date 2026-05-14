Bộ trưởng Y tế thúc đẩy tiến độ 2 cơ sở mới của Bệnh viện Chợ Rẫy

TPO - Trước áp lực quá tải kéo dài tại bệnh viện tuyến cuối lớn nhất phía Nam, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan yêu cầu lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy khẩn trương khởi công và đưa vào vận hành hai cơ sở mới trong năm 2026.

Tại lễ công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy ngày 14/5, một trong những nội dung được Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh nhiều lần là yêu cầu khẩn trương mở rộng hệ thống bệnh viện nhằm giải quyết tình trạng quá tải kéo dài tại cơ sở hiện hữu.

Chợ Rẫy là bệnh viện hạng đặc biệt tại khu vực phía Nam

Theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, với vai trò là bệnh viện hạng đặc biệt tuyến cuối của khu vực phía Nam, Chợ Rẫy không chỉ làm nhiệm vụ điều trị bệnh nhân nặng mà còn phải trở thành trung tâm y tế chuyên sâu mang tính chiến lược quốc gia.

“Bộ Y tế đang xây dựng đề án phát triển các trung tâm y tế chuyên sâu. Chợ Rẫy chắc chắn sẽ là một trong những trung tâm y tế chuyên sâu lớn nhất khu vực phía Nam” - Bộ trưởng Đào Hồng Lan khẳng định.

Hiện mỗi năm Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận gần 2 triệu lượt khám chữa bệnh, điều trị nội trú cho khoảng 143.000 bệnh nhân và thực hiện hơn 45.000 ca phẫu thuật. Lượng bệnh nhân từ các tỉnh miền Tây, Đông Nam Bộ và Tây Nguyên đổ về khiến áp lực tại bệnh viện luôn ở mức rất cao.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan chia sẻ thông tin tại lễ trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy (ngày 14/5)

Người đứng đầu Bộ Y tế cho biết dù chất lượng chuyên môn được đánh giá hàng đầu cả nước nhưng điều kiện cơ sở vật chất hiện tại chưa thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu ngày càng tăng của người dân. “Người bệnh đến đây vẫn còn chen chúc, quá tải. Chúng ta phải từng bước giãn mật độ bệnh nhân, nâng cấp điều kiện khám chữa bệnh văn minh và hiện đại hơn” - bà nói.

Từ thực tế đó, Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện Chợ Rẫy tập trung toàn lực để khởi công và vận hành cơ sở mới vào cuối năm 2026. Một trong hai dự án trọng điểm là cơ sở Bệnh viện Nội tiết Trung ương khu vực phía Nam. Theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, dự án này đã kéo dài nhiều năm và hiện được Bộ Y tế quyết định bàn giao cho Bệnh viện Chợ Rẫy quản lý sau khi hoàn thành nhằm tạo thêm không gian khám chữa bệnh, giảm tải cho cơ sở chính.

Dự án còn lại là Bệnh viện Chợ Rẫy hữu nghị Việt – Nhật. Đây là đại công trình ODA (tại huyện Bình Chánh cũ) quy mô lớn từng vướng mắc kéo dài gần một thập kỷ. “Không có dự án ODA nào kéo dài như vậy. Khi tôi về Bộ Y tế đến nay đã gần 4 năm vẫn phải tập trung tháo gỡ từng vấn đề” - Bộ trưởng chia sẻ.

Khoa Cấp cứu của bệnh viện luôn trong tình trạng đông bệnh nhân

Lãnh đạo Bộ Y tế yêu cầu Ban Giám đốc mới của Chợ Rẫy phải coi đây là nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2026. “Đây là áp lực rất lớn nhưng nếu không quyết tâm thì không thể làm được. Cuối năm nay phải có chuyển biến rõ rệt, phải khởi công xây dựng” - Bộ trưởng nhấn mạnh.

Theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, việc mở rộng hệ thống Chợ Rẫy không chỉ nhằm tăng số giường bệnh mà còn tạo nền tảng xây dựng mô hình bệnh viện hiện đại, thông minh và chuyển đổi số toàn diện. Bà yêu cầu bệnh viện phải đẩy mạnh triển khai bệnh án điện tử, sổ sức khỏe điện tử, kết nối dữ liệu y tế và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản trị cũng như khám chữa bệnh. “Chuyển đổi số không còn là lựa chọn mà là yêu cầu bắt buộc đối với các bệnh viện tuyến cuối” - Bộ trưởng nói.

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, Bộ trưởng kỳ vọng Chợ Rẫy tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho các tỉnh thành phía Nam nhằm nâng cao năng lực toàn hệ thống.

Người dân chờ làm thủ tục khám chữa bệnh tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Trước nhiệm vụ cụ thể liên quan đến 2 cơ sở mới được Bộ trưởng Đào Hồng Lan nhấn mạnh, BS-CKII Phạm Thanh Việt, tân Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy thừa nhận, đây là giai đoạn đầy áp lực nhưng cũng mở ra cơ hội chuyển mình mạnh mẽ cho bệnh viện.

Ông cho biết Ban Giám đốc sẽ tập trung tối đa nguồn lực để triển khai các dự án theo chỉ đạo của Bộ Y tế. “Chúng tôi sẽ quyết tâm rút ngắn tối đa thời gian triển khai để sớm, đưa các cơ sở mới (Bệnh viện Nội tiết Trung ương cơ sở phía Nam - PV) đi vào hoạt động và khởi công xây dựng Bệnh viện Chợ Rẫy hữu nghị Việt – Nhật đáp ứng mong đợi của Bộ Y tế và người dân” - ông nói.

Bên cạnh nỗ lực xây dựng để đưa vào vận hành cơ sở mới, lãnh đạo bệnh viện cam kết sẽ đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn phục vụ người bệnh

Theo BS Phạm Thanh Việt, cùng với mở rộng hạ tầng, bệnh viện sẽ thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số và phát triển bệnh viện thông minh. Mục tiêu đến năm 2030, Chợ Rẫy trở thành bệnh viện số kiểu mẫu của cả nước, có khả năng ứng dụng AI trong quản trị, điều hành và hỗ trợ điều trị.

“Chúng tôi xác định đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng phục vụ và phát triển kỹ thuật cao là con đường bắt buộc để Chợ Rẫy tiếp tục giữ vai trò đầu tàu y tế phía Nam” - ông khẳng định.