Nhóm nghệ sĩ bị yêu cầu rời thảm đỏ Cannes 2026

Gia Lạc

TPO - Xuất hiện tại lễ khai mạc Liên hoan phim Cannes 2026 với vai trò đại sứ, Trương Nghệ Hưng cùng dàn nghệ sĩ Trung Quốc lại gây thất vọng bởi sự lúng túng, thiếu chuyên nghiệp, buộc nhân viên an ninh phải lên tiếng nhắc nhở.

Liên hoan phim Cannes 2026 khai mạc ngày 13/5, quy tụ hàng loạt tên tuổi đình đám. Sự hiện diện của các ngôi sao Trung Quốc tạo bàn tán vì sự lộn xộn trên thảm đỏ.

Tham dự với tư cách đại sứ truyền thông của China Night, Trương Nghệ Hưng (Lay) gượng gạo trước ống kính quốc tế. Nam thần tượng lạc lõng, không biết phải đứng tạo dáng ở đâu hay nhìn vào máy ảnh nào. Thay vì di chuyển theo hàng lối như quy định, anh lại chen ngang, tạo thành hàng đôi gây cản trở tầm nhìn của các nghệ sĩ khác.

Cảnh Trương Nghệ Hưng cùng dàn sao Trung Quốc đứng tạo dáng, gây ùn ứ thảm đỏ. Video: Weibo.

Một vài khoảnh khắc, Trương Nghệ Hưng, Tạ Khả Dần và một số gương mặt lạ lẫm khác của giới giải trí Hoa ngữ thản nhiên đứng dàn hàng, chỉ trỏ, chào hỏi và nói chuyện ngay tại khu vực cầu thang thảm đỏ, gây nên tình trạng ùn ứ.

Nhân viên của ban tổ chức Cannes đã phải tiến đến ra hiệu, yêu cầu nhóm nghệ sĩ này nhanh chóng rời đi.

Đến Cannes, ngay cả những ngôi sao hạng A vốn nổi tiếng tại quê nhà cũng không nhận được sự ưu ái từ truyền thông quốc tế như kỳ vọng.

Điển hình trường hợp của Đồng Lệ Á, cô sánh vai cùng đạo diễn Quản Hổ và gần như mất hút trước ống kính của các phóng viên nước ngoài. Tương tự, Quan Hiểu Đồng cũng bị ghi lại cảnh nán lại quá lâu trên thảm đỏ, buộc nhân viên an ninh phải tiến tới thúc giục di chuyển. Khi cô cố gắng ngoái đầu tạo dáng thêm vài giây, các nhiếp ảnh gia phía trước gần như không ai mặn mà tác nghiệp.

Danh sách những mỹ nhân Cbiz từng bị "đuổi khéo" hay ngó lơ trên thảm đỏ Cannes còn có những cái tên đình đám như Dương Mịch, Trương Vũ Kỳ hay Cảnh Điềm. Trương Vũ Kỳ từng gây chú ý bằng cách ném hoa về phía nhiếp ảnh gia để tạo tương tác nhưng không nhận được phản hồi, cuối cùng vẫn phải rời đi trong sự miễn cưỡng theo yêu cầu của bảo vệ.

Trương Nghệ Hưng dưới ống kính Getty.

Để cứu vãn sự mờ nhạt, không ít người chọn cách gây sốc bằng trang phục hoặc chiêu trò tai tiếng. Từ bộ váy "chăn bông" gây tranh cãi của Trương Hinh Dư đến những cú ngã liên tiếp trên bậc thang của Hình Tiểu Hồng hay sự cố rơi máy hút sữa của Cảnh Kha, tất cả đều tạo nên những khoảnh khắc khó quên theo hướng tiêu cực.

Với những nghệ sĩ có tác phẩm tốt lẫn danh tiếng quốc tế như Củng Lợi, nữ diễn viên nhận được những đặc quyền tốt nhất, có người “dọn đường” để có không gian riêng tỏa sáng trước ống kính.

Tại sân chơi quốc tế như Cannes, khán giả nhìn nhận giá trị của người nghệ sĩ phải được khẳng định bằng tác phẩm thực thụ chứ không phải bằng những chiêu trò hay sự ồn ào vô nghĩa.

