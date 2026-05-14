Bê bối chấn động dư luận Thái Lan, nhiều nghệ sĩ phải xin lỗi

Bê bối phía sau gia tộc
Vụ việc bắt đầu bùng nổ khi Psi Scott (tên thật là Siranudh Scott), nhà hoạt động môi trường kiêm người thừa kế của gia tộc Bhirombhakdi - gia đình đứng sau đế chế Singha Corporation trị giá hàng tỷ USD - công khai đoạn video tố cáo quá khứ đen tối
Psi khẳng định bản thân từng là nạn nhân bị xâm hại tình dục bởi chính anh trai ruột Pi Scott (Sunit Scott) trong giai đoạn thiếu niên
Đáp trả lại những lời buộc tội nặng nề này, ngày 12/5, Pi Scott đăng tải video phủ nhận Với thái độ kiên quyết, Pi khẳng định mình chưa bao giờ có ý nghĩ đồi bại với em trai và gọi những hành vi bị cáo buộc là "điều ghê tởm"
Pi biện minh rằng thời điểm đó mình còn quá nhỏ, không nhận thức được hành động và chỉ là những trò đùa nghịch của hai anh em
Không dừng lại ở đó, vợ của Pi là nữ diễn viên nổi tiếng Mild Lapassalan (nghệ danh: WJ Mild) cũng nhanh chóng nhập cuộc để bảo vệ chồng
Trước những lời phủ nhận từ phía anh chị, ngày 13/5, Psi Scott tung ra đoạn ghi âm đối thoại trực tiếp giữa hai anh em
Anh lập luận rằng khi đó mình mới 16 tuổi, còn quá trẻ để hiểu hậu quả
Nỗi đau của Psi càng nhân lên khi anh tiết lộ mình vốn đã bị bảo mẫu xâm hại trước đó và từng hy vọng anh trai sẽ là điểm tựa. Cuối cùng, chính người thân lại gây ra vết thương tâm lý khiến anh không dám yêu ai đến tận bây giờ
Các nghệ sĩ đồng loạt xin lỗi
Vốn là diễn viên, người mẫu nổi tiếng, Mild Lapassalan được nhiều đồng nghiệp trong giới ủng hộ. Bài đăng của vợ chồng cô được các nghệ sĩ như Baifern Pimchanok, Mario Maurer, Kimmy Kimberley, Mew Nittha, Toey Pongsakorn... thả tim dưới bài viết
Hành động này ngay lập tức vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ dư luận
Nhiều ý kiến gay gắt: "Một cái like của người nổi tiếng không khác gì sự ủng hộ và dẫn dắt fan của họ tin vào điều sai trái"
Trước sức ép quá lớn, hàng loạt ngôi sao đã phải "bỏ tim" và đăng bài xin lỗi công khai
Tương tự, nam diễn viên Zee Pruk phân trần rằng anh thường có thói quen nhấn thích bài của những người mình theo dõi khi chúng hiện lên bảng tin một cách vô thức
Nữ rapper đình đám MILLI cũng lên tiếng xin lỗi vì hành động gây hiểu lầm là ủng hộ cho phía nhà chồng của Mild
Các nghệ sĩ đều đã "bỏ thích" hai bài đăng nói trên. Danh sách vẫn bị cư dân mạng chụp lại và chỉ trích trách nhiệm của người nổi tiếng trước các vấn đề nhạy cảm