Bạn gái hỗ trợ Bùi Đình Khánh bỏ trốn như thế nào?

TPO - Ngay sau khi gây án vào tối 17/4/2025, Bùi Đình Khánh đã liên tục thay đổi phương tiện, địa điểm để bỏ trốn qua nhiều tỉnh thành. Trong hành trình này, Triệu Nguyễn Hoài Thương (SN 2005), được xác định là bạn gái của Khánh, bị cáo buộc tham gia hỗ trợ đối tượng lẩn trốn.

Trộm quần áo bộ đội để ngụy trang

Theo hồ sơ vụ án, sau khi biết Nguyễn Hữu Đằng bị bắt cùng 16 bánh heroin tại khu vực Bãi Cháy, Khánh cùng đồng phạm sử dụng súng AK chống trả lực lượng chức năng rồi bỏ chạy khỏi hiện trường.

Sau vụ nổ súng tại khu vực cổng chào Khu công nghiệp Cái Lân và Trạm thu phí Việt Hưng khiến Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải hy sinh, Bùi Đình Khánh bị truy nã đặc biệt nguy hiểm trên toàn quốc.

Theo cáo trạng, khoảng 21h ngày 17/4/2025, sau khi Khánh bỏ trốn đến khu vực đồi thông Yên Lập (phường Đông Mai, tỉnh Quảng Ninh), Khánh gọi cho bạn không được, Khánh đã liên lạc với Triệu Thị Hoài Thương (bạn gái của Khánh) và Triệu Thị Hiền (bạn gái bị cáo Hà Thương Hải).

Khánh báo cho hai người này biết việc Hải bị công an bắt, còn Khánh thì đang bỏ trốn. Khánh nhờ Thương đặt cho một xe taxi và đón ở đầu đường Quốc lộ 18A thuộc tỉnh Bắc Ninh, đồng thời nhờ Hiền tìm cách liên lạc với Phùng Thị Kim Oanh, để nhờ lo chỗ trốn.

Tiếp theo, Khánh vào khu vực tập thể ở chân đồi Yên Lập lấy trộm quần áo (dành cho quân đội) mặc hoá trang, mục đích nhằm tránh sự truy tìm của Công an.

Thời điểm này, Hiền và Thương đã biết việc Khánh, Hải thực hiện hành vi mua bán ma túy số lượng lớn, sử dụng súng để giết người. Tuy nhiên, Thương vẫn cố tìm lái xe taxi để đón Khánh, Thương lên các trang web tìm và gọi nhiều tổng đài các hãng taxi tại Bến xe Nước Ngầm – TP Hà Nội.

Đến 0h29 ngày 17/4/2025, anh N.K.C, là lái xe taxi liên lạc với Thương, đồng ý nhận chở khách và yêu cầu thời gian, địa điểm đón cụ thể thì Thương bảo sẽ thông báo cho lái xe sau, do Khánh chưa nói cho Thương biết chính xác vị trí đón ở đâu.

Kéo bạn gái và nhiều người quen vào vòng lao lý

Lúc 23h36 ngày 17/4/2025, Khánh gọi điện thoại báo đổi vị trí đón Khánh tại phường Mạo Khê, thành phố Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Thương liên hệ với tài xế taxi và chốt việc nhận cuốc. Tuy nhiên sau đó Thương gọi cho Khánh để hỏi vị trí cụ thể nhưng đều không được.

Bị cáo Bùi Đình Khánh tại phiên xét xử sơ thẩm sáng 13/5.

Đến hơn 0h ngày 18/4, Khánh gọi lại, nhắn cho Thương vị trí tọa độ để báo cho lái xe đến đón. Khánh sau đó gọi cho Thương nhiều lần để thống nhất thời gian, địa điểm đón Khánh nhưng Khánh thấy không đảm bảo nên chưa chốt được vị trí cụ thể và cũng không có ý định đi taxi do Thương đặt nữa.

Lúc này, Thương không liên lạc được với Khánh nên đã báo hủy chuyến. Vai trò của Thương cũng kết thúc ở thời điểm này.

Theo hồ sơ, Triệu Thị Hoài Thương (sinh năm 2005), dân tộc Dao, thường trú tại huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn (cũ), nay là xã Thượng Quan, tỉnh Thái Nguyên. Trước khi vướng vòng lao lý, Thương đã có chồng và 1 con sinh năm 2024.

Ngoài Hoài Thương, nhiều người quen khác của Bùi Đình Khánh cũng bị xem xét trách nhiệm hình sự vì hành vi che giấu tội phạm. Một số người bị cáo buộc cho Khánh ở nhờ, chở đi bằng ô tô, chuyển tiền hoặc hỗ trợ xóa dấu vết liên lạc trong thời gian bỏ trốn.

Trong vụ án này, Triệu Nguyễn Hoài Thương bị truy tố về tội “Che giấu tội phạm”.