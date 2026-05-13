Sức khỏe

Phòng khám ACC mang giải pháp phục hồi chuẩn y khoa đến Ironman 70.3 Vietnam 2026

P.V

Cuối tuần qua, thành phố biển Đà Nẵng tiếp tục trở thành tâm điểm của cộng đồng thể thao sức bền khi hàng ngàn vận động viên trong nước và quốc tế hội tụ tại VNG IRONMAN 70.3 Vietnam 2026 - một trong những giải đấu 3 môn phối hợp danh giá và khắc nghiệt nhất hành tinh.

Với thử thách gồm 1.900m bơi, 90km đạp xe và 21,1km chạy bộ dưới điều kiện thời tiết đặc trưng miền Trung, IRONMAN không chỉ là cuộc đua về thể lực mà còn là hành trình thử thách ý chí, tinh thần bền bỉ và khả năng vượt qua giới hạn của mỗi vận động viên.

Đồng hành cùng mùa giải năm nay, Phòng khám Trị liệu Thần kinh Cột sống Hoa Kỳ ACC - thành viên Tập đoàn FV - tiếp tục mang đến hệ thống hỗ trợ phục hồi cơ xương khớp chuyên sâu dành cho các vận động viên ngay sau thi đấu. Khu vực phục hồi của ACC đã trở thành điểm dừng chân quen thuộc của nhiều “người sắt” cần được đánh giá, chăm sóc và phục hồi hệ vận động sau nhiều giờ tranh tài cường độ cao.

Không chỉ hỗ trợ các vận động viên phong trào, ACC còn trực tiếp chăm sóc cho nhiều gương mặt nổi bật của cộng đồng triathlon Việt Nam như Lâm Quang Nhật, Võ Trí Trung, Nguyễn Đăng Khoa và Đoàn Ngọc Hoàng.

Đặc biệt, vận động viên Lâm Quang Nhật đã tạo dấu ấn mạnh mẽ tại mùa giải năm nay khi trở thành vận động viên nam người Việt Nam đầu tiên đạt cột mốc 4 giờ 13 phút 44 giây tại IRONMAN 70.3 Vietnam, đồng thời giành vị trí nhì chung cuộc đầy ấn tượng.

Bên cạnh đó, các vận động viên Võ Trí Trung, Nguyễn Đăng Khoa và Đoàn Ngọc Hoàng cũng ghi dấu với những màn thể hiện nổi bật và thành tích ấn tượng ở nội dung 3 môn phối hợp, giành Hạng 2 Male Relay 70.3 với tổng thời gian ấn tượng 4 giờ 19 phút.

Những thành tích này không chỉ là niềm tự hào của thể thao Việt Nam mà còn cho thấy vai trò quan trọng của việc chăm sóc, phục hồi và tối ưu hệ vận động một cách bài bản đối với các vận động viên chuyên nghiệp lẫn phong trào.

Tại khu vực phục hồi, Bác sĩ Rob Sleiman - Giám đốc Y khoa cùng đội ngũ Chuyên viên Phục hồi chức năng của ACC đã làm việc liên tục dưới thời tiết nắng nóng và gió biển khắc nghiệt để hỗ trợ các vận động viên một cách tận tâm và chuyên nghiệp.

Đội ngũ ACC trực tiếp Ứng dụng kỹ thuật nắn chỉnh Chiropractic chuyên sâu nhằm giải tỏa chèn ép, hỗ trợ phục hồi chức năng tự nhiên và tối ưu hiệu suất vận động; Kiểm tra sự cân bằng hệ vận động và sai lệch hệ trục cột sống sau thi đấu; Đánh giá và xử lý các vấn đề chấn thương thể thao thường gặp ở vận động viên sức bền

Được Bộ Y tế cấp phép từ năm 2006, Phòng khám ACC là đơn vị y tế tiên phong ứng dụng Trị liệu thần kinh cột sống Chiropractic tại Việt Nam.

Phòng khám ACC chuyên điều trị các bệnh lý cơ xương khớp và chấn thương thể thao bằng phương pháp không dùng thuốc, không phẫu thuật, an toàn và hiệu quả. Phòng khám cũng là đối tác y tế tin cậy của nhiều vận động viên chuyên nghiệp và đồng hành cùng các sự kiện thể thao lớn.

Địa chỉ:

TP.HCM:

- 99 Nguyễn Du, P. Bến Thành. SĐT: 0946 740 066

- Lầu 1, Tản Đà Court, 86 Tản Đà, Phường Chợ Lớn. SĐT: 0941 970 909

Hà Nội:

-Lầu 1 & 2 - Tòa nhà HDI Tower, 55 Lê Đại Hành, Phường Hai Bà Trưng. SĐT: 0965 688 828

