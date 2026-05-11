Tài năng trẻ Đình Bắc: Hành trình bứt phá từ sân cỏ đến đường phố đô thị

Sau thành công vượt bậc tại giải U23 Châu Á, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đang khẳng định vị thế vững vàng như một chân sút hàng đầu tại V-League. Tinh thần chủ động, sự nhạy bén và quyết đoán là những “vũ khí” giúp anh luôn trong tư thế sẵn sàng để làm chủ mỗi trận đấu trên sân cỏ và mọi hành trình trong nhịp sống thường nhật.

Tư duy chủ động tạo nên sự khác biệt

7 pha lập công chỉ sau 4 trận đấu, trực tiếp đóng góp vào 3 chiến thắng và 1 trận hòa, kéo dài thành tích bất bại ấn tượng của CLB Công An Hà Nội từ vòng 17, đây là những lý do khiến Nguyễn Đình Bắc khẳng định vững vàng danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất V-league tháng 4/2026”. Đối với cá nhân tiền đạo sinh năm 2004, 8 bàn thắng ấn tượng tại V-league giúp anh đứng thứ 6 trong danh sách vua phá lưới mùa giải này, đồng thời là cầu thủ gốc Việt duy nhất nằm trong top 10, cùng với những cái tên ngoại binh nổi bật như Alan hay Lucao.

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc là một trong những tài năng trẻ nổi bật của bóng đá Việt Nam

Phong thái thi đấu của Đình Bắc là minh chứng cho tinh thần sống chủ động của thế hệ trẻ. Thay vì chọn lối chơi an toàn, anh luôn duy trì tư duy trực diện, sẵn sàng bứt tốc vượt qua hàng thủ đối phương ngay khi nhận thấy cơ hội. Chính sự nhạy bén ấy không chỉ tạo ra bước ngoặt với trái bóng mà còn giúp anh kiểm soát mọi tình huống theo một phong cách cá nhân nổi bật.

Sự đồng điệu trong triết lý hành động và hành trình bứt phá mỗi ngày

Tư duy bứt phá, chủ động tận dụng mọi khoảng trống trên sân của Đình Bắc cũng chính là tinh thần mà chính anh cùng chiếc xe yêu thích của mình - Yamaha GEAR 125 Hybrid, muốn truyền tải đến thế hệ trẻ Việt Nam: Luôn tự tin cho mọi hành trình với một tâm thế tốt nhất để sẵn sàng tăng tốc bất kỳ lúc nào và chạm đến thành công.

Cầu thủ Đình Bắc cùng chiếc xe Yamaha GEAR 125 Hybrid

Chia sẻ về nhịp sống bận rộn của mình, Nguyễn Đình Bắc cho biết:

"Lịch tập huấn dày đặc, nhiều lúc vừa kết thúc buổi tập là mình phải di chuyển ngay để kịp các lịch trình cá nhân hoặc dành thời gian cho gia đình và bạn bè. Một chiếc xe linh hoạt, tiết kiệm xăng và di chuyển êm ái sẽ giúp ích rất nhiều trong những ngày như vậy. Yamaha GEAR 125 Hybrid là mẫu xe mình đánh giá cao ở khả năng này."

Trên thực tế, bằng việc trang bị động cơ Blue Core Hybrid, chiếc xe mang đến khả năng vận hành êm ái và đáp ứng linh hoạt nhiều nhu cầu sử dụng Yamaha GEAR 125 Hybrid cũng nổi bật bởi mức tiêu hao nhiên liệu chỉ 1,7 lít/100 km, trở thành một trong số những chiếc xe tiết kiệm xăng nổi bật trong phân khúc xe tay ga tại Việt Nam.

Yamaha GEAR 125 Hybrid sở hữu công nghệ Blue Core Hybrid cùng nhiều tính năng vượt trội

Bên cạnh đó, hệ thống trợ lực Power Assist được kích hoạt và tăng sức kéo cho động cơtrong khoảng tối đa 3 giây từ khi khởi động, hỗ trợ tăng tốc nhanh và vận hành mượt mà. Khi xe cần hỗ trợ, bộ phát điện thông minh Smart Motor Generator (SMG) sẽ nhận điện năng từ ắc quy và hỗ trợ xe tăng tốc mượt mà. Việc làm chủ lộ trình còn đến từ giải pháp kết nối Y-On qua bộ điều khiển SCCU trên Phiên bản Cao cấp (DX). Công nghệ Bluetooth liên kết xe và điện thoại giúp cầu thủ trẻ dễ dàng quản lý phương tiện từ xa: theo dõi mức tiêu thụ nhiên liệu, vị trí đỗ và nhắc lịch bảo trì. Các thông báo cuộc gọi, tin nhắn hiển thị trực tiếp trên mặt đồng hồ LCD giúp anh nắm bắt thông tin an toàn khi đang lái xe.

Đình Bắc cũng cho biết thêm, ngoài ưu thế vận hành mượt mà từ động cơ Hybrid, các tính năng thông minh trên xe cũng là “trợ thủ” đắc lực để anh duy trì sự chủ động mỗi ngày. Điển hình là Stop & Start System tự động ngắt động cơ khi dừng đèn đỏ, giúp tiết kiệm năng lượng và tạo cảm giác thư thái hơn trong tình trạng tắc đường. "Với mình, sự tiện lợi rất quan trọng trong những tình huống đột xuất. Việc có sẵn cổng sạc USB hay cốp xe 17,4 lít rộng rãi để chứa giày tập và đồ cá nhân giúp mình luôn trong trạng thái sẵn sàng và gọn gàng nhất," Cầu thủ trẻ khẳng định.

Yamaha GEAR 125 Hybrid với ngoại hình thể thao, thuận tiện cho mọi hành trình

Sự chủ động bứt phá của Đình Bắc chính là một trong những lý do khiến anh trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của Việt Nam trong thời điểm hiện tại. Vậy, bạn đã sẵn sàng để bứt phá giới hạn của chính mình cùng Yamaha GEAR 125 Hybrid chưa?

