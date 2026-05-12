Học sinh TP.HCM thích thú trải nghiệm xe máy điện VinFast, mẫu xe mới Amio gây 'sốt'

Tại sự kiện “Phủ xanh Trường học 2026” được tổ chức tại trường THPT Thủ Đức (TP.HCM), hàng trăm em học sinh nô nức đăng ký lái thử và tìm hiểu về kỹ năng điều khiển xe an toàn.

Học sinh trường THPT Thủ Đức (TP.HCM) hào hứng đăng ký trải nghiệm xe máy điện VinFast.

Mẫu xe tích hợp bàn đạp Amio trở thành “ngôi sao”

Ngay từ sáng sớm ngày diễn ra sự kiện (11/5), khuôn viên trường THPT Thủ Đức đã trở nên sôi động tại khu vực trưng bày và lái thử dàn xe máy điện VinFast. Chỉ khoảng 30 phút sau giờ sinh hoạt đầu tuần, các em học sinh đã tập trung ở khu vực trải nghiệm để “thử tận tay” các dòng xe như Flazz, Evo Grand Lite hay Amio - dòng xe điện mới đang nhận được nhiều sự quan tâm từ nhóm học sinh, sinh viên.

Hoài An bất ngờ về khả năng vận hành của VinFast Amio.

Trải nghiệm lái thử VinFast Amio, Hoài An, học sinh lớp 11 nhận xét, mẫu xe có kích thước nhỏ gọn, chiều cao yên vừa phải cùng kiểu dáng trẻ trung. Thêm vào đó, trang bị bàn đạp khiến Amio trở nên quen thuộc và tiện dụng hơn.

“Xe có bàn đạp nên nhìn gần gũi và dễ làm quen hơn. Trọng lượng cũng nhẹ nên việc dắt xe hay quay đầu trong không gian hẹp rất đơn giản”, Hoài An chia sẻ.

Cảm giác nhẹ nhàng và phù hợp với thể trạng học sinh cũng là điều được Gia Thịnh, học sinh lớp 12A4, nhắc đến sau khi lái thử Amio. “Xe dễ chạy, tư thế ngồi hợp với học sinh như em. Mẫu xe này phù hợp để đi học hằng ngày vì không quá to nhưng vẫn đủ thoải mái để chở thêm đồ”, Thịnh nói.

VinFast mang đến sự kiện nhiều dòng xe khác nhau cho học sinh trải nghiệm.

Nhiều học sinh cho biết các mẫu xe VinFast mang lại cảm giác lái ổn định, dễ điều khiển nên việc làm quen trở nên nhanh chóng. Em Phú Hải, học sinh lớp 12A10, thích thú khi trải nghiệm dòng Flazz. “Xe chạy rất êm, dễ điều khiển, ga lên mượt, ngoại hình đẹp và cá tính nên em thấy rất thoải mái”, Hải chia sẻ sau vài vòng lái thử.

Không khí tại khu vực lái thử trở nên nhộn nhịp trong suốt buổi sáng. Nhiều học sinh sau khi hoàn thành phần trải nghiệm vẫn quay lại khu vực tư vấn để chủ động tìm hiểu thêm cách sử dụng xe bền bỉ, an toàn.

Xây dựng thói quen di chuyển xanh từ lứa tuổi học sinh

Điểm đáng chú ý tại sự kiện không chỉ nằm ở số lượng học sinh tham gia đông đảo mà còn ở thái độ nghiêm túc khi các em tìm hiểu kiến thức về an toàn giao thông và sử dụng xe máy điện an toàn. Đại diện nhà trường cho rằng đây là tín hiệu tích cực khi học sinh ngày càng ý thức rõ hơn về trách nhiệm khi tham gia giao thông cũng như vai trò của bản thân trong quá trình chuyển đổi xanh của thành phố.

Phụ huynh học sinh cũng dành sự quan tâm đặc biệt đến các dòng xe máy điện VinFast.

Sự thay đổi trong góc nhìn ấy cũng đến từ chính phụ huynh tham gia chương trình. Bà Lê Ngọc Mai, phụ huynh của một học sinh lớp 11, dành thời gian trải nghiệm toàn bộ dải sản phẩm có mặt tại sự kiện. Sau khi lái thử, bà cho biết xe máy điện mang lại trải nghiệm vận hành rất ưng ý.

“Tôi từng đi thử xe máy điện của người bạn, nhưng hôm nay mới có dịp trải nghiệm nhiều mẫu như vậy. Xe rất êm và dễ điều khiển”, bà Mai chia sẻ. Qua cách tổ chức trải nghiệm bài bản tại trường, bà Mai tin tưởng, học sinh hoàn toàn có thể hình thành thói quen tham gia giao thông văn minh bằng xe điện nếu được định hướng đúng từ sớm.

Tại sự kiện, nhiều giáo viên cũng dành sự quan tâm cho các mẫu xe điện VinFast. Một giáo viên tại trường sau khi lái thử mẫu Feliz cho biết đã quyết định sẽ sớm mua xe để phục vụ nhu cầu đi lại hằng ngày.

“Trước đây tôi từng nghĩ chuyện sạc xe sẽ phức tạp, nhưng sau khi được tư vấn thì thấy vô cùng đơn giản và phù hợp với nhu cầu sử dụng hằng ngày. Tôi cũng thấy việc chuyển sang xe điện là cách thiết thực để góp phần bảo vệ môi trường và tạo thói quen sống xanh cho học sinh”, giáo viên này chia sẻ.

Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng phương tiện xanh ngày càng tăng, những hoạt động như “Phủ xanh Trường học 2026” giúp học sinh tiếp cận thực tế với xe điện cũng như góp phần hình thành thói quen tham gia giao thông an toàn, văn minh ngay từ môi trường học đường.