Cảnh đánh ghen vô cớ

TPO - Tình huống vợ cũ đánh ghen vô cớ trong ''Bước chân vào đời'' đang trở thành tâm điểm tranh cãi, khi khán giả cho rằng biên kịch đã đẩy kịch tính theo hướng gượng ép, thiếu logic.

Đánh ghen vô cớ, khán giả ngao ngán

Ở tập 16, biến cố dồn dập ập đến với Trang (Ngọc Thủy) khi cô bất ngờ bị Ly (Lưu Huyền Trang) - vợ cũ của Dũng (Hoàng Anh Vũ) - lao vào đánh ghen ngay tại công ty. Tình huống được “dọn đường” bằng việc Ly bị Linh (Thu Hoài) thao túng tâm lý, gợi ý dựng “phốt” để bán hàng online. Một “gói truyền thông 0 đồng” được vẽ ra, kèm theo kịch bản gây chú ý bằng scandal tình ái.

Tuy nhiên, chính cách xây dựng này lại khiến khán giả phản ứng dữ dội. Việc một người đã ly hôn vẫn ghen tuông mù quáng, sẵn sàng hành hung người khác nơi công sở bị nhận xét là thiếu cơ sở tâm lý. Trong khi đó, mối quan hệ giữa Trang và Dũng mới dừng ở mức đồng nghiệp, chưa có chi tiết nào đủ để kích hoạt một cơn ghen cực đoan.

﻿ ﻿ ﻿ Màn đánh ghen phi lý trong phim Bước chân vào đời.

Không ít ý kiến cho rằng đây là kiểu “drama cưỡng ép” quen thuộc của phim truyền hình Việt, đẩy cao trào bằng xung đột bạo lực, bất chấp logic nhân vật. Những bình luận như “xem mà tức”, “kịch bản nực cười”, hay “vợ cũ nào đi đánh ghen kiểu đó” xuất hiện dày đặc trên các diễn đàn.

Thực tế, đây không phải lần đầu Bước chân vào đời gây tranh cãi vì tình tiết thiếu thuyết phục. Trước đó, phim bị phàn nàn vì lối xây dựng nhân vật một chiều khi tuyến phản diện hành xử cực đoan, thiếu động cơ rõ ràng, còn tuyến chính lại bị đẩy vào chuỗi bi kịch liên tiếp mà thiếu sự phát triển nội tâm hợp lý. Những cú “twist” nhằm gây sốc xuất hiện dày nhưng không tạo được chiều sâu, khiến mạch phim trở nên nặng nề, kịch tính theo kiểu cường điệu.

Ngay trong chính phân đoạn đánh ghen, diễn viên Ngọc Thủy thừa nhận đây là cảnh quay ám ảnh nhất của cô. Việc phải thực hiện nhiều lần khiến cô bị trầy xước và chịu áp lực tâm lý. Tuy vậy, nỗ lực của diễn viên không đủ cứu một tình huống bị đánh giá sai từ gốc là kịch bản.

Quỳnh Kool khóc ''trôi phim''

Bên cạnh tranh cãi về kịch bản, diễn xuất của Quỳnh Kool cũng trở thành đề tài bàn luận. Nhân vật Thương do cô đảm nhận bị nhận xét rơi vào lối mòn cảm xúc, khóc trong hầu hết tình huống.

Quỳnh Kool bị chê vì cách thể hiện một màu, tập nào cũng khóc.

Từ mâu thuẫn gia đình, áp lực cuộc sống đến biến cố của người thân, cách thể hiện gần như không thay đổi. Tương tự khi em gái bị đánh ghen vô cớ, thay vì tìm hiểu và xử lý vấn đề, Thương lại phản ứng bằng việc trách móc rồi… khóc. Sự lặp lại khiến nhân vật dần đánh mất sự đồng cảm, thậm chí gây ức chế.

Không chỉ dừng ở diễn xuất, tạo hình của nhân vật cũng bị chê lỗi thời vì thường để tóc xõa, trang điểm đậm phần mắt, phong thái yếu đuối, thiếu sức sống. Trong bối cảnh phim hiện đại, kiểu xây dựng này bị cho là cũ kỹ, không còn phù hợp với thị hiếu khán giả.

Hàng loạt bình luận tiêu cực xuất hiện như “khóc từ đầu đến cuối”, “xem mà mệt”, “nhân vật sinh ra chỉ để khóc”. Những phản ứng này cho thấy khán giả ngày càng khắt khe hơn với cách thể hiện cảm xúc một màu.

Ở chiều ngược lại, một số vai phụ lại tạo được dấu ấn rõ nét hơn. Điều này càng làm lộ ra khoảng trống trong cách xây dựng nhân vật chính. Khi kịch bản chưa đủ chặt chẽ, diễn xuất một màu khiến tổng thể bộ phim trở nên nặng nề.