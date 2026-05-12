Bộ Văn hóa lập đoàn kiểm tra doanh nghiệp

TPO - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan tại các doanh nghiệp, tập trung vào bản quyền chương trình máy tính, phim, âm nhạc, truyền hình và trò chơi điện tử trên môi trường mạng nhằm tăng cường phòng chống vi phạm sở hữu trí tuệ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Thông tin trên được nêu trong Kế hoạch về việc Triển khai thực hiện Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 05/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL).

Kế hoạch được ban hành nhằm triển khai thực hiện hiệu quả tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 38/CĐ-TTg trong việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động thực thi pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ.

Trong đó, tập trung tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan tại các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến bản quyền chương trình máy tính tại các doanh nghiệp và bản quyền phim, âm nhạc, chương trình truyền hình, trò chơi điện tử trên môi trường mạng.

Nội dung kế hoạch nêu rõ Bộ VHTTDL sẽ tổ chức thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan tại các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, thông tin trên hệ thống thông tin cơ sở, báo chí, mạng xã hội… nhằm nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp, cộng đồng và toàn xã hội nhận diện, đấu tranh, phòng, chống, ngăn chặn các hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.

Bộ VHTTDL giao Cục Bản quyền tác giả chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, đồng thời tham mưu lãnh đạo Bộ ban hành Quyết định về tổ chức đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về đến bản quyền chương trình máy tính tại các doanh nghiệp và bản quyền phim, âm nhạc, chương trình truyền hình, trò chơi điện tử trên môi trường mạng. Kết quả triển khai sẽ được báo cáo hằng tuần trước 14h thứ sáu và báo cáo tổng hợp cuối cùng được gửi lãnh đạo Bộ trước ngày 30/5.

Một số cá nhân vẫn sử dụng các phần mềm "lậu", không bản quyền ở Việt Nam.

Bộ VHTTDLyêu cầu Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Cục Xuất bản, In và Phát hành, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Điện ảnh, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Cục Thể dục thể thao phối hợp chặt chẽ với Cục Bản quyền tác giả theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý lĩnh vực trong việc thực hiện kiểm tra, rà soát, xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan liên quan đến chương trình máy tính tại các doanh nghiệp và bản quyền phim, âm nhạc, chương trình truyền hình, trò chơi điện tử trên môi trường mạng;

Cục Báo chí chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện việc định hướng các cơ quan truyền thông, báo chí tăng cường thông tin, tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp, cộng đồng và toàn xã hội nhận diện, đấu tranh, phòng, chống, ngăn chặn các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, góp phần thực hiện nghiêm quy định pháp luật và nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi quyền sở hữu trí tuệ.

Báo Văn hóa, Trung tâm Chuyển đổi số Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung tuyên truyền công tác đấu tranh, phòng, chống, ngăn chặn các hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan trên hệ thống thông tin điện tử của Bộ và các trang mạng xã hội.

Bộ VHTTDL yêu cầu Các đơn vị thuộc Bộ cũng phối hợp rà soát bản quyền phần mềm đang sử dụng và hỗ trợ Cục Bản quyền tác giả trong quá trình kiểm tra. Theo đó, việc tổ chức kiểm tra được triển khai thực hiện phải đúng quy định của pháp luật, khách quan, công khai, minh bạch và không gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan. Nội dung kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực, loại hình có nguy cơ phát sinh vi phạm cao trên môi trường số, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình kiểm tra và xử lý vi phạm.