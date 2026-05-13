Chiều cao của người Việt vẫn thuộc nhóm trung bình thấp so với khu vực

Dù kinh tế tăng trưởng mạnh trong hai thập kỷ qua, Việt Nam vẫn nằm trong nhóm 30% quốc gia có chiều cao trung bình thấp nhất thế giới. Theo nghiên cứu của NCD Risk Factor Collaboration, chiều cao người Việt hiện đứng thứ 154 (với nam) và 146 (với nữ) trong tổng số 201 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Chia sẻ tại lễ phát động chiến dịch cộng đồng “Vì một kỷ nguyên cao khỏe” ngày 12/5, TS. BS Trương Hồng Sơn, Phó Tổng thư ký Tổng hội Y học Việt Nam, Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam, chiều cao trung bình của thanh thiếu niên Việt Nam hiện vẫn xếp trong nhóm thấp nhất thế giới. Cụ thể, ở độ tuổi 20, chiều cao trung bình với nam là 1m68, nữ giới chiều cao chỉ 1m57.

Theo ông Sơn, chiều cao của trẻ chịu tác động lớn bởi 4 yếu tố: Di truyền (đóng góp 23%), dinh dưỡng quyết định tới 32%, cùng với vận động và giấc ngủ/môi trường. Điều này có nghĩa là hơn 75% tiềm năng chiều cao nằm trong tay các bậc phụ huynh và hoàn toàn có thể chủ động tác động thông qua lối sống khoa học.

Theo đó, độ tuổi 6 - 12 là giai đoạn vàng trong phát triển chiều cao của trẻ. Đây là thời điểm nền tảng, nơi dinh dưỡng, vận động và giấc ngủ đóng vai trò quyết định trong việc hình thành tầm vóc tương lai. Một chế độ dinh dưỡng cân bằng, kết hợp với vận động hợp lý và nghỉ ngơi khoa học sẽ giúp trẻ phát triển tối ưu về thể chất, đặc biệt là chiều cao.

Tiết mục mở màn lễ phát động chiến dịch Vì một kỷ nguyên cao khỏe của các em học sinh

Xuất phát từ tầm quan trọng cấp thiết đó và hưởng ứng Chiến lược Quốc gia về Dinh dưỡng giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2045 cũng như Nghị quyết Chính phủ về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân, Viện Y học Ứng dụng Việt Nam và nhãn hàng bánh quy sữa D-MAXX Marie (Tập đoàn Mayora) đã khởi xướng chiến dịch cộng đồng “Vì một kỷ nguyên cao khoẻ” nhằm tối ưu chiều cao cho trẻ trong độ tuổi từ 6 đến 12.

Chia sẻ tại sự kiện, đại diện nhãn hàng D-MAXX Marie, bà Phạm Thị Thu Thảo – Giám đốc Marketing cho biết, thông qua chiến dịch cộng đồng, D-MAXX Marie mong muốn đồng hành cùng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam nâng cao nhận thức và hỗ trợ phụ huynh tối ưu chiều cao cho trẻ bằng giải pháp toàn diện, dễ áp dụng và phù hợp với trẻ em Việt Nam.

Theo đó, chiến dịch cung cấp Công cụ đánh giá chiều cao trực tuyến tại website https://vimotkynguyencaokhoe.com, với mục tiêu giúp phụ huynh chủ động kiểm tra và đánh giá chiều cao của trẻ dựa trên chuẩn WHO, có sự tư vấn chuyên môn từ Viện Y học Ứng dụng Việt Nam. Cha mẹ sẽ biết được tình trạng phát triển của trẻ và đưa ra gợi ý tối ưu chiều cao phù hợp với từng thể trạng và độ tuổi. Không dừng lại ở đó, cuốn Cẩm nang cao khỏe và Chuỗi video “Siêu cao - đâu cần cao siêu” với chuyên gia sẽ giúp cha mẹ hiểu đúng và có phương pháp tối ưu chiều cao hiệu quả cho con.

“Chiến dịch còn trao tặng hàng ngàn Bữa xế vui khỏe với bánh quy sữa DMAXX Marie để bổ sung Vitamin D cho hàng ngàn học sinh tiểu học tại 15 điểm trường. Thông qua chiến dịch, chúng tôi mong muốn những thông tin hữu ích này được lan toả để bắt đầu thay đổi nhận thức của hàng triệu phụ huynh, hình thành thói quen của hàng triệu gia đình Việt và xây dựng nền tảng dinh dưỡng của hàng triệu đứa trẻ, bắt đầu từ hôm nay”, bà Thảo cho hay.