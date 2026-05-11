Người dân Cần Thơ hào hứng 'đổi xăng lấy điện', xe đổi pin trở thành tâm điểm 'chốt đơn'

Trong 3 ngày cuối tuần từ 8-10/5, sự kiện “Đổi xăng lấy điện - Cùng VinFast kiến tạo tương lai xanh” tại Công viên Lưu Hữu Phước (phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ) thu hút đông đảo người dân đến trải nghiệm, lái thử và mua xe. Nhiều khách hàng đã tranh thủ cơ hội mang xe xăng cũ tới thẩm định để đổi sang các mẫu xe điện VinFast.

Xe đổi pin hút khách nhờ tính tiện lợi và tiết kiệm

Khu vực đăng ký và tư vấn của sự kiện luôn nhộn nhịp khách hàng đến tìm hiểu thông tin và đăng ký trải nghiệm. Trong đó, khu trưng bày xe đổi pin là điểm dừng chân đông nhất khi nhiều người quan tâm tới cách vận hành và chi phí sử dụng. Sau khi lái thử, chị Hoàng Thị Vân (phường Ngã Năm) đặc biệt ấn tượng với Evo Lite nhờ khả năng vừa đổi pin, vừa sạc linh hoạt cùng cảm giác vận hành êm ái, nhẹ nhàng.

“Chỉ cần vài phút đổi pin là có thể tiếp tục di chuyển, về nhà thì có thể cắm sạc tại nhà, rất thuận lợi cho người dùng, xe lại không cần bằng lái nên rất tiện đi lại loanh quanh trong phố”, chị Vân chia sẻ sau khi lái thử.

Anh Trần Văn Bay (35 tuổi, phường Thới Long) cho biết đã di chuyển khoảng 30 km tới sự kiện để lái thử và chốt mua mẫu Evo đổi pin. Theo anh, cơ chế đổi pin cùng chính sách hỗ trợ của VinFast giúp anh sử dụng xe tiện lợi và tiết kiệm hơn.

“Tôi đã có xe điện rồi. Bây giờ có xe đổi pin tại trạm, lại được miễn phí đổi pin, miễn phí sạc pin, chi phí vô cùng thuận tiện và tiết kiệm nên tiếp tục mua”, anh nói.

Các mẫu xe đổi pin của VinFast như Viper, Feliz II, Evo, Evo Lite thu hút đông đảo người dùng nhờ thiết kế trẻ trung và thao tác đổi pin nhanh gọn. Đại diện một đại lý tham gia sự kiện cho rằng mạng lưới tủ đổi pin ngày càng mở rộng, với mục tiêu 60.000 tủ trong quý II, sẽ giúp người dùng chạy xe điện dễ dàng hơn.

Thu xe xăng tại chỗ, đổi xe điện nhanh gọn

Bên cạnh các mẫu xe đổi pin “hot hit”, một trong những hoạt động nổi bật của sự kiện “Đổi xăng lấy điện - Cùng VinFast kiến tạo tương lai xanh” là hoạt động thẩm định xe xăng cũ tại chỗ và mua xe máy điện mới. Rất đông người dùng đã chuyển đổi thành công, trong đó có anh Lê Quốc Hiển (phường Tân An). Anh đã mang chiếc xe xăng cũ 50 cc đến sự kiện và đổi sang mẫu xe VinFast Feliz 2025.

“Vừa rồi xăng tăng mạnh quá, biến động lại liên tục khiến tôi phải suy nghĩ, chưa kể con tôi giờ cũng lớn rồi, chạy xe xăng dung tích nhỏ không còn ổn cho lắm. Vì vậy, lựa chọn xe máy điện cũng là hợp xu thế”, anh Hiển chia sẻ.

Sự kiện còn thu hút nhiều khách hàng lớn tuổi trong đó có ông Nhân (61 tuổi) cũng quyết định đổi xe xăng đã sử dụng lâu năm sang mẫu Feliz 2025. Theo ông, việc chuyển sang xe máy điện giúp ông chủ động hơn về mặt thời gian và tiết kiệm nhiều chi phí đi bảo dưỡng bởi xe điện không phải thay nhớt hay xử lý các hạng mục cơ khí phức tạp như xe xăng.

“Ở nhà, rảnh lúc nào mình sạc lúc đó, mình làm chủ được. Cảm giác chạy của xe điện cũng khác xe xăng, thấy “phê” hơn, lên ga đều hơn, không có hiện tượng rung giật”, ông Nhân chia sẻ. Ông cũng đánh giá cao quá trình làm thủ tục khi đại lý hỗ trợ đầy đủ từ khâu kiểm tra xe cũ, tư vấn chính sách đến hoàn tất giao dịch.

Trong khuôn khổ sự kiện, khách hàng được tư vấn cụ thể các chính sách ưu đãi hiện hành như ưu đãi 6% giá bán theo chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”, hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, ưu đãi thêm 5% khi tham gia thu xe xăng đổi xe điện, cùng các phương án trả góp từ 0 đồng. Đây là yếu tố thúc đẩy nhiều người đưa ra quyết định ngay tại chỗ.

Sức hút của các mẫu xe đổi pin, cộng với cơ chế thẩm định xe xăng và đổi sang xe điện ngay tại chỗ, giúp chương trình trở thành điểm hẹn sôi động trong 3 ngày cuối tuần. Ngoài Cần Thơ, sự kiện còn được tổ chức tại 2 địa điểm khác gồm: Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk (phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) và GO! Mỹ Tho (phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp).