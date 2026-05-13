Tài xế Mercedes chặn xe đầu kéo giữa cao tốc vì bị thúc ép đi nhanh

TPO - Khi đang lưu thông trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn đang thi công mở rộng, lái xe Mercedes bất ngờ dừng giữa đường, xuống xe phân bua với xe đầu kéo phía sau, gây ùn ứ cục bộ tại một làn đường.

Trước đó, ngày 12/5, một đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội cho thấy sự việc được cho là xảy ra tại khu vực Km145 của tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Hình ảnh ghi lại cảnh ô tô Mercedes biển kiểm soát 30L-913.xx đang lưu thông thì bất ngờ dừng lại giữa đường, chặn đầu một xe đầu kéo biển số 24H-047.xx.

Ngay sau đó, hai người đàn ông từ xe Mercedes bước xuống, xảy ra lời qua tiếng lại với tài xế xe đầu kéo. Vụ việc khiến các phương tiện phía sau phải dừng chờ, gây ùn ứ cục bộ tại một làn đường.

Chiều 13/5, đại diện Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, đơn vị đã làm việc với tài xế liên quan vụ xe Mercedes chặn đầu phương tiện khác trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Xe ô tô Mercedes chặn đầu xe container trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Ảnh cắt từ clip.

Theo cơ quan chức năng, tài xế điều khiển ô tô Mercedes biển kiểm soát 30L-913.xx được xác định là anh N.X.T (SN 1977, trú tại phường Bồ Đề, Hà Nội). Tại cơ quan công an, tài xế này thừa nhận hành vi dừng xe trên làn đường xe chạy của cao tốc là vi phạm quy định pháp luật.

Làm việc với lực lượng chức năng, anh T. cho biết khoảng 14h58 ngày 12/5, khi điều khiển xe di chuyển từ Lào Cai về Hà Nội, đến khu vực Km145 cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn đang thi công và có cắm biển hạn chế tốc độ 50 km/h, anh điều khiển xe khoảng 45 km/h.

CSGT làm việc với tài xế xe ôtô Mercedes. Ảnh: Cục CSGT

Lúc này, phía sau là một xe đầu kéo liên tục bấm còi, bật đèn pha xin vượt. Tuy nhiên, do chưa đủ điều kiện an toàn nên anh chưa cho vượt. Tài xế Mercedes cho rằng, ánh đèn pha khiến bản thân bị chói mắt, cộng thêm tiếng còi hối thúc nên đã bức xúc dừng xe trên đường để giải thích với tài xế xe phía sau.

"Tôi dừng xe lại, xuống xe giải thích với họ. Thời gian dừng khoảng gần một phút, sau đó tôi tiếp tục di chuyển", tài xế T. trình bày.

Theo Đội 1, tài xế N.X.T. bị xác định vi phạm quy định tại điểm c khoản 7 điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP liên quan hành vi dừng xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định. Với lỗi vi phạm này, người điều khiển phương tiện bị phạt tiền từ 12 đến 14 triệu đồng và bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.