Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Gặp mỹ nam cao 1,86 m đang làm mưa làm gió ngoài rạp Việt

Trọng Huy - Hồng Phúc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Rạp chiếu tuần này chứng kiến cú bứt phá khó tin của "Hẹn em ngày nhật thực". Với doanh thu mở màn 20 tỷ đồng, phim của Lê Thiện Viễn chấm dứt nỗi ám ảnh "cứ làm phim lãng mạn, rom com chắc chắn thua lỗ". Thành công ban đầu của phim kéo theo danh tiếng của dàn cast, trong đó có Khương Lê. Với chiều cao 1,86 m, gương mặt góc cạnh, diễn xuất ổn, Khương Lê được gọi là chàng thơ, mỹ nam điện ảnh mới. Đã lâu rồi, điện ảnh Việt Nam mới có thêm nam chính đủ sắc vóc, khả năng để bước lên bàn cân với những cái tên quen thuộc như Tuấn Trần, Quốc Anh.

Tôi là Khương Lê, diễn viên chính của Hẹn em ngày nhật thực. Thú thật kể từ lúc bấm máy cho đến khi gặp gỡ báo Tiền Phong, tôi vẫn chưa quen cảm giác gặp nhiều người. Mọi thứ đều là lần đầu, từ đóng vai nam chính đến những cuộc phỏng vấn riêng... Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Khi nghe ê-kíp báo tin phim thu hơn 20 tỷ đồng sau 3 ngày khởi chiếu, tôi đã khựng lại một chút, trong đầu nghĩ "Thật không ta?". Tôi không dám tin liền đâu, phải nghe đi nghe lại vài lần. Tôi vui lắm, vì điều này vượt qua mọi tưởng tượng, kỳ vọng ban đầu.
Từ lúc nhận lời mời của nhà sản xuất, tôi không nghĩ xa tới vậy. Tôi chỉ nghĩ làm thế nào cho tròn vai thôi, làm sao để không làm phiền đoàn phim hay làm chậm tiến độ. Tôi cũng không phải kiểu người đặt mục tiêu doanh thu. Hoàn thành tốt công việc diễn xuất đã là chuyện lớn rồi. Còn phim đi được tới đâu thì tôi nghĩ là do duyên với khán giả nữa.
Nhắc về chữ duyên, cái duyên của tôi với bộ phim này cũng lạ lắm. Lúc đầu tôi từ chối vì trùng lịch, gần như là bỏ luôn rồi. Sau đó vài ngày, tự nhiên trong đầu tôi cứ thấy "thiếu thiếu" gì đó. Tôi mới sực nhớ ra vẫn còn nợ nhà sản xuất Lý Minh Thắng cái hẹn cho bộ phim Hẹn em ngày nhật thực.
Lúc tôi gọi ê-kíp, dàn cast đã đầy đủ và sẵn sàng, chỉ còn thiếu mỗi nam chính. Không biết là xui hay may, vì dự án kia dời lịch nên tôi mới kịp gia nhập dự án này. Nhiều khi nghĩ lại, nếu hôm đó mình không nhớ ra, chắc giờ mọi thứ đã khác rồi.
Từ hôm premiere đến nay, tôi đọc được nhiều thông tin về bản thân. Nhìn lại, tôi đã có hơn 10 năm theo nghề nhưng chưa đủ duyên. Nhiều người hỏi tôi có chật vật không, mà thật ra tôi cũng không biết trả lời sao cho đúng.
Tôi chưa từng ngồi lại và tự gọi tên giai đoạn đó là thành công hay khó khăn. Mỗi quãng đường đi qua đều có cái để học. Có những lúc không có nhiều việc, nhưng lại là lúc tôi nhìn vào bên trong mình nhiều nhất. Và lúc đó lại giúp tôi hiểu bản thân cần làm gì để tiếp tục với nghệ thuật.
Có khoảng thời gian tôi sống rất chậm. Tôi đi chơi, du lịch, đọc sách, nghe nhiều thứ, quan sát mọi người xung quanh. Tôi không cố ép mình phải lúc nào cũng bận rộn hay phải có thành tích gì.
Có chút chững lại nhưng không bao giờ tôi nghĩ chuyện bỏ nghề. Không phải vì tôi chắc chắn mình sẽ thành công, mà vì tôi thật sự thích làm phim. Tôi thích cảm giác được đi nhiều nơi, gặp nhiều người, sống cuộc đời khác bản thân của đời thực. Mỗi nhân vật cho tôi góc nhìn khác, làm tôi thấy nghề này đáng để theo.
Lần đầu được đóng vai chính phim điện ảnh, tôi đã coi đi coi lại bộ phim 5-7 lần. Tôi xem phim của mình mà không thoải mái lắm đâu. Tôi ngồi soi chỗ nào bản thân chưa làm được, lần đầu gần như chỉ toàn thấy lỗi. Đến khi xem cùng bạn bè, tôi mới bắt đầu cảm nhận nội dung. Lúc đó tôi mới nhận ra bản thân mình đã đi được đoạn đường dài, không còn như 10 năm trước.
Khi nghe mọi người gọi mình là “nam thần điện ảnh”, "mỹ nam điện ảnh" hay chàng thơ, nói thật tôi cũng chỉ biết cười thôi. Nói không thích là không đúng, tất nhiên mình cũng vui chứ. Nhưng mà đi kèm với đó là áp lực. Những danh xưng tới nhanh, nhưng để giữ được thì không dễ. Nên tôi nghĩ cứ tập trung làm nghề cho tốt trước đã, chuyện danh xưng "để sau tính".
Về chuyện ăn uống, tôi rất kỷ luật. Gần như ngày nào tôi cũng ăn ức gà, ăn rau nhiều, hạn chế gia vị. Trước đây vào vai "phi công", tôi ăn uống khắc nghiệt hơn, đúng nghĩa ăn chỉ để sống và đẹp. Hiện tại không cần quá căng thẳng, nhưng cũng phải có chế độ ăn uống và tập luyện.
Tôi cũng duy trì tập luyện đều, nếu rảnh thì khoảng 4-5 buổi một tuần. Ngoài ra tôi cũng đi chơi thể thao với bạn bè để đầu óc thoải mái hơn. Tôi không nghĩ việc giữ dáng chỉ là để đẹp. Nó giống như một sự chuẩn bị cho công việc của mình. Khi có vai tới, mình không bị rơi vào trạng thái “chưa sẵn sàng”.
Hiện tại, điều tôi mong nhất là Hẹn em ngày nhật thực đạt 100 tỷ đồng, như vậy là vui lắm rồi. Nhưng cũng phải nói lại, tôi không dám nghĩ quá xa như doanh thu phải vài trăm tỷ đồng.
Sau dự án đóng cùng Thiên Ân, tôi gia nhập đoàn phim mới. Tôi nghĩ mình còn phải học nhiều lắm, nên cứ làm từng vai cho tốt trước đã. Nếu có kịch bản nào phù hợp thì tôi làm, còn không thì tôi dành thời gian chuẩn bị cho bản thân, tập luyện, đọc thêm, quan sát thêm.

Địa điểm: Yori Matcha and Coffee Culture.

Khương Lê (tên thật Lê Hữu Khương) đang là cái tên gây chú ý sau thành công của Hẹn em ngày nhật thực của đạo diễn Lê Thiện Viễn. Trước khi theo đuổi nghệ thuật, anh là vận động viên bóng rổ, từng giành huy chương vàng giải trẻ toàn quốc U19 năm 2014. Chiều cao 1,86 m cùng vóc dáng nổi bật là lợi thế giúp anh nhanh chóng được chú ý khi bước vào showbiz.

Khương Lê từng thử sức ở nhiều lĩnh vực như tham gia FAPTV, làm nhạc với nghệ danh Dubbie và xuất hiện tại Rap Việt mùa 3. Cơ duyên đến với điện ảnh bắt đầu từ Gái già lắm chiêu 3. Cùng với Lê Xuân Tiền, nam diễn viên xuất hiện với hình tượng "phi công trẻ", trai đẹp cân cả dàn cast toàn sao nữ hạng A như Ninh Dương Lan Ngọc, Kaity Nguyễn...

Tuy nhiên, Khương Lê chưa đủ lực bứt phá. Đến mùa Tết Bính Ngọ, Khương Lê bứt phá với Báu vật trời cho, Hẹn em ngày nhật thực và sắp tới là Mẹ Mìn. Với ngoại hình nổi trội, anh được kỳ vọng là gương mặt nam chính mới của điện ảnh Việt.

Xem thêm

Cùng chuyên mục