Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

Mãn nhãn xem múa rối ở Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026

Nguyễn Hoàn

TPO - Người dân, du khách, đặc biệt các em thiếu nhi tỏ ra thích thú với các tích trò cổ được các nghệ nhân múa rối nước biểu diễn tại sân khấu thủy đình, dải vườn hoa trung tâm TP Hải Phòng tối 11/5. Đây là một trong những hoạt động văn hóa nghệ thuật truyền thống đặc sắc của Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026.

dsc00836.jpg
Tối 11/5, các đoàn nghệ thuật thuộc Nhà hát sân khấu truyền thống Hải Phòng﻿ tổ chức biểu diễn múa rối nước tại khu vực sân khấu thủy đình, thuộc dải vườn hoa trung tâm thành phố thu hút hàng nghìn lượt người dân, du khách, đặc biệt là các bạn thiếu nhi tới xem. Đây là một trong những hoạt động văn hóa truyền thống đặc sắc trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Phượng Đỏ﻿ - Hải Phòng 2026.
dsc00859.jpg
Cung thủy đình ngoài trời được dựng phía sau tượng đài Nữ tướng Lê Chân, thuộc dải vườn hoa trung tâm Hải Phòng. Khu vực này cũng là nơi tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực đường phố kéo dài một tuần (từ 7-14/5/2026). Tham gia biểu diễn có nhiều phường múa rối nước như Nhân Hòa - Vĩnh Bảo, Hồng Phong - Khúc Thừa Dụ, Nhà hát sân khấu truyền thống Hải Phòng.
dsc00866.jpg
dsc00910.jpg
dsc00930.jpg
Phường rối nước Hồng Phong, xã Khúc Thừa Dụ (TP Hải Phòng) biểu diễn nhiều tích trò, mô phỏng đời sống vật chất, tinh thần, hình ảnh lao động đời thường đến những triết lý nhân văn sâu sắc.
dsc00841.jpg
dsc00944.jpg
dsc00972.jpg
Hàng trăm khán giả nhí thích thú xem tích cổ được các nghệ nhân múa rối nước biểu diễn trong sân khấu thủy đình.
dsc01109.jpg
Cũng trong tối 11/5, tại quảng trường nhà hát và dọc dải vườn hoa trung tâm Hải Phòng, nhiều đoàn nghệ thuật đến từ các vùng miền biểu diễn những tiết mục đặc sắc, thu hút hàng nghìn người dân, du khách đến xem.
dsc01018.jpg
dsc01053.jpg
Tiết mục múa rối dây của nghệ nhân kết hợp âm thanh tại khu vực quán hoa thu hút rất nhiều du khách hò reo, cổ vũ.

​Liên hoan múa rối Hải Phòng mở rộng lần thứ IV - 2026 do Nhà hát sân khấu truyền thống Hải Phòng tổ chức, nằm trong chuỗi hoạt động Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, kỷ niệm 71 năm Ngày giải phóng thành phố.

​Liên hoan là món quà tinh thần độc đáo dành cho người dân, du khách và thiết thực trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống. Liên hoan năm nay không chỉ đưa nghệ thuật đến với công chúng mà còn là giai đoạn then chốt trong việc xây dựng hồ sơ khoa học nghệ thuật múa rối nước, đệ trình UNESCO ghi danh di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

​Đặc biệt, việc tổ chức liên hoan múa rối còn đặt nền móng cho lộ trình xây dựng thành phố âm nhạc, đưa nghệ thuật trở thành trụ cột văn hóa - kinh tế bền vững của TP Hải Phòng.

Nguyễn Hoàn
#Hải Phòng #Lễ hội Hoa Phượng Đỏ #Hoa hậu Việt Nam #Múa rối nước #nghệ thuật đường phố #múa rối dây #văn hóa nghệ thuật

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe