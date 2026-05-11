Cận cảnh 3 xe sang của bà Trương Mỹ Lan sẽ được đấu giá

Lê Tuấn

TPO - Ba chiếc ô tô hạng sang mang nhãn hiệu BMW, Lexus và Maybach liên quan bà Trương Mỹ Lan trong vụ án Vạn Thịnh Phát, sẽ được đưa ra đấu giá vào 22/5 tới tổng giá khởi điểm hơn 8,7 tỷ đồng.

Từ cuối tháng 4, Cơ quan Thi hành án dân sự (THADS) TP.HCM ra quyết định lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với 3 ô tô hạng sang liên quan bị án Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) nhằm phục vụ công tác thi hành án trong vụ án Vạn Thịnh Phát.

Theo thông tin từ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM, 3 chiếc ô tô này sẽ được đưa ra bán đấu giá trực tuyến vào ngày 22/5 tới.

Trong số này có một chiếc xe siêu sang hiệu Maybach 4 chỗ màu trắng, biển kiểm soát 51F-199.99, sản xuất năm 2011 tại Đức. Xe được đăng ký năm 2015, đứng tên bởi Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Vạn Thịnh Phát.

Tài sản có giá trị lớn nhất được đưa ra đấu giá tới đây là xe Maybach 62S biển số 51F-199.99. Ảnh: T.L./Xehay

Hồ sơ hiện trạng ghi rõ xe có cánh cửa phía sau bên phải bị bung ốp cửa bên trong, nội thất có vết xước. Xe đang trong tình trạng bị gỡ bánh, gỡ ốp cửa và sàn nội thất.

Cơ quan chức năng cho biết chiếc Maybach này đã ngừng sử dụng từ tháng 12/2023 đến nay. Giá khởi điểm của tài sản được công bố ở mức hơn 7 tỷ đồng.

Ô tô thứ hai là một chiếc BMW màu xanh, biển số 50LD-069.47, sản xuất năm 2015 và đăng ký năm 2016, hiện vẫn hoạt động bình thường. Xe được đứng tên bởi Công ty CP Đầu tư Times Square Việt Nam. Giá khởi điểm hơn 966,6 triệu đồng.

Chiếc BMW 730Li màu xanh là xe duy nhất trong 3 xe còn hoạt động bình thường. Ảnh: T.L./Otoxemay

Chiếc xe còn lại mang nhãn hiệu Lexus, màu đen, biển số 51A-942.85, sản xuất năm 2013. Theo hồ sơ hiện trạng, xe đang bị hư hỏng pin nên không thể di chuyển dù vẫn nổ máy được. Giá khởi điểm của phương tiện này là hơn 767,8 triệu đồng.

Mức giá khởi điểm của các tài sản chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), lệ phí đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng cũng như các chi phí sửa chữa phát sinh mà người trúng đấu giá phải tự chi trả.

Người tham gia đấu giá phải nộp khoản tiền đặt trước tương đương 20% giá khởi điểm của từng tài sản. Cụ thể, chiếc Maybach yêu cầu đặt trước hơn 1,4 tỷ đồng, BMW hơn 193 triệu đồng và Lexus hơn 153 triệu đồng.

Theo kế hoạch, phiên đấu giá sẽ diễn ra ngày 22/5/2026. Các phương tiện được đấu giá theo từng khung giờ riêng biệt: Maybach từ 14h-14h30, BMW từ 15h-15h30 và Lexus từ 16h-16h30.

Phương thức đấu giá là trả giá lên và liên tục, với bước giá 100 triệu đồng đối với chiếc Maybach và 20 triệu đồng đối với hai mẫu xe còn lại. Không giới hạn số bước giá tối đa, số lần trả giá.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM cũng quy định rõ các trường hợp không được tham gia đấu giá, bao gồm người không có năng lực hành vi dân sự; nhân sự thuộc tổ chức đấu giá; người thân của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá; người có thẩm quyền quyết định bán tài sản hoặc trực tiếp tham gia giám định, định giá tài sản.

Cơ quan tổ chức đấu giá lưu ý người tham gia có trách nhiệm tự tìm hiểu tình trạng pháp lý, hiện trạng thực tế và các rủi ro liên quan đến tài sản. Việc nộp hồ sơ và tiền đặt trước đồng nghĩa với việc người tham gia đã biết rõ và chấp nhận toàn bộ hiện trạng cũng như hồ sơ pháp lý của phương tiện đăng ký mua.

