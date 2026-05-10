Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Triệu hồi xe bán chạy nhất thị trường của Mitsubishi tại Việt Nam

Lê Tuấn

TPO - Mitsubishi Việt Nam ra thông báo về đợt triệu hồi quy mô lớn đối với 5.072 xe thuộc hai dòng MPV ăn khách là Xpander và Xpander Cross.

Đây là đợt triệu hồi nhằm kiểm tra và thay thế một chi tiết liên quan đến hàng ghế thứ 2, ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm và độ an toàn của hành khách phía sau.

Cụ thể, trên một số xe trong diện ảnh hưởng, cơ cấu điều chỉnh tựa lưng hàng ghế 2 bị nứt dẫn đến giảm độ bền kết cấu của chi tiết.

Nguyên nhân được Mitsubishi Việt Nam xác định đến từ quá trình sản xuất tại nhà cung cấp, khi một số linh kiện không đạt tiêu chuẩn bị trộn lẫn với linh kiện đạt yêu cầu. Dù vậy, hãng cho biết chưa ghi nhận trường hợp mất an toàn nào liên quan đến lỗi này trên thực tế.

xpander-2025.jpg
Mitsubishi Xpander là mẫu ô tô động cơ đốt trong bán chạy nhất Việt Nam năm 2025.

Theo thông tin công bố, có tổng cộng 5.072 xe thuộc diện cần kiểm tra. Các xe bị ảnh hưởng bao gồm Xpander và Xpander Cross nhập khẩu sản xuất trong giai đoạn từ tháng 4/2022 đến đầu tháng 2/2025, cùng với Xpander lắp ráp trong nước sản xuất từ tháng 7/2022 đến cuối tháng 12/2024.

Những xe sản xuất sau các mốc thời gian này đã được khắc phục và không nằm trong diện triệu hồi. Chương trình triệu hồi xe được triển khai từ 18/05/2026 đến 18/05/2029.

Chương trình triệu hồi đã được hãng xe Nhật thông báo tới Cục Đăng kiểm Việt Nam và sẽ được thực hiện miễn phí tại các nhà phân phối ủy quyền trên toàn quốc. Thời gian kiểm tra và/hoặc thay thế từ 0,3 đến 2,5 giờ/xe.

Xpander kể từ khi ra mắt đã vươn lên trở thành mẫu xe chủ lực của Mitsubishi tại Việt Nam. Trong năm 2025, mẫu MPV cỡ nhỏ này bán được 19.891 chiếc, đứng đầu phân khúc và nhóm ô tô xăng, dầu bán chạy nhất toàn thị trường.

Lê Tuấn
#Mitsubishi #Xpander #triệu hồ xe #mpv cỡ nhỏ #triệu hồi xpander

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe