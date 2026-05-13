Clip: Tài xế lùi ô tô xoay tròn, tông loạn xạ ở phố đông

TPO - Xe ô tô con lùi từ vỉa hè xuống đường bất ngờ tăng tốc, xoay tròn rồi va chạm với biển báo trên hè. Chiếc xe mất kiểm soát này chỉ dừng lại sau khi đâm phải đuôi một ô tô tải đang dừng chờ đèn đỏ.

Vụ việc xảy ra vào trưa 12/5 tại phường Tân Phú, TP. HCM.

Theo camera hành trình của một ô tô đang dừng chờ đèn đỏ, chiếc taxi từ vỉa hè vào số lùi để quay đầu chuyển hướng thì bất ngờ tăng tốc. Chiếc xe sau đó xoay tròn hai vòng với tốc độ cao, đâm đổ biển báo bên đường và chỉ dừng lại sau khi tông vào đuôi một ô tô tải cũng đang dừng chờ đèn đỏ.

Trước cú va chạm giữa hai ô tô, một người đi xe máy đứng cạnh xe tải đã phản xạ kịp thời để thoát hiểm trong gang tấc nên không có thiệt hại về người.

Theo Nghị định 168, hành vi tài xế không kiểm soát tốc độ, tay lái gây tai nạn giao thông bị phạt 20-22 triệu đồng, đồng thời trừ 10 điểm giấy phép lái xe.