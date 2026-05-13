Khởi tố tài xế xe khách lao xuống vực ở Tam Đảo

TPO - Ngày 13/5, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can đối với Lưu Đình Thanh (SN 1962, trú phường Bạch Mai, TP Hà Nội), người điều khiển xe khách chở 27 hành khách lao xuống vực tại xã Tam Đảo (tỉnh Phú Thọ), khiến nhiều người bị thương, một hành khách tử vong.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 13h10 ngày 29/3/2026, xe ô tô khách BKS 29B-098.XX do Lưu Đình Thanh điều khiển, chở theo 27 người lưu thông trên Tỉnh lộ 2B, đoạn qua thôn 2, xã Tam Đảo thì bất ngờ xe lao xuống vực sâu.

Ngay sau khi nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã phối hợp lực lượng chức năng tổ chức cứu nạn, đưa các nạn nhân đi cấp cứu; đồng thời khám nghiệm hiện trường, phương tiện và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Vụ tai nạn khiến nhiều người bị thương, phương tiện hư hỏng nặng. Trong số các nạn nhân có chị N.T.T. (SN 1996, trú phường Kim Liên, Hà Nội) tử vong do thương tích quá nặng.

Quá trình điều tra xác định nguyên nhân vụ tai nạn là do tài xế không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ và không giảm tốc độ khi điều khiển phương tiện trên tuyến đường đồi núi hiểm trở.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 6/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lưu Đình Thanh về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.