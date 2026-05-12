Văn hóa

100 tác phẩm hội họa về phụ nữ

Ngọc Ánh

TPO - Triển lãm hơn 100 tác phẩm về phụ nữ của 14 họa sĩ với nhiều phong cách sáng tác khác nhau mở ra không gian trải nghiệm sáng tạo tôn vinh bản sắc, cảm xúc và câu chuyện đa chiều của người phụ nữ đương đại.

Triển lãm Her khai mạc ngày 10/5 tại Hà Nội, giới thiệu tới công chúng yêu nghệ thuật thủ đô trên 100 tác phẩm hội họa về phụ nữ. Các họa sĩ tham gia trưng bày lần này bao gồm Nguyễn Ngọc Cương, Nguyễn Xuân Đam, Hoàng Ngọc Hoàn, Nguyễn Quốc Hùng, Trần Thị Phương Huyền, Vũ Quang Hưng, Trần Đức Lân, Dương Thị Ngọc Lụa, Tô Hoàng Nguyên, Phạm Thái, Bùi Đức Thành, Nguyễn Hồng Tuấn, Giáp Văn Tuấn, Đào Anh Việt.

Theo các họa sĩ, vẽ không còn là tái hiện hình thể phụ nữ, mà đã trở thành quá trình biểu đạt tính nữ thông qua ngôn ngữ hội họa không giới hạn. Hơn 100 tác phẩm mở ra không gian trải nghiệm sáng tạo tôn vinh bản sắc, cảm xúc và câu chuyện đa chiều của người phụ nữ đương đại.

100 tác phẩm hội họa về phụ nữ phản ánh những góc nhìn đa chiều của họa sĩ.

Họa sĩ Dương Thị Ngọc Lụa - một trong hai nữ họa sĩ tham gia triển lãm - chia sẻ: “Người phụ nữ, trong suy nghĩ cá nhân của tôi, giống như một nhành hoa - đôi khi không cần hết sức phô bày hay quá rực rỡ, cứ bình tĩnh tỏa hương và mang lại sức sống cho không gian họ gắn bó là đủ. Tôi tin cái đẹp không chỉ nằm ở hình dáng bên ngoài, nên tôi chọn lưu giữ và khắc họa lại sự dịu dàng chân thật - như cách người phụ nữ đi qua giông gió mà vẫn giữ được điềm tĩnh".

Tranh vẽ phụ nữ của họa sĩ Dương Thị Ngọc Lụa.

Là họa sĩ say mê chủ nghĩa hiện thực trong hội họa hiện đại, Nguyễn Quốc Hùng dành trọn tâm huyết vào những bức tranh thật kỹ lưỡng, anh cho rằng vẽ không phải chỉ là tái hiện chính xác bề mặt hoặc hình thể của nhân vật mà còn là hành trình đi tìm và chạm đến được những trạng thái cảm xúc và rung động tâm hồn.

Tranh khỏa thân của họa sĩ Nguyễn Quốc Hùng.

Trong khi đó, họa sĩ Nguyễn Ngọc Cương luôn bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp mong manh và trong sáng của trẻ thơ, anh không vẽ tả thực mà muốn giữ lại sự ngây ngô,mềm mại và những khoảng lặng rất riêng của tuổi thơ. Với anh, hội hoạ đôi khi chỉ đơn giản là giữ lại một cảm giác đẹp trước khi nó kịp lớn lên.

Dù theo đuổi ngôn ngữ tạo hình riêng, tất cả gặp nhau ở tinh thần tôn vinh vẻ đẹp nữ tính.

Họa sĩ Nguyễn Hồng Tuấn với bút pháp tự do và bay bổng, cho rằng bản thân mỗi phụ nữ đã là một tác phẩm mang tính biểu đạt phong phú. Hội hoạ cũng như nghệ thuật khác tham gia vào quá trình tìm tòi và khám phá những nét đẹp của họ.

Tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Hồng Tuấn.
Tác phẩm điêu khắc của Bùi Đức Thành (trái) và Trần Đức Lân.

Bên cạnh hội họa, triển lãm còn giới thiệu các tác phẩm điêu khắc gốm của Bùi Đức Thành và Trần Đức Lân. Các tác phẩm tập trung khắc họa vẻ đẹp chân thực và nội tâm của con người, từ sự mong manh đến mạnh mẽ.

Tham dự triển lãm, nhà nghiên cứu, nhà văn Nguyễn Trương Quý bày tỏ ngỡ ngàng vì có nhiều ký họa ấn tượng. "Từ những nét vẽ rất nhanh chỉ trong vài phút có thể hình dung được cả hành trình của người nghệ sĩ. Khoan nói về kỹ thuật hàn lâm, ở đó trước hết là vẻ đẹp con người và thẩm mỹ của người Việt”, ông Trương Quý nói.

