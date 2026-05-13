NSƯT Chí Trung mắc bệnh lạ

Đỗ Quyên

TPO - NSƯT Chí Trung cho biết anh liên tục bị nổi mẩn, ngứa ngáy khắp cơ thể. Tình trạng này kéo dài trong hơn 6 tháng qua.

Tối 13/5, NSƯT Chí Trung cho biết sức khỏe gặp vấn đề trong hơn nửa năm qua. Nam nghệ sĩ kể ông liên tục bị nổi mẩn, ngứa ngáy khắp cơ thể, thậm chí có hôm tỉnh dậy với gương mặt sưng phù.

“Hơn 6 tháng về đêm cứ mẩn ngứa khắp người. Mồm, mũi, mắt lắm hôm ngủ dậy sưng vều lên như Thị Nở”, nam nghệ sĩ chia sẻ.

Theo chia sẻ của Chí Trung, ông từng nghĩ nguyên nhân đến từ gan hoặc việc ăn uống, sinh hoạt. Nam nghệ sĩ hạn chế bia rượu nhưng tình trạng không cải thiện, thậm chí ngày càng nghiêm trọng hơn. Có thời điểm cơ thể ông đỏ ửng “như tôm luộc”, mất ngủ kéo dài vì ngứa ngáy.

NSƯT Chí Trung phát hiện nhiễm ấu trùng giun đũa chó sau nhiều tháng mất ngủ.

Sau khi đi khám tổng quát và nhận kết quả tim, phổi, gan, thận đều ổn định, nghệ sĩ tiếp tục tìm hiểu nguyên nhân rồi quyết định xét nghiệm ký sinh trùng.

Kết quả cho thấy ông nhiễm “ấu trùng giun đũa chó Toxocara”. Chí Trung kể ban đầu bản thân không quá tin tưởng vì cho rằng mình sống sạch sẽ, thường xuyên bơi lội và giữ vệ sinh cá nhân kỹ càng. Tuy nhiên, sau khi uống thuốc theo đơn của bác sĩ, triệu chứng giảm rõ rệt chỉ sau vài ngày.

Nghệ sĩ cũng cho biết bác sĩ giải thích nguồn lây có thể đến từ nhiều nơi như bể bơi, rau sống, thực phẩm tươi sống hoặc tiếp xúc với thú cưng. Vì vậy, nghệ sĩ lập tức cho chó cưng uống thuốc tẩy giun sau khi biết kết quả.

Trong cuộc trò chuyện với Tiền Phong hồi tháng 2, NSƯT Chí Trung chia sẻ nhiều về sức khỏe và cuộc sống sau khi nghỉ hưu.

Nghệ sĩ nghỉ công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ từ tháng 6/2022. Ông cho biết quãng thời gian rời sân khấu giúp mình sống chậm hơn, chăm sóc bản thân sau nhiều năm chạy theo công việc.

“Từ 6h sáng đến 12h đêm, tôi thuộc về tôi”, ông nói. Sau nghỉ hưu, nghệ sĩ dành thời gian đi bơi, đọc sách, nuôi chim, chăm chó và du lịch.

Tuy nhiên, Chí Trung cũng thừa nhận tuổi tác kéo theo nhiều vấn đề sức khỏe. Ông cho biết bản thân mắc tiểu đường, huyết áp và bệnh tim mạch. Nam nghệ sĩ từng nghĩ đến việc thuê người chăm sóc hoặc vào viện dưỡng lão khi tuổi già vì không muốn trở thành gánh nặng cho người thân.

“Tôi mắc nhiều bệnh, nào tiểu đường, huyết áp, tim mạch… Không biết sau này thế nào, bạn gái lại kém tôi gần 20 tuổi. Tôi không thể ràng buộc người ta khi chính mình cũng chưa biết tương lai sức khỏe ra sao. Tôi có thể thuê người giúp việc để chăm sóc mình. Viện dưỡng lão, tôi nói cho vui thôi, nhưng đó cũng là một giải pháp”, ông chia sẻ.

Ở tuổi ngoài 60, Chí Trung lựa chọn cuộc sống nhẹ nhàng bên bạn gái Ý Lan. Nam nghệ sĩ cho biết cả hai thống nhất không kết hôn dù gắn bó nhiều năm. Theo ông, điều quan trọng nhất là sự thoải mái và hạnh phúc trong tình cảm, thay vì những ràng buộc hình thức.

“Tôi có tình yêu đẹp với Ý Lan. Chúng tôi đều thống nhất không kết hôn, cứ yêu nhau thôi, ai ở nhà người đó”, nghệ sĩ nói.

#Chí Trung #bệnh lạ #sức khỏe #nghỉ hưu #cuộc sống

