Mãn nhãn xem múa rối ở Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026

TPO - Người dân, du khách, đặc biệt các em thiếu nhi tỏ ra thích thú với các tích trò cổ được các nghệ nhân múa rối nước biểu diễn tại sân khấu thủy đình, dải vườn hoa trung tâm TP Hải Phòng tối 11/5. Đây là một trong những hoạt động văn hóa nghệ thuật truyền thống đặc sắc của Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026.
Cung thủy đình ngoài trời được dựng phía sau tượng đài Nữ tướng Lê Chân, thuộc dải vườn hoa trung tâm Hải Phòng. Khu vực này cũng là nơi tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực đường phố kéo dài một tuần (từ 7-14/5/2026). Tham gia biểu diễn có nhiều phường múa rối nước như Nhân Hòa - Vĩnh Bảo, Hồng Phong - Khúc Thừa Dụ, Nhà hát sân khấu truyền thống Hải Phòng.
Phường rối nước Hồng Phong, xã Khúc Thừa Dụ (TP Hải Phòng) biểu diễn nhiều tích trò, mô phỏng đời sống vật chất, tinh thần, hình ảnh lao động đời thường đến những triết lý nhân văn sâu sắc.
Hàng trăm khán giả nhí thích thú xem tích cổ được các nghệ nhân múa rối nước biểu diễn trong sân khấu thủy đình.
Tiết mục múa rối dây của nghệ nhân kết hợp âm thanh tại khu vực quán hoa thu hút rất nhiều du khách hò reo, cổ vũ.
Liên hoan múa rối Hải Phòng mở rộng lần thứ IV - 2026 do Nhà hát sân khấu truyền thống Hải Phòng tổ chức, nằm trong chuỗi hoạt động Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, kỷ niệm 71 năm Ngày giải phóng thành phố.
Liên hoan là món quà tinh thần độc đáo dành cho người dân, du khách và thiết thực trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống. Liên hoan năm nay không chỉ đưa nghệ thuật đến với công chúng mà còn là giai đoạn then chốt trong việc xây dựng hồ sơ khoa học nghệ thuật múa rối nước, đệ trình UNESCO ghi danh di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.
Đặc biệt, việc tổ chức liên hoan múa rối còn đặt nền móng cho lộ trình xây dựng thành phố âm nhạc, đưa nghệ thuật trở thành trụ cột văn hóa - kinh tế bền vững của TP Hải Phòng.