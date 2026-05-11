Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Mitsubishi Xforce 2026 tăng giá bán

Lê Tuấn

TPO - Mitsubishi Xforce 2026 ra mắt tại thị trường Việt Nam với mức giá tăng nhẹ, nhưng đổi lại có một số nâng cấp về trang bị và vẫn được áp dụng khuyến mãi từ hãng.

Mitsubishi vừa giới thiệu mẫu Xforce 2026 bản nâng cấp mới tại Việt Nam. Đây là phiên bản nâng cấp nhẹ với một số bổ sung về trang bị.

Ở đời xe 2026, Mitsubishi Xforce được rút gọn từ 4 xuống còn 3 phiên bản gồm GLX, Luxury và Ultimate. Mức giá đi kèm lần lượt là 605 - 665 - 720 triệu đồng. Xe tiếp tục được nhập khẩu từ Indonesia.

xforce-2026.jpg
Lô xe Xforce bản mới 2026 đã cập bến Việt Nam. Ảnh: Mitsubishi

Như vậy, giá niêm yết của Xforce bản nâng cấp tăng nhẹ 6-15 triệu đồng so với bản cũ. Tuy nhiên, hãng cho biết khách hàng mua xe trong tháng 5 này sẽ được ưu đãi phiếu nhiên liệu trị giá 45-55 triệu đồng tùy phiên bản.

Tại các đại lý, người mua có thể thương lượng để quy đổi gói khuyến mãi thành khoản tiền mặt trừ trực tiếp vào giá bán. Sau khi trừ ưu đãi, giá thực tế của Mitsubishi Xforce 2026 có thể được đưa xuống còn khoảng 560-665 triệu đồng.

Với phiên bản 2026, Mitsubishi Xforce không thay đổi về ngoại hình và động cơ. Các nâng cấp chủ yếu nằm ở trang bị. Trong đó, bản GLX tiêu chuẩn giờ được trang bị đèn trước/sau và đèn sương mù dạng LED, âm thanh 6 loa và cảm biến lùi.

xforce-2026-1.jpg
xforce-2026-2.jpg
Chỉ bản Ultimate cao nhất có camera 360 độ và loa Yamaha.

Các bản Luxury và Ultimate cao hơn giờ có ghế lái chỉnh điện. Riêng bản Ultimate còn được bổ sung camera 360 độ, 8 loa của Yamaha và gói ADAS đầy đủ tính năng.

Những nâng cấp ở bản 2026 hứa hẹn sẽ giúp củng cố vị thế cho Mitsubishi Xforce ở phân khúc SUV cỡ B. Mở bán tại Việt Nam từ đầu năm 2024, mẫu xe nhà Mitsubishi đã có hai năm liên tiếp dẫn đầu doanh số ở phân khúc SUV cỡ B chạy xăng.

Năm 2025, Xforce có nhiều tháng bị Toyota Yaris Cross dẫn trước nhưng đã tăng tốc vào cuối năm để vượt qua đối thủ, đạt tổng doanh số 15.254 xe.

xforce-2026-3.jpg

Với mức doanh số trên, Xforce đóng góp khoảng 34,5% vào tổng lượng bán ra của Mitsubishi Việt Nam. Mẫu SUV cỡ B này cùng MPV Xpander đang là bộ đôi chủ lực gánh doanh số cho hãng xe Nhật tại nước ta.

Do là mẫu xe nhập khẩu và hút khách, có những giai đoạn Xforce rơi vào tình trạng khan hàng tại đại lý khiến doanh số từng tháng bị ảnh hưởng. Phía hãng cho biết nguồn cung trong tháng 5 sẽ dồi dào hơn với lô xe mới bản 2026.

Lê Tuấn
#Mitsubishi Xforce #mitsubishi #suv cỡ b #xe nhật #xforce

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe