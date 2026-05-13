'Chiếm' đường phơi thóc dẫn tới tai nạn bị xử lý thế nào?

TPO - Liên quan tới vụ tai nạn thương tâm tại Hà Tĩnh gần đây, cục CSGT nhận định hành vi phơi thóc làm thu hẹp phần đường lưu thông có thể dẫn tới tai nạn, tùy mức độ sẽ bị xử phạt hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Khoảng 14h ngày 12/5, trên đường ĐH36 đoạn qua cổng chào thôn Phúc Trường, xã Trường Lưu, tỉnh Hà Tĩnh xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải mang biển kiểm soát 37C-128.92 và xe máy điện không gắn biển số.

Theo Cục CSGT, ô tô tải do Nguyễn Thái C. (SN 1992, trú tại xã Đức Thọ, Hà Tĩnh) điều khiển đã va chạm với xe máy điện do ông N.H.T. (SN 1970, trú xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) cầm lái, chở theo mẹ là bà N.T.S. (SN 1940). Hậu quả, ông T. và bà S. tử vong tại chỗ.

Camera giám sát ghi lại hiện trường vụ tai nạn tại Hà Tĩnh hôm 12/5. Video: Cục CSGT

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh xác minh, kết luận theo quy định của pháp luật.

Từ clip hiện trường, Cục CSGT đưa ra nhiều cảnh báo liên quan đến kỹ năng tham gia giao thông tại khu vực giao cắt giữa đường nhánh và đường chính.

Theo cơ quan chức năng, việc điều khiển xe đi từ đường nhánh ra đường chính, từ ngõ ra đường… là một trong những nguyên nhân xảy ra tai nạn. Kỹ năng của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông (xuất hiện nhiều ở khu vực nông thôn) không hề có ý thức nhường đường, dừng xe quan sát khi đi từ ngõ, đường nhánh ra đường chính hoặc tập trung sát, giảm tốc độ khi tới nơi giao nhau.

Trong clip, dù tài xế xe tải đã liên tục bấm còi cảnh báo, nhưng người điều khiển xe máy điện vẫn di chuyển sang đường mà không dừng quan sát, không nhường đường cho phương tiện đang lưu thông trên tuyến chính.

Về phần xe tải, Cục CSGT nhận định tài xế đã quan sát thấy xe máy điện đi từ ngõ ra đường chính, nên đã bấm còi cảnh báo, đã phải nhìn thấy phía trước đường có thóc lúa đang phơi làm hẹp phần đường xe chạy, nhưng không giảm được tốc độ để có thể dừng xe an toàn tránh xảy ra tai nạn.

Các yếu tố như tốc độ của xe tải, sự tập trung và thao tác lái xe của tài xế, hệ thống phanh, lốp, tải trọng xe… sẽ tiếp tục được cơ quan điều tra xem xét.

Nhìn chung giữ tốc độ và khoảng cách an toàn khi lái xe là giữ an toàn cho sức khỏe, tính mạng và tài sản của mình và người xung quanh. Khi người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ giữ được khoảng cách an toàn cũng có nghĩa là đảm bảo được tốc độ phù hợp, duy trì được sự tập trung.

Cục CSGT nhấn mạnh hành vi phơi thóc lúa ra đường là vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ (sử dụng kết cấu hạ tầng đường bộ trái quy định), làm hẹp phần đường xe chạy, gây mất an toàn cho phương tiện lưu thông.

Lực lượng CSGT cảnh báo người dân về nguy cơ mất an toàn giao thông do phơi lúa, rơm dạ trên đường. Ảnh: Cục CSGT

Cũng liên quan tới việc người dân tận dụng mặt đường giao thông để phơi lúa, rơm rạ, phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đây là tình trạng khá phổ biến tại nhiều vùng nông thôn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông.

Việc phơi nông sản trên đường làm thu hẹp phần đường lưu thông; lúa, rơm rạ khiến mặt đường trơn trượt, các phương tiện dễ mất lái. Ngoài ra, nhiều trường hợp còn che khuất tầm nhìn khiến người điều khiển phương tiện không kịp xử lý tình huống, có thể dẫn đến các vụ tai nạn nghiêm trọng.

Điều 12, Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt tiền 200-250 nghìn đồng đối với cá nhân thực hiện một trong các hành vi vi phạm: Phơi thóc, lúa, rơm, rạ, nông, lâm, hải sản trên đường bộ; đặt máy tuốt lúa trên đường bộ.

Nếu để xảy ra hậu quả thiệt hại về tính mạng sức khỏe và tài sản của người tham gia giao thông tùy theo tính chất mức độ sẽ bị xử phạt hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Cản trở giao thông đường bộ, theo quy định tại Điều 261 Bộ luật Hình sự.

Trường hợp đặt, để chướng ngại vật, vật cản khác trái phép trên đường bộ; đổ chất gây trơn trượt trên đường bộ; đổ, xả thải, làm rơi vãi hóa chất, chất thải gây mất an toàn giao thông đường bộ, có thể bị xử phạt từ 6-8 triệu đồng.

Lực lượng CSGT khuyến cáo người dân không sử dụng lòng, lề đường để phơi thóc, rơm hay nông sản; không đặt gạch đá, vật dụng che chắn gây cản trở giao thông; không đốt rơm rạ gây khói bụi nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông.