Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg
Xe
Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Tư vấn

Video giao thông

Clip: Tài xế lùi ô tô xoay tròn, tông loạn xạ ở phố đông

TPO - Xe ô tô con lùi từ vỉa hè xuống đường bất ngờ tăng tốc, xoay tròn rồi va chạm với biển báo trên hè. Chiếc xe mất kiểm soát này chỉ dừng lại sau khi đâm phải đuôi một ô tô tải đang dừng chờ đèn đỏ.

Lê Tuấn

Vụ việc xảy ra vào trưa 12/5 tại phường Tân Phú, TP. HCM.

Theo camera hành trình của một ô tô đang dừng chờ đèn đỏ, chiếc taxi từ vỉa hè vào số lùi để quay đầu chuyển hướng thì bất ngờ tăng tốc. Chiếc xe sau đó xoay tròn hai vòng với tốc độ cao, đâm đổ biển báo bên đường và chỉ dừng lại sau khi tông vào đuôi một ô tô tải cũng đang dừng chờ đèn đỏ.

Trước cú va chạm giữa hai ô tô, một người đi xe máy đứng cạnh xe tải đã phản xạ kịp thời để thoát hiểm trong gang tấc nên không có thiệt hại về người.

Theo Nghị định 168, hành vi tài xế không kiểm soát tốc độ, tay lái gây tai nạn giao thông bị phạt 20-22 triệu đồng, đồng thời trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

#ô tô #tai nạn #giao thông #xe tải #va chạm #lùi xe #mất lái #taxi

Xem nhiều