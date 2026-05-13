Hà Nội: Tòa phạt 5 án tử hình, 9 án chung thân nhóm đối tượng mua bán 158 kg ma túy

TPO - Với cáo buộc tham gia mua bán, vận chuyển 158 kg ma túy, tòa đã tuyên phạt bị cáo Quàng Văn Thanh và 4 đồng phạm mức án tử hình; 9 người khác lĩnh án tù chung thân.

Ngày 13/5, sau hai ngày xét xử trực tuyến, TAND TP Hà Nội tuyên phạt các bị cáo Quàng Văn Thành (SN 1994); Bạc Cầm Anh (SN 1997); Lò Ngọc Quyền (SN 1997); Trần Chí Thanh (SN 1990), đều trú tại tỉnh Điện Biên, cùng mức án tử hình về tội “mua bán trái phép chất ma túy”.

Bị cáo Lê Thanh Tâm (SN 1970, ở tỉnh Hưng Yên) bị tuyên án tù chung thân nhưng tổng hợp với án tử hình do TAND TP HCM tuyên năm 2024, bị cáo lĩnh án tử hình.

9 bị cáo, gồm: Nguyễn Thị Hồng Như (SN 1994, ở Nghệ An); Cà Văn Cương (SN 1998, ở Điện Biên); Hoàng Văn Tín (SN 1998, ở Hà Nội); Bùi Viết Vượng (SN 1991, ở Thanh Hóa); Nguyễn Tiến Thành (SN 1982, ở Nam Định cũ); Nguyễn Tuyến (SN 1978, ở Quảng Ngãi); Nguyễn An Đại (SN 1993, ở Hà Nội); Vũ Đức Hợp (SN 1991, ở Điện Biên); Ong Thị Lan (SN 1996, tại Bắc Giang) cùng lĩnh mức án tù chung thân.

Trong khi, các bị cáo Vì Văn Lượng (SN 2006, ở Điện Biên) lĩnh án 15 năm tù; Lý Văn Hiệp (SN 1998, ở Tuyên Quang) lĩnh 20 năm tù; Nguyễn Văn Long (SN 1977, ở Vĩnh Phúc cũ) lĩnh án 17 năm tù cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” hoặc “Vận chuyển trái phép chất ma túy".

Cáo trạng xác định, từ 2022 – 2024, bị cáo Quàng Văn Thành và Nguyễn Thị Hồng Như cùng các bị cáo trong vụ đã mua ma túy từ những đối tượng tên Kẹo, Phong (người Lào, chưa làm rõ được nhân thân) rồi vận chuyển từ Lào về Việt Nam, tiêu thụ đi các tỉnh thành. Tổng số, các bị cáo trong vụ đã mua bán, vận chuyển hơn 158,7kg ma túy các loại.

Cơ quan tố tụng xác định Quàng Văn Thành là người đứng đầu, chịu trách nhiệm lớn nhất, tham gia mua bán 60kg ma túy, hưởng lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng.

Tối 7/3/2024, cảnh sát làm nhiệm vụ tại Bến xe Nước Ngầm (Hà Nội) và phát hiện các bị cáo đang giao nhận 3 thùng cát tông đựng ma túy nên bắt giữ, mở rộng và triệt phá toàn bộ đường dây.