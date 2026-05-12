Đồng nghiệp sốc khi NSƯT Thế Long qua đời ở phòng làm việc

TPO - NSƯT Nguyễn Thế Long là người có nhiều đóng góp trong việc sáng tạo và bảo tồn nghệ thuật rối truyền thống. Nhiều đồng nghiệp bàng hoàng khi nghe tin nam nghệ sĩ qua đời ở tuổi sung sức với nghề.

Đồng nghiệp sốc, nhớ lại câu nói cuối cùng

NSƯT Nguyễn Thế Long - Phó Giám đốc Nhà hát Múa rối Việt Nam - đột ngột qua đời tại cơ quan vào sáng 11/5. Lãnh đạo Nhà hát cho biết lễ nhập quan tổ chức lúc 13h5 chiều 12/5. Lễ viếng từ 13h30 đến 15h45 chiều cùng ngày, tại Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 103 (Hà Đông, Hà Nội).

NSƯT Nguyễn Thế Long được an táng tại nghĩa trang Kỳ Bá, phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên.

NSƯT Nguyễn Thế Long - Phó Giám đốc Nhà hát Múa rối Việt Nam - qua đời ở tuổi 48.

Gần một ngày sau khi thông tin nam nghệ sĩ qua đời được Nhà hát Múa rối Việt Nam xác nhận, nhiều đồng nghiệp vẫn chưa dám tin NSƯT Nguyễn Thế Long đã rời xa cõi tạm.

Chia sẻ với PV Tiền Phong chiều 12/5, nghệ sĩ Thân Nguyễn (Nhà hát Múa rối Việt Nam) nói từ khi nhận tin dữ, chị chưa hết bàng hoàng và chưa thể chấp nhận được sự thật rằng NSƯT Nguyễn Thế Long ra đi đột ngột. "Nhà hát thương tiếc Thế Long vô cùng. NSƯT Nguyễn Thế Long là người hiền lành, điềm đạm và rất tình cảm, nhiệt tình trong công việc. Long cũng chu đáo và quan tâm đồng nghiệp, cần mẫn, vững chuyên môn", nữ nghệ sĩ nói.

Đạo diễn, NSƯT Quốc Khanh (Nhà hát Múa rối Thăng Long) không công tác cùng đơn vị nghệ thuật với nghệ sĩ Thế Long nhưng vẫn có những ấn tượng sâu đậm từ khi hai người học chung Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

Sau này, khi cùng làm nghệ sĩ múa rối, hai người có dịp giao lưu, gặp gỡ ở các liên hoan nghệ thuật. Gần nhất, NSƯT Quốc Khanh gặp NSƯT Thế Long tại Liên hoan Múa rối Hải Phòng năm 2026. Hôm 9/10, hai nghệ sĩ vẫn gặp nhau trên sân khấu, trò chuyện trong quá trình chuẩn bị tiết mục trình diễn.

"Dù là Phó giám đốc Nhà hát, là trợ lý đạo diễn nhưng Long vẫn trực tiếp lên sân khấu hỗ trợ anh em hậu đài. Trên sân khấu, Long còn hỏi tôi cần mấy bục sân khấu để giữ lại cho đoàn của tôi biểu diễn. Không ngờ đó là câu nói cuối cùng giữa chúng tôi", NSƯT Quốc Khanh nói.

NSƯT Thế Long cùng các đồng nghiệp.

Theo lời đồng nghiệp, NSƯT Thế Long là người yêu nghề, vất vả, sống chết vì công việc, dù ở Đoàn Chèo Hà Tây hay khi chuyển công tác về Nhà hát Múa rối Việt Nam. Khi còn diễn chèo, Long cũng gây ấn tượng vì gương mặt sáng sân khấu. Danh hiệu nghệ sĩ ưu tú hay chức vụ hiện tại của nam nghệ sĩ ở Nhà hát Múa rối Việt Nam đều rất xứng đáng, sau hành trình cống hiến miệt mài với nghề múa rối.

"Rất tiếc thương, bàng hoàng khi một nghệ sĩ tưởng như đang viên mãn, có tất cả trong tay lại không có đủ thời gian để sống trọn vẹn với những điều viên mãn đó", NSƯT Quốc Khanh bày tỏ.

NSƯT Thế Long sáng tạo, phá cách

Đạo diễn Lê Quý Dương cũng nhớ lại vở diễn Những giấc mơ bí mật của Tễu và Kangaroo (2005), NSƯT Thế Long đóng vai chính - chú Tễu - để lại bao ấn tượng và kỷ niệm đẹp về một nghệ sĩ trẻ đầy tài năng, tâm huyết và trách nhiệm.

"Nhớ mãi kỷ niệm lúc dàn dựng vở, nói Long nhảy ùm xuống bể nước, Long còn ngần ngại. Phân tích cho Long đừng nghĩ đó là cái bể nước cho múa rối mà nghĩ đó là cái ao làng, bom đạn chiến tranh sợ quá, mấy đứa trẻ trong làng nhảy ùm xuống trốn. Rồi Long nhảy xuống bể nước bắn tung lên tạo nên một cảnh diễn vô cùng ấn tượng. Thế Long cũng là diễn viên múa rối Việt Nam đầu tiên phá cách nhảy xuống bể nước và làm cho bể nước vô tri có một số phận, một tâm hồn giữa không gian làng quê Việt", đạo diễn Lê Quý Dương chia sẻ.

NSƯT Nguyễn Thế Long sinh năm 1978 tại Thái Bình (nay là Hưng Yên). Gia đình của nam nghệ sĩ có bốn anh chị em, anh là con út. Vợ của NSƯT Nguyễn Thế Long là nghệ sĩ tuồng Diễm Hương.

Nghệ sĩ Thế Long (thứ sáu từ trái sang) tại buổi gặp mặt đầu năm ở Nhà hát Múa rối Việt Nam.

NSƯT Nguyễn Thế Long là người có nhiều đóng góp trong việc sáng tạo và bảo tồn nghệ thuật rối truyền thống. Từng làm trợ lý đạo diễn cho các vở diễn nổi tiếng như Khúc đồng dao, Giấc mơ của Ếch Xanh và Trăng đất Việt, anh là người luôn tiên phong trong việc đưa múa rối vào những không gian sáng tạo mới, khẳng định tính nghệ thuật và sự đổi mới trong từng vở diễn.

Lãnh đạo Nhà hát Múa rối Việt Nam khẳng định sự ra đi đột ngột của NSƯT Thế Long là mất mát lớn đối với tập thể nghệ sĩ, cán bộ và người lao động của Nhà hát cũng như những người yêu nghệ thuật múa rối nước nhà.

Trong suốt quá trình công tác, NSƯT Nguyễn Thế Long luôn là nghệ sĩ tận tâm, trách nhiệm, dành nhiều tâm huyết cho nghệ thuật truyền thống và sự phát triển của Nhà hát. Anh để lại dấu ấn đẹp trong lòng đồng nghiệp, khán giả và nhiều thế hệ nghệ sĩ trẻ bởi sự chân thành, giản dị và hết lòng với nghề.

