Mãn nhãn xem múa rối ở Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026

​

​Liên hoan múa rối Hải Phòng mở rộng lần thứ IV - 2026 do Nhà hát sân khấu truyền thống Hải Phòng tổ chức, nằm trong chuỗi hoạt động Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, kỷ niệm 71 năm Ngày giải phóng thành phố.

​Liên hoan là món quà tinh thần độc đáo dành cho người dân, du khách và thiết thực trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống. Liên hoan năm nay không chỉ đưa nghệ thuật đến với công chúng mà còn là giai đoạn then chốt trong việc xây dựng hồ sơ khoa học nghệ thuật múa rối nước, đệ trình UNESCO ghi danh di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

​Đặc biệt, việc tổ chức liên hoan múa rối còn đặt nền móng cho lộ trình xây dựng thành phố âm nhạc, đưa nghệ thuật trở thành trụ cột văn hóa - kinh tế bền vững của TP Hải Phòng.