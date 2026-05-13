Mercedes-Benz S-Class bản mới xuất hiện tại Việt Nam

Lê Tuấn

TPO - Mercedes-Benz S-Class phiên bản facelift 2027 vừa xuất hiện tại Việt Nam trong khuôn khổ hành trình vòng quanh thế giới dài khoảng 50.000 km nhằm kỷ niệm 140 năm ngày chiếc ô tô đầu tiên được phát minh bởi Carl Benz ra đời.

Hành trình đặc biệt này khởi hành từ thành phố Stuttgart (Đức) vào tháng 1/2026. Theo lộ trình, đoàn xe đã đi qua nhiều quốc gia trước khi đến Việt Nam.

Theo ghi nhận, hai chiếc S-Class mới nhất vừa nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Lào Cai sau khi ghé thăm Hàn Quốc và Trung Quốc. Dự kiến, đoàn xe sẽ có mặt tại Hà Nội trong các ngày 13-14/5.

Chiếc S-Class mới cập bến Cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Ảnh: Trương Đức Hải

Chiếc S-Class xuất hiện tại Lào Cai thuộc phiên bản facelift vừa được Mercedes-Benz ra mắt toàn cầu hồi tháng 1/2026.

Ở phiên bản 2027, S-Class có sự thay đổi đáng kể về ngoại thất. Điểm nhấn phía trước là cụm đèn họa tiết ngôi sao bên cạnh lưới tản nhiệt mở rộng. Họa tiết này cũng xuất hiện ở đèn hậu, đi kèm nhiều chi tiết mạ chrome.

Bên trong khoang lái, S-Class được nâng cấp theo hướng tinh tế với hệ thống Hyperscreen đa màn hình được bố trí lại. Hệ điều hành mới nhất của Mercedes được tích hợp, bổ sung nhiều tính năng AI.

Trải nghiệm ghế sau vẫn được ưu tiên với ghế ngả sâu có bệ đỡ chân, rèm cửa, màn hình giải trí độc lập kèm điều khiển từ xa. Hệ thống treo khí nén Airmatic tiêu chuẩn cùng hệ thống kiểm soát thân xe E-Active Body Control, giảm chấn thích ứng thông minh giúp tăng độ êm ái.

Đáng chú ý, phiên bản S-Class 2027 còn được nâng cấp động cơ. Trong đó, bản S580 trang bị động cơ mild-hybrid với máy xăng V8 twin-turbo 4.0L, trục khuỷu phẳng, công suất 530 mã lực và mô-men xoắn 750 Nm.

Trong khi đó, các bản S450 và và S500 trang bị động cơ 3.0 I6, công suất lần lượt 376 và 443 mã lực. Ngoài ra, hãng xe Đức còn cung cấp tùy chọn máy dầu 3.0L ở châu Âu, bên cạnh tùy chọn PHEV với bản S580e.

Tất cả phiên bản đều sử dụng hộp số tự động 9 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Hệ thống đánh lái bánh sau tiêu chuẩn với góc quay lên đến 4,5 độ và có thể nâng cấp lên tối đa 10 độ.

Dòng sedan hạng sang Mercedes-Benz S-Class 2027 sẽ được mở bán tại các thị trường quốc tế từ cuối năm nay. Giá bán dự kiến sẽ tăng so với mức khởi điểm 120.850 USD (khoảng 3,2 tỷ đồng) của đời trước.

Tại Việt Nam, Mercedes-Benz S-Class phiên bản hiện hành thuộc thế hệ thứ 7 (W223). Xe được phân phối chính hãng với hai phiên bản gồm S450 và S450 Luxury, giá bán 5,039-5,559 tỷ đồng.

