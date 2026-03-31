Gặp mỹ nam cao 1,86 m đang làm mưa làm gió ngoài rạp Việt

TPO - Rạp chiếu tuần này chứng kiến cú bứt phá khó tin của "Hẹn em ngày nhật thực". Với doanh thu mở màn 20 tỷ đồng, phim của Lê Thiện Viễn chấm dứt nỗi ám ảnh "cứ làm phim lãng mạn, rom com chắc chắn thua lỗ". Thành công ban đầu của phim kéo theo danh tiếng của dàn cast, trong đó có Khương Lê. Với chiều cao 1,86 m, gương mặt góc cạnh, diễn xuất ổn, Khương Lê được gọi là chàng thơ, mỹ nam điện ảnh mới. Đã lâu rồi, điện ảnh Việt Nam mới có thêm nam chính đủ sắc vóc, khả năng để bước lên bàn cân với những cái tên quen thuộc như Tuấn Trần, Quốc Anh.
Lần đầu được đóng vai chính phim điện ảnh, tôi đã coi đi coi lại bộ phim 5-7 lần. Tôi xem phim của mình mà không thoải mái lắm đâu. Tôi ngồi soi chỗ nào bản thân chưa làm được, lần đầu gần như chỉ toàn thấy lỗi. Đến khi xem cùng bạn bè, tôi mới bắt đầu cảm nhận nội dung. Lúc đó tôi mới nhận ra bản thân mình đã đi được đoạn đường dài, không còn như 10 năm trước.
Địa điểm: Yori Matcha and Coffee Culture.
Khương Lê (tên thật Lê Hữu Khương) đang là cái tên gây chú ý sau thành công của Hẹn em ngày nhật thực của đạo diễn Lê Thiện Viễn. Trước khi theo đuổi nghệ thuật, anh là vận động viên bóng rổ, từng giành huy chương vàng giải trẻ toàn quốc U19 năm 2014. Chiều cao 1,86 m cùng vóc dáng nổi bật là lợi thế giúp anh nhanh chóng được chú ý khi bước vào showbiz.
Khương Lê từng thử sức ở nhiều lĩnh vực như tham gia FAPTV, làm nhạc với nghệ danh Dubbie và xuất hiện tại Rap Việt mùa 3. Cơ duyên đến với điện ảnh bắt đầu từ Gái già lắm chiêu 3. Cùng với Lê Xuân Tiền, nam diễn viên xuất hiện với hình tượng "phi công trẻ", trai đẹp cân cả dàn cast toàn sao nữ hạng A như Ninh Dương Lan Ngọc, Kaity Nguyễn...
Tuy nhiên, Khương Lê chưa đủ lực bứt phá. Đến mùa Tết Bính Ngọ, Khương Lê bứt phá với Báu vật trời cho, Hẹn em ngày nhật thực và sắp tới là Mẹ Mìn. Với ngoại hình nổi trội, anh được kỳ vọng là gương mặt nam chính mới của điện ảnh Việt.