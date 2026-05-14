Thế giới

Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc mở đầu hội đàm bằng thông điệp hòa bình

Minh Hạnh

TPO - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có bài phát biểu khai mạc đáng chú ý trước thềm cuộc hội đàm song phương tại Đại lễ đường Nhân Dân.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Đại lễ đường Nhân dân (Bắc Kinh). (Ảnh: AP)

Mở đầu bài phát biểu, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mô tả tình hình toàn cầu đầy biến động, nói rằng thế giới đã “đứng trước một ngã rẽ mới”.

Câu hỏi đặt ra hiện nay là “liệu ​​Trung Quốc và Mỹ có thể vượt qua cái gọi là ‘bẫy Thucydides’ và tiên phong trong một mô hình mới về quan hệ giữa các cường quốc hay không”, ông Tập nói, đề cập đến thuật ngữ “bẫy Thucydides” mô tả xu hướng đối đầu khi một cường quốc mới nổi đe dọa một cường quốc hiện hữu.

“Liệu chúng ta có thể chung tay giải quyết các thách thức toàn cầu và tạo thêm ổn định cho thế giới. Liệu chúng ta có thể mang lại hạnh phúc cho nhân dân hai nước, cho tương lai, vận mệnh của nhân loại, và cùng nhau tạo nên một tương lai tươi sáng cho quan hệ song phương. Có thể nói, đây là những câu hỏi của lịch sử, câu hỏi của thế giới và câu hỏi của nhân dân”, ông Tập nói. “Đây cũng là những câu trả lời của thời đại mà ngài và tôi, với tư cách là lãnh đạo của các cường quốc, cần cùng nhau trả lời”.

Toàn cảnh cuộc gặp của các quan chức Trung Quốc và Mỹ. (Ảnh: AP)

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chúc mừng Tổng thống Donald Trump và nước Mỹ nhân kỷ niệm 250 năm ngày Quốc khánh Mỹ, đồng thời kêu gọi hai nước tăng cường hợp tác.

“Tôi luôn tin rằng lợi ích chung giữa Trung Quốc và Mỹ lớn hơn những khác biệt. Thành công của mỗi bên là cơ hội cho bên kia. Mối quan hệ Trung - Mỹ ổn định sẽ có lợi cho thế giới”, ông nói. “Khi hai bên hợp tác, cả hai đều có lợi. Khi xung đột, cả hai đều chịu thiệt”.

“Chúng ta nên là đối tác chứ không phải đối thủ, cùng nhau đạt được thành công, cùng nhau thịnh vượng và tạo ra một con đường đúng đắn để các cường quốc trong kỷ nguyên mới có thể hòa thuận với nhau”, ông Tập Cận Bình nói thêm.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại cuộc gặp. (Ảnh: AP)

Đáp lại, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, nhóm các nhà lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu mà ông đưa đến Bắc Kinh, bao gồm Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk, Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang và Giám đốc điều hành Apple Tim Cook, đều mong muốn xây dựng hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc.

“Chúng ta có những con người tuyệt vời, và tất cả họ đều ở bên tôi,” ông Trump nói trong bài phát biểu khai mạc.

“Chúng tôi đã mời 30 doanh nhân đứng đầu thế giới. Tất cả đều đồng ý. Tôi không muốn mời người đứng thứ hai hay thứ ba trong các tập đoàn. Tôi chỉ muốn những người đứng đầu. Và họ có mặt ở đây hôm nay để bày tỏ sự kính trọng đối với ngài, với Trung Quốc. Họ mong muốn được giao thương và kinh doanh”, Tổng thống Trump nói thêm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

Tỏ ra lạc quan khi bắt đầu hội nghị thượng đỉnh, ông Trump nói với ông Tập Cận Bình: “Thật vinh dự khi gặp ngài. Thật vinh dự làm bạn với ngài, và mối quan hệ Trung Quốc - Mỹ sẽ tốt đẹp hơn bao giờ hết”.

Tổng thống Trump cũng nói rằng một số người “không thích” khi ông gọi ông Tập Cận Bình là “nhà lãnh đạo vĩ đại”, nhưng điều đó sẽ không ngăn cản ông nói như vậy.

“Tôi nói điều đó với tất cả mọi người. Ngài là một nhà lãnh đạo vĩ đại. Đôi khi mọi người không thích tôi nói điều đó, nhưng tôi vẫn nói, bởi vì đó là sự thật”, ông Trump nói.

Sau lễ đón long trọng, ông Trump nói rằng ông “đặc biệt ấn tượng bởi những đứa trẻ” chào đón ông một cách nhiệt tình trên Quảng trường Thiên An Môn.

“Chúng rất vui vẻ. Chúng rất đáng yêu”, ông Trump nói. “Những đứa trẻ đó thật tuyệt vời, và chúng đại diện cho rất nhiều điều”.

Minh Hạnh
CNN
