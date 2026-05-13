Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hà Nội: Tòa phạt 5 án tử hình, 9 án chung thân nhóm đối tượng mua bán 158 kg ma túy

Hoàng An

TPO - Với cáo buộc tham gia mua bán, vận chuyển 158 kg ma túy, tòa đã tuyên phạt bị cáo Quàng Văn Thanh và 4 đồng phạm mức án tử hình; 9 người khác lĩnh án tù chung thân.

Ngày 13/5, sau hai ngày xét xử trực tuyến, TAND TP Hà Nội tuyên phạt các bị cáo Quàng Văn Thành (SN 1994); Bạc Cầm Anh (SN 1997); Lò Ngọc Quyền (SN 1997); Trần Chí Thanh (SN 1990), đều trú tại tỉnh Điện Biên, cùng mức án tử hình về tội “mua bán trái phép chất ma túy”.

Bị cáo Lê Thanh Tâm (SN 1970, ở tỉnh Hưng Yên) bị tuyên án tù chung thân nhưng tổng hợp với án tử hình do TAND TP HCM tuyên năm 2024, bị cáo lĩnh án tử hình.

9 bị cáo, gồm: Nguyễn Thị Hồng Như (SN 1994, ở Nghệ An); Cà Văn Cương (SN 1998, ở Điện Biên); Hoàng Văn Tín (SN 1998, ở Hà Nội); Bùi Viết Vượng (SN 1991, ở Thanh Hóa); Nguyễn Tiến Thành (SN 1982, ở Nam Định cũ); Nguyễn Tuyến (SN 1978, ở Quảng Ngãi); Nguyễn An Đại (SN 1993, ở Hà Nội); Vũ Đức Hợp (SN 1991, ở Điện Biên); Ong Thị Lan (SN 1996, tại Bắc Giang) cùng lĩnh mức án tù chung thân.

screen-shot-2026-05-13-at-154548.png
Ảnh minh họa.

Trong khi, các bị cáo Vì Văn Lượng (SN 2006, ở Điện Biên) lĩnh án 15 năm tù; Lý Văn Hiệp (SN 1998, ở Tuyên Quang) lĩnh 20 năm tù; Nguyễn Văn Long (SN 1977, ở Vĩnh Phúc cũ) lĩnh án 17 năm tù cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” hoặc “Vận chuyển trái phép chất ma túy".

Cáo trạng xác định, từ 2022 – 2024, bị cáo Quàng Văn Thành và Nguyễn Thị Hồng Như cùng các bị cáo trong vụ đã mua ma túy từ những đối tượng tên Kẹo, Phong (người Lào, chưa làm rõ được nhân thân) rồi vận chuyển từ Lào về Việt Nam, tiêu thụ đi các tỉnh thành. Tổng số, các bị cáo trong vụ đã mua bán, vận chuyển hơn 158,7kg ma túy các loại.

Cơ quan tố tụng xác định Quàng Văn Thành là người đứng đầu, chịu trách nhiệm lớn nhất, tham gia mua bán 60kg ma túy, hưởng lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng.

Tối 7/3/2024, cảnh sát làm nhiệm vụ tại Bến xe Nước Ngầm (Hà Nội) và phát hiện các bị cáo đang giao nhận 3 thùng cát tông đựng ma túy nên bắt giữ, mở rộng và triệt phá toàn bộ đường dây.

Hoàng An
#Ma túy #Tử hình #Chung thân #Tù chung thân #5 án tử hình #Mua bán ma túy

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe