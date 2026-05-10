Clip: Xe đầu kéo chở thép cuộn lao thẳng vào xe tải

TPO - Camera hành trình của một tài xế xe máy ghi lại cảnh chiếc xe đầu kéo gần như không phanh rồi tông thẳng vào xe tải đang quay đầu, hậu quả khiến các cuộn thép lăn đổ dồn về phía trước làm biến dạng cabin.

Lê Tuấn

Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra hôm 8/5 trên Quốc lộ 5, đoạn qua Nam Đồng. Theo hình ảnh camera, chiếc xe đầu kéo lưu thông ở làn sát dải phân cách không có dấu hiệu giảm tốc khi đi đến nút giao, sau đó đã đâm mạnh vào phần hông của một xe tải đang quay đầu.

Xe đầu kéo này chở theo những cuộn thép lớn. Va chạm mạnh khiến các cuộn thép trên rơ-moóc bị đổ dồn về phía trước, tác động làm biến dạng phần đầu cabin.

Một cuộn thép lớn còn rơi xuống mặt đường. May mắn, thời điểm xảy ra tai nạn không có phương tiện nào di chuyển sát bên cạnh xe đầu kéo. Tài xế xe đầu kéo sau đó được đưa ra ngoài an toàn, trong khi phần thân xe tải tại vị trí va chạm bị bóp méo nghiêm trọng.

Trước đó, xe tải này đã quay đầu ở nơi có biển cấm. Theo Nghị định 168/2024, hành vi quay đầu ô tô ở nơi bị cấm dẫn tới tai nạn giao thông sẽ bị phạt 20-22 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Trong khi đó, người điều khiển xe đầu kéo vận chuyển thép cuộn không chằng buộc hoặc chằng buộc không chắc chắn bị phạt tiền từ 18-22 triệu đồng. Nếu gây tai nạn giao thông, mức phạt sẽ là 30-35 triệu đồng.

