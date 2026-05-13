Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Rợn người nghi lễ nuôi ma xó

Gia Linh

TPO - Từ tục thờ cúng dân gian ám ảnh về ma xó, bộ phim kinh dị mới - "Ma xó" của đạo diễn Phan Bá Hỷ tái hiện những nghi lễ nuôi vong rợn người cùng bi kịch của những con người bị dồn vào tuyệt vọng. Không chỉ khai thác yếu tố tâm linh, phim còn khắc họa ranh giới mong manh giữa tình thương, lòng tham và những cái giá kinh hoàng khi con người tìm cách đổi chác với cõi âm.

Ma xó - dự án điện ảnh kinh dị mới của đạo diễn Phan Bá Hỷ lấy cảm hứng từ một sự việc có thật sau hơn hai năm ấp ủ về tục thờ cúng ma xó. Những năm gần đây phim điện ảnh kinh dị khai thác chất liệu dân gian đang trở thành xu thế trên màn ảnh rộng.

Theo quan niệm Á Đông, ma xó là những vong linh chết oan khuất, chết đột ngột hoặc không được thờ cúng đầy đủ, thường trú ngụ ở những góc khuất, nơi ẩm thấp. Trong bộ phim, ma xó không chỉ là một vong linh lưu lạc nơi góc khuất, mà còn trở thành thứ được con người tìm đến để đổi lấy lợi ích cho riêng mình.

ban-sao-cua-hi-05777.jpg
ban-sao-cua-dsc02336-9205.jpg
Ma xó xoay quanh cuộc sống khó khăn của vợ chồng Phú (Avin Lu) và Thảo (Tín Nguyễn).

Ma xó xoay quanh cuộc sống khó khăn của vợ chồng Phú (Avin Lu) và Thảo (Tín Nguyễn) đang chờ đón con đầu lòng. Từng một lần sảy thai, Thảo luôn sống trong nỗi ám ảnh sẽ mất con thêm lần nữa. Sau khi mẹ Phú qua đời vì không có tiền chữa bệnh, Thảo nghe theo lời một người làm nghề cúng, quyết định thỉnh cô hồn về nuôi thành “ma xó” để trấn giữ ngôi nhà và bảo vệ thai nhi.

Trailer của phim cho thấy khởi nguồn của những bi kịch khi Thảo đờ đẫn nghe câu nói của bác sĩ: “Xưa đã sảy thai một lần rồi. Lần này thai có vấn đề gì nữa thì em sẽ rất khó có con”. Nỗi khao khát được làm mẹ, khao khát được nghe tiếng khóc cười của con trẻ đã mở ra câu chuyện về một người mẹ sẵn sàng đánh đổi tất cả để bảo vệ con.

ban-sao-cua-hi-00161.jpg
ban-sao-cua-hi-07367.jpg
ban-sao-cua-hi-09570.jpg
ban-sao-cua-hi-00799-9211.jpg
Gia đình Phú - Thảo quyết định nuôi ma xó nhằm thỏa mãn những ước nguyện của bản thân.

Chính trong lúc tuyệt vọng ấy, bà Tánh (Lê Khánh) - “thầy cúng” đã gợi ý "thờ ma xó trong nhà” nhằm thôi thúc đôi vợ chồng trẻ bước vào những nghi thức tâm linh đầy nguy hiểm. Càng lún sâu vào hành trình nuôi ma xó, họ càng bị niềm tin và sự tuyệt vọng đẩy vượt qua giới hạn đạo đức, mở ra vòng xoáy kinh hoàng không thể kiểm soát.

Phim cũng gây ám ảnh với hành động cực đoan của Phú (Avin Lu) khi anh không ngần ngại bật nắp quan tài của người mẹ vừa qua đời để bí mật thực hiện nghi thức nuôi ma xó cùng vợ. Phú dần đánh mất chính mình khi ngày càng lún sâu vào vòng xoáy tâm linh, anh tham gia cầu cơ, xin số đề với hy vọng cải thiện cuộc sống và chăm lo cho người vợ đang mang thai.

Không khí căng thẳng của phim được đẩy cao trào bằng hàng loạt chi tiết ma xó ngày càng “xâm nhập” sâu vào đời sống của hai vợ chồng như bóng người thoáng qua, âm thanh lạ giữa đêm hay những chuyển động bất thường trong không gian kín. Nhịp dựng dồn dập, liên tục chuyển đổi giữa thực và ảo khiến ranh giới giữa những gì nhân vật nhìn thấy và điều thực sự tồn tại trở nên mơ hồ.

ban-sao-cua-hi-04785.jpg
Càng lún sâu vào hành trình nuôi ma xó, vợ chồng Phú - Thảo càng bị niềm tin và sự tuyệt vọng đẩy vượt qua giới hạn đạo đức, mở ra vòng xoáy kinh hoàng không thể kiểm soát.

Ma xó khắc họa ranh giới mong manh giữa đạo đức, lợi ích và lòng tham của con người. Dù nhận thức được những hệ quả khó lường, các nhân vật vẫn để sự tuyệt vọng lấn át lý trí, từng bước bị cuốn vào vòng xoáy bi kịch.

Chia sẻ về bộ phim, NSƯT Hạnh Thúy cho biết nếu ở cương vị là người mẹ, chị cũng có những lựa chọn khốc liệt hơn chỉ với một lý do là muốn tốt cho con mình. "Dù giữ vai ma và ẩn mình dưới lớp kỹ xảo, hiệu ứng nhưng nhân vật ma vẫn có cảm xúc và linh hồn riêng", nữ nghệ sĩ chia sẻ

Thông qua trailer, ê-kíp làm phim cho thấy hướng tiếp cận kết hợp giữa kinh dị tâm linh dân gian và bi kịch gia đình. Bộ phim không lạm dụng các màn hù dọa kiểu jump scare mà tập trung khai thác nỗi sợ tâm lý, khi sự hoảng loạn và tuyệt vọng dần đẩy con người vào bi kịch.

Ma xó có sự tham gia của Lê Khánh, Tín Nguyễn, Avin Lu, NSƯT Hạnh Thúy, Nguyễn Sỹ Hậu… do Phan Bá Hỷ làm đạo diễn. Phim dự kiến khởi chiếu toàn quốc vào ngày 5/6.

Gia Linh
#Ma xó #phim kinh dị #tâm linh #bi kịch #đạo diễn Phan Bá Hỷ #vong linh #nghi lễ #gia đình

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe