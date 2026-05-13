Rợn người nghi lễ nuôi ma xó

TPO - Từ tục thờ cúng dân gian ám ảnh về ma xó, bộ phim kinh dị mới - "Ma xó" của đạo diễn Phan Bá Hỷ tái hiện những nghi lễ nuôi vong rợn người cùng bi kịch của những con người bị dồn vào tuyệt vọng. Không chỉ khai thác yếu tố tâm linh, phim còn khắc họa ranh giới mong manh giữa tình thương, lòng tham và những cái giá kinh hoàng khi con người tìm cách đổi chác với cõi âm.

Ma xó - dự án điện ảnh kinh dị mới của đạo diễn Phan Bá Hỷ lấy cảm hứng từ một sự việc có thật sau hơn hai năm ấp ủ về tục thờ cúng ma xó. Những năm gần đây phim điện ảnh kinh dị khai thác chất liệu dân gian đang trở thành xu thế trên màn ảnh rộng.

Theo quan niệm Á Đông, ma xó là những vong linh chết oan khuất, chết đột ngột hoặc không được thờ cúng đầy đủ, thường trú ngụ ở những góc khuất, nơi ẩm thấp. Trong bộ phim, ma xó không chỉ là một vong linh lưu lạc nơi góc khuất, mà còn trở thành thứ được con người tìm đến để đổi lấy lợi ích cho riêng mình.

Ma xó xoay quanh cuộc sống khó khăn của vợ chồng Phú (Avin Lu) và Thảo (Tín Nguyễn).

Ma xó xoay quanh cuộc sống khó khăn của vợ chồng Phú (Avin Lu) và Thảo (Tín Nguyễn) đang chờ đón con đầu lòng. Từng một lần sảy thai, Thảo luôn sống trong nỗi ám ảnh sẽ mất con thêm lần nữa. Sau khi mẹ Phú qua đời vì không có tiền chữa bệnh, Thảo nghe theo lời một người làm nghề cúng, quyết định thỉnh cô hồn về nuôi thành “ma xó” để trấn giữ ngôi nhà và bảo vệ thai nhi.

Trailer của phim cho thấy khởi nguồn của những bi kịch khi Thảo đờ đẫn nghe câu nói của bác sĩ: “Xưa đã sảy thai một lần rồi. Lần này thai có vấn đề gì nữa thì em sẽ rất khó có con”. Nỗi khao khát được làm mẹ, khao khát được nghe tiếng khóc cười của con trẻ đã mở ra câu chuyện về một người mẹ sẵn sàng đánh đổi tất cả để bảo vệ con.

Gia đình Phú - Thảo quyết định nuôi ma xó nhằm thỏa mãn những ước nguyện của bản thân.

Chính trong lúc tuyệt vọng ấy, bà Tánh (Lê Khánh) - “thầy cúng” đã gợi ý "thờ ma xó trong nhà” nhằm thôi thúc đôi vợ chồng trẻ bước vào những nghi thức tâm linh đầy nguy hiểm. Càng lún sâu vào hành trình nuôi ma xó, họ càng bị niềm tin và sự tuyệt vọng đẩy vượt qua giới hạn đạo đức, mở ra vòng xoáy kinh hoàng không thể kiểm soát.

Phim cũng gây ám ảnh với hành động cực đoan của Phú (Avin Lu) khi anh không ngần ngại bật nắp quan tài của người mẹ vừa qua đời để bí mật thực hiện nghi thức nuôi ma xó cùng vợ. Phú dần đánh mất chính mình khi ngày càng lún sâu vào vòng xoáy tâm linh, anh tham gia cầu cơ, xin số đề với hy vọng cải thiện cuộc sống và chăm lo cho người vợ đang mang thai.

Không khí căng thẳng của phim được đẩy cao trào bằng hàng loạt chi tiết ma xó ngày càng “xâm nhập” sâu vào đời sống của hai vợ chồng như bóng người thoáng qua, âm thanh lạ giữa đêm hay những chuyển động bất thường trong không gian kín. Nhịp dựng dồn dập, liên tục chuyển đổi giữa thực và ảo khiến ranh giới giữa những gì nhân vật nhìn thấy và điều thực sự tồn tại trở nên mơ hồ.

Càng lún sâu vào hành trình nuôi ma xó, vợ chồng Phú - Thảo càng bị niềm tin và sự tuyệt vọng đẩy vượt qua giới hạn đạo đức, mở ra vòng xoáy kinh hoàng không thể kiểm soát.

Ma xó khắc họa ranh giới mong manh giữa đạo đức, lợi ích và lòng tham của con người. Dù nhận thức được những hệ quả khó lường, các nhân vật vẫn để sự tuyệt vọng lấn át lý trí, từng bước bị cuốn vào vòng xoáy bi kịch.

Chia sẻ về bộ phim, NSƯT Hạnh Thúy cho biết nếu ở cương vị là người mẹ, chị cũng có những lựa chọn khốc liệt hơn chỉ với một lý do là muốn tốt cho con mình. "Dù giữ vai ma và ẩn mình dưới lớp kỹ xảo, hiệu ứng nhưng nhân vật ma vẫn có cảm xúc và linh hồn riêng", nữ nghệ sĩ chia sẻ

Thông qua trailer, ê-kíp làm phim cho thấy hướng tiếp cận kết hợp giữa kinh dị tâm linh dân gian và bi kịch gia đình. Bộ phim không lạm dụng các màn hù dọa kiểu jump scare mà tập trung khai thác nỗi sợ tâm lý, khi sự hoảng loạn và tuyệt vọng dần đẩy con người vào bi kịch.

Ma xó có sự tham gia của Lê Khánh, Tín Nguyễn, Avin Lu, NSƯT Hạnh Thúy, Nguyễn Sỹ Hậu… do Phan Bá Hỷ làm đạo diễn. Phim dự kiến khởi chiếu toàn quốc vào ngày 5/6.