Thế giới

Iran đối mặt hiểm họa động đất lớn sau loạt rung chấn bất thường

Minh Hạnh

TPO - Hãng thông tấn Mehr ngày 13/5 cho biết, 9 trận động đất nhỏ đã xảy ra ở khu vực Pardis phía đông Tehran, làm dấy lên lo ngại trong giới chuyên gia và người dân rằng thủ đô Iran có thể phải đối mặt với một thảm họa địa chấn lớn.

(Ảnh: Reuters)

Các dư chấn, được ghi nhận trong đêm 12 rạng sáng 13/5 ở phía đông Tehran, gần vết đứt gãy Mosha, một trong những vùng địa chấn hoạt động mạnh nhất của Iran.

Theo truyền thông nhà nước, một trong những trận động đất mạnh 4,6 độ richter. Hoạt động địa chấn nhẹ này không gây thương vong hay thiệt hại vật chất.

Mặc dù các dư chấn thường xuyên xảy ra ở khu vực này, nhưng việc nhiều dư chấn liên tiếp xảy ra là rất hiếm.

Mehr dẫn lời nhà địa chấn học Mehdi Zare cho biết, chưa rõ liệu các dư chấn là sự giải phóng năng lượng tích tụ, giúp giảm nguy cơ trong tương lai, hay là dấu hiệu cảnh báo về hoạt động mạnh hơn trong tương lai dọc theo hệ thống đứt gãy gần Tehran.

Chuyên gia Zare cảnh báo, nguy cơ đối với Tehran không chỉ xuất phát từ các đường đứt gãy, mà còn bởi sự phát triển đô thị dày đặc, mật độ dân số tập trung và sự chuẩn bị hạn chế. Ông cho biết ngay cả những trận động đất tương đối nhỏ cũng có thể gây gián đoạn ở thủ đô, do cơ sở hạ tầng chưa tốt và tắc nghẽn giao thông, làm phức tạp công tác ứng phó khẩn cấp.

Tehran, một khu vực đô thị với hơn 14 triệu dân, nằm gần các đứt gãy hoạt động chính bao gồm hệ thống đứt gãy Bắc Tehran, Mosha và Rey. Các chuyên gia Iran đã nhiều lần cảnh báo rằng một trận động đất lớn gần thủ đô có thể gây ra hậu quả thảm khốc.

Iran nằm trong số những quốc gia dễ xảy ra động đất nhất trên thế giới. Trận động đất Bam xảy ra năm 2003 đã khiến hơn 30.000 người thiệt mạng.

