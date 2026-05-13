Phơi lúa lấn đường, người phụ nữ dùng cào chặn xe tải, tấn công tài xế

TPO - Công an xã Can Lộc (Hà Tĩnh) đã vào cuộc xác minh vụ việc người phụ nữ phơi lúa giữa đường rồi dùng cào chặn xe tải và tấn công tài xế tại địa bàn xã Can Lộc.

Sáng 13/5, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một tài xế xe tải bị người phụ nữ dùng cào chặn đầu xe và tấn công khi đang lưu thông qua địa bàn xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo nội dung clip, thời điểm xảy ra sự việc, tài xế điều khiển xe tải đi qua khu vực thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc (cũ), nay thuộc xã Can Lộc thì gặp một người phụ nữ đang phơi lúa trên mặt đường. Sau cuộc nói chuyện, người phụ nữ đã dùng cào chặn trước đầu xe, rồi tiến lại gần cabin xe tải để có hành vi tấn công tài xế.

Đoạn clip sau khi được đăng tải đã thu hút nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng việc phơi nông sản lấn chiếm lòng đường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đồng thời hành vi dùng vật dụng tấn công người khác là nguy hiểm, cần được cơ quan chức năng xử lý nghiêm.

Người phụ nữ cầm chiếc cào chặn đường tài xế xe tải (Ảnh: Cắt từ clip).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Can Lộc đã nhanh chóng vào cuộc xác minh vụ việc liên quan đến hành vi phơi thóc lấn chiếm lòng đường trên địa bàn.

Qua xác minh, người phụ nữ xuất hiện trong clip được xác định là bà T.T.Q. (SN 1963, trú thôn 10, xã Can Lộc). Tại buổi làm việc với cơ quan chức năng, bà Q. đã thừa nhận hành vi như nội dung clip phản ánh.

Công an yêu cầu bà Q. gom lúa phơi giữa đường. Ảnh: CACC

Công an xã Can Lộc đã yêu cầu bà Q. thu dọn số lúa phơi lấn chiếm lòng đường, đồng thời tiếp tục xác minh, làm rõ các hành vi liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Lực lượng chức năng cũng đã làm việc với tài xế liên quan trong vụ việc. Qua xác minh ban đầu, người điều khiển phương tiện không bị thương tích, phương tiện không bị hư hỏng.