Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Iran đưa hàng trăm tàu tấn công ra eo biển Hormuz, Mỹ hy vọng thuyết phục Trung Quốc

Bình Giang

TPO - Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết Mỹ sẽ thúc đẩy Trung Quốc đóng vai trò “tích cực hơn” trong các cuộc đàm phán về Iran. Trong khi đó, Tehran triển khai 342 tàu tấn công tốc độ cao tại eo biển Hormuz, siết chặt kiểm soát tuyến hàng hải này.

screen-shot-2026-05-14-at-70746-am.png
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. (Ảnh: AP)

Phát biểu với Fox News ngày 13/5, trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ông Rubio tiết lộ rằng, các quan chức Mỹ sẽ cố gắng thuyết phục Trung Quốc đóng vai trò “tích cực hơn” trong việc giải quyết xung đột với Iran. Ông cho biết Mỹ đã trao đổi với Bắc Kinh lý do tại sao nước này nên tham gia vào các nỗ lực nhằm hạ nhiệt căng thẳng với Iran.

“Giải quyết vấn đề này là lợi ích của họ. Chúng tôi hy vọng có thể thuyết phục họ đóng vai trò tích cực hơn trong việc khiến Iran từ bỏ những gì họ đang làm và đang cố thực hiện tại vịnh Ba Tư”, ông Rubio nói.

“Chúng tôi đã đưa ra lập luận với phía Trung Quốc, và tôi hy vọng điều đó đủ sức thuyết phục. Họ sẽ có cơ hội hành động tại Liên Hợp Quốc vào cuối tuần này”, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết.

Phó Tổng thống Mỹ ‌JD Vance cũng tin rằng đang có tiến triển trong việc đàm phán với Iran, sau khi Tổng thống Donald Trump bác bỏ đề xuất mới nhất của Tehran.

“Tôi nghĩ rằng chúng tôi đang đạt được tiến triển. Câu hỏi cốt lõi là liệu chúng tôi có đạt đủ tiến triển để đáp ứng lằn ranh đỏ của tổng thống hay không”, ông Vance nói với các phóng viên tại Nhà Trắng ngày 13/5.

“Và lằn ranh đỏ đó rất đơn giản. Ông ấy cần cảm thấy tin tưởng chúng tôi đã thiết lập đủ các biện pháp bảo đảm để Iran sẽ không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân”, ông nói thêm.

Trong khi đó, Iran triển khai 342 tàu tấn công tốc độ cao tại eo biển Hormuz, siết chặt kiểm soát tuyến hàng hải này.

Theo công ty tình báo hàng hải Windward AI, 342 tàu đã được triển khai tại 5 khu vực giám sát, “giảm so với mức 454 tàu của ngày hôm trước, nhưng vẫn ở mức cao so với khoảng 27 - 230 tàu được ghi nhận từ ngày 4 - 10/5,” công ty này cho biết trong bài đăng trên mạng xã hội X.

Cũng theo công ty này, khoảng 200 tàu tấn công tốc độ cao của Iran hiện diện hôm 11/5 đã khiến eo biển Hormuz gần như tê liệt hoàn toàn.

Windward cũng báo cáo sự tập trung dày đặc của các xuồng nhỏ thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bên trong hành lang phía bắc Hormuz, sử dụng “đội hình kiểu bầy đàn” để làm gián đoạn giao thông thương mại.

“Hoạt động theo bầy đàn này diễn ra đồng thời với việc toàn bộ hoạt động thương mại bị đình trệ, khi tất cả các tàu lớn hiện đều đứng yên”, Windward cho biết.

Theo báo cáo, Iran cũng mở rộng định nghĩa về eo biển Hormuz thành “khu vực tác chiến rộng lớn” lớn hơn nhiều so với trước khi cuộc chiến nổ ra.

Dẫn lời ông Mohammad Akbarzadeh - lãnh đạo chính trị của Hải quân IRGC, hãng thông tấn nhà nước Fars News Agency đưa tin rằng eo biển này không còn được coi là một dải hẹp quanh vài hòn đảo, mà phạm vi và ý nghĩa quân sự của khu vực đã được mở rộng đáng kể.

Bình Giang
Theo Fox News, Reuters
#Eo biển Hormuz #Chiến tranh Iran #Mỹ và Iran #Chiến tranh Mỹ - Iran

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe