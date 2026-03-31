Gặp mỹ nam cao 1,86 m đang làm mưa làm gió ngoài rạp Việt

Địa điểm: Yori Matcha and Coffee Culture.

Khương Lê (tên thật Lê Hữu Khương) đang là cái tên gây chú ý sau thành công của Hẹn em ngày nhật thực của đạo diễn Lê Thiện Viễn. Trước khi theo đuổi nghệ thuật, anh là vận động viên bóng rổ, từng giành huy chương vàng giải trẻ toàn quốc U19 năm 2014. Chiều cao 1,86 m cùng vóc dáng nổi bật là lợi thế giúp anh nhanh chóng được chú ý khi bước vào showbiz.

Khương Lê từng thử sức ở nhiều lĩnh vực như tham gia FAPTV, làm nhạc với nghệ danh Dubbie và xuất hiện tại Rap Việt mùa 3. Cơ duyên đến với điện ảnh bắt đầu từ Gái già lắm chiêu 3. Cùng với Lê Xuân Tiền, nam diễn viên xuất hiện với hình tượng "phi công trẻ", trai đẹp cân cả dàn cast toàn sao nữ hạng A như Ninh Dương Lan Ngọc, Kaity Nguyễn...

Tuy nhiên, Khương Lê chưa đủ lực bứt phá. Đến mùa Tết Bính Ngọ, Khương Lê bứt phá với Báu vật trời cho, Hẹn em ngày nhật thực và sắp tới là Mẹ Mìn. Với ngoại hình nổi trội, anh được kỳ vọng là gương mặt nam chính mới của điện ảnh Việt.