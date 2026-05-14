Cuộc gọi cầu cứu lúc nửa đêm đẩy hai anh em vào vòng lao lý

TPO - Chỉ vì một cái tát trong quán nhậu, Phan Anh Tuấn đã gọi điện cầu cứu em trai. Cuộc gọi trong cơn nóng giận ấy đã đẩy cả hai anh em vào vòng lao lý khi tuổi đời còn rất trẻ, để lại nỗi day dứt cho gia đình và những vết thương khó lành cho bị hại.

Từ cuộc nhậu đến vụ truy sát bằng dao

Phiên tòa phúc thẩm xét xử Phan Anh Tuấn (SN 2003) và em trai Phan Việt Đức (SN 2006), cùng trú xã Minh Hợp, tỉnh Nghệ An, khiến nhiều người dự khán không khỏi chạnh lòng. Hai bị cáo còn rất trẻ, cúi gằm mặt khi đứng trước bục khai báo. Phía dưới, mẹ của hai bị cáo liên tục lau nước mắt khi nghe các con thuật lại hành vi phạm tội của mình.

Trong vụ án này, Tuấn được xác định là người khởi xướng. Còn Đức, từ một thanh niên chưa từng va chạm pháp luật, chỉ vì nghe tin anh trai bị đánh mà mang dao đi “giải quyết mâu thuẫn”, rồi cùng anh vướng vòng lao lý.

Theo hồ sơ vụ án, tối 23/12/2024, Tuấn cùng nhóm bạn tổ chức ăn nhậu tại một quán trên địa bàn xã Minh Hợp. Trong lúc đi vệ sinh, Tuấn bị chó của chủ quán cắn vào ống quần. Nghĩ rằng vị khách đã đá chó, anh V.V.B (con trai chủ quán) đi tới chất vấn.

Lời qua tiếng lại nhanh chóng biến thành cãi vã. Trong lúc nóng giận, anh B. bất ngờ tát vào mặt Tuấn. Bị đánh giữa đám đông, Tuấn phản ứng bằng cách đấm trả. Sự việc được những người xung quanh can ngăn nên tưởng như đã dừng lại ở đó.

Hai bị cáo Phan Anh Tuấn và Phan Việt Đức tại tòa.

Nhưng sau khi quay lại bàn nhậu, Tuấn càng nghĩ càng tức vì bị tát trước mặt bạn bè. Trong hơi men và cơn bốc đồng, nam thanh niên này gọi điện cho em trai để “cầu cứu”.

Ở đầu dây bên kia, nghe anh trai báo bị đánh, Đức lập tức lấy xe máy định đi tìm đối phương. Thấy con trai cầm dao lao ra ngoài, người mẹ hoảng hốt ngăn cản nhưng bất thành. Lo sợ xảy ra chuyện, bà vội vàng đi theo.

Khi tới quán nhậu, Đức lớn tiếng hỏi: “Thằng đó đâu?”. Tuấn chỉ tay về phía khu vực chuồng gà phía sau quán – nơi anh B. đang đứng.

Theo lời khai tại tòa, Đức đưa cho anh trai một con dao rồi cả hai cùng lao tới. Bị tấn công bất ngờ, anh B. cầm xẻng chống trả nhưng không kịp. Tuấn và Đức liên tiếp chém vào vai, tay và nhiều vị trí khác trên cơ thể nạn nhân.

Ngay cả khi anh B. bỏ chạy, Tuấn vẫn tiếp tục đuổi theo. Chỉ tới khi người mẹ lao tới giằng được dao khỏi tay hai con trai thì vụ truy sát mới dừng lại.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng mất nhiều máu, tỷ lệ tổn thương cơ thể hơn 44%. Ngày 2/1/2025, anh B. có đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự.

Hối hận muộn màng

Tại phiên tòa, cả Tuấn và Đức đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Đứng trước bục khai báo, Tuấn nhiều lần cúi đầu thừa nhận chính mình đã kéo em trai vào vòng lao lý. “Bị cáo rất hối hận. Nếu hôm đó bị cáo không gọi cho em trai mà ra về thì đã không có chuyện này”, Tuấn lí nhí.

Nam bị cáo cho biết thời điểm xảy ra vụ việc, bản thân đã uống nhiều rượu nên không giữ được bình tĩnh. Chỉ vì sĩ diện và cơn nóng giận nhất thời, bị cáo đã hành động thiếu suy nghĩ.

Trong khi đó, Phan Việt Đức khai rằng lúc nhận điện thoại chỉ nghĩ đơn giản là đi “giúp anh trai”. Nam thanh niên không lường được mọi chuyện lại đi quá xa đến vậy.

Phía dưới phòng xử, người mẹ lặng lẽ cúi đầu. Bà cho biết hai con đều nghỉ học từ sớm, cuộc sống thiếu sự kèm cặp nên suy nghĩ còn nông nổi. Tuấn đã lập gia đình và có con nhỏ.

Khi chủ tọa hỏi vì sao đi theo mà không ngăn cản được các con, người phụ nữ nghẹn giọng: “Chúng nó hành động nhanh quá, tôi không kịp giữ…”. Nói đến đây, bà bật khóc. Người mẹ đứng dậy gửi lời xin lỗi tới bị hại và mong được giảm nhẹ hình phạt cho các con để sớm có cơ hội làm lại cuộc đời.

Trong vụ án này, ngoài trách nhiệm hình sự, tòa còn buộc hai bị cáo bồi thường cho bị hại gần 200 triệu đồng. Tuy nhiên, sau phiên sơ thẩm, anh V.V.B tiếp tục kháng cáo, đề nghị tăng hình phạt và yêu cầu bồi thường thêm thiệt hại. Bị hại cho rằng đến nay trên cơ thể vẫn còn nhiều vết sẹo, sức khỏe và tinh thần bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau vụ việc.

Xem xét toàn bộ vụ án, Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định hành vi của các bị cáo mang tính côn đồ, sử dụng hung khí nguy hiểm, gây thương tích nặng cho bị hại.

Tòa xác định Phan Anh Tuấn là người khởi xướng, đồng thời lôi kéo em trai tham gia phạm tội nên quyết định tăng hình phạt từ 39 tháng tù lên 42 tháng tù giam. Riêng Phan Việt Đức được giữ nguyên mức án 36 tháng tù cho hưởng án treo do có nhiều tình tiết giảm nhẹ, nhân thân chưa có tiền án, tiền sự và vai trò thấp hơn.

Phiên tòa kết thúc khi chiều muộn. Hai anh em lặng lẽ rời phòng xử. Người mẹ thất thần bước theo sau các con với đôi mắt đỏ hoe.