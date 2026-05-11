Xe bán chạy nhất mọi thời đại của Toyota ra phiên bản đặc biệt

TPO - Mẫu xe bán chạy nhất mọi thời đại của Toyota là Corolla sẽ có phiên bản đặc biệt kỷ niệm 60 năm trước khi bước sang thế hệ mới vào năm 2027.

Toyota vừa giới thiệu loạt phiên bản kỷ niệm 60 năm dành cho dòng Corolla tại thị trường Đài Loan (Trung Quốc), trước thời điểm thế hệ mới của mẫu xe này dự kiến ra mắt với hàng loạt thay đổi lớn về thiết kế và công nghệ.

Toyota Corolla phiên bản kỷ niệm 60 năm.

Bộ sưu tập kỷ niệm 60 năm được áp dụng cho ba mẫu xe gồm sedan Toyota Corolla Altis, Toyota Corolla Sport và bản gầm cao Toyota Corolla Cross.

Trên phiên bản sedan Corolla Altis, Toyota bổ sung các chi tiết trang trí màu vàng đồng tại lưới tản nhiệt và hốc hút gió nhằm tăng vẻ cao cấp. Xe đi kèm decal “Corolla” dọc thân xe, logo kỷ niệm 60 năm trên vè trước cùng bộ mâm hợp kim 17 inch phối hai tông màu.

Trong khi đó, Corolla Cross chỉ sử dụng điểm nhấn vàng đồng ở phần lưới tản nhiệt mảnh phía trước và dòng chữ phía sau đuôi xe.

Phiên bản hatchback Corolla Sport có thay đổi nhẹ hơn khi giữ nguyên các chi tiết chrome và sơn đen bóng quen thuộc, đồng thời bổ sung logo kỷ niệm và decal bên hông. Hai mẫu xe này đều sử dụng mâm 18 inch với thiết kế riêng biệt.

Không gian nội thất của cả ba mẫu xe được bổ sung nhiều chi tiết trang trí màu vàng đồng trên táp-lô, bệ trung tâm, vô-lăng và tapi cửa, kết hợp cùng đường chỉ khâu đồng màu.

Ngoài những thay đổi trên, các phiên bản kỷ niệm 60 năm không có sự nâng cấp về vận hành.Corolla Altis và Corolla Cross tiếp tục dùng động cơ xăng 1.8L hoặc hybrid 1.8L, trong khi Corolla Sport sử dụng động cơ xăng 2.0L – cấu hình duy nhất dành cho mẫu hatchback này tại thị trường Đài Loan (Trung Quốc).

Các phiên bản đặc biệt kể trên hiện đã được mở đặt hàng trước. Giá bán khởi điểm của Corolla Altis từ 815.000 Đài tệ (khoảng 684 triệu đồng), Corolla Cross từ 889.000 Đài tệ (746 triệu đồng) và Corolla Sport từ 979.000 Đài tệ (822 triệu đồng).

Dự kiến, Toyota sẽ giới thiệu bản nâng cấp nhẹ cho toàn bộ dòng Corolla tại Nhật Bản vào tháng 7 tới, bao gồm cả các phiên bản kỷ niệm 60 năm. Dải sản phẩm tại quê nhà hiện gồm sedan, hatchback Sport, wagon Touring và SUV Cross.

Toyota Corolla thế hệ thứ 12 ra mắt từ năm 2018 và đã trải qua bản nâng cấp giữa vòng đời vào năm 2022. Nhiều nguồn tin cho rằng Corolla thế hệ mới có thể xuất hiện vào năm 2027 lấy cảm hứng thiết kế từ các mẫu concept gần đây, dù hãng xe Nhật Bản hiện chưa công bố thời điểm ra mắt chính thức.

Theo Autocar, sedan Corolla là mẫu xe bán chạy nhất mọi thời đại của Toyota. Doanh số ước tính của dòng xe này đạt khoảng hơn 51 triệu chiếc bán ra trên toàn cầu từ năm 1966 đến nay.

Tại Việt Nam, xe được bán chính hãng với tên Corolla Altis. Nhưng khác với ở nước ngoài, mẫu sedan này không được người dùng Việt quá ưa chuộng và thường xuyên nằm trong top bán ít nhất thị trường.

Trong khi đó, bản gầm cao Corolla Cross bán khá tốt, đạt doanh số 1.455 chiếc trong 3 tháng đầu năm 2026. Đáng chú ý, hơn 80% số xe Corolla Cross bán ra thị trường là biến thể hybrid.

