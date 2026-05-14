Thực hư tin Thủ tướng Israel âm thầm thăm Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất

TPO - Bộ Ngoại giao Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) bác bỏ tuyên bố từ văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, rằng ông đã đến thăm nước này và có cuộc gặp bí mật với tổng thống UAE.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: Getty Images)

Trước đó, ngày 13/5, Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết, ông Netanyahu đã đến UAE trong thời gian xung đột ở Iran, và gặp gỡ Tổng thống UAE Sheikh Mohammed bin Zayed Al-Nahyan. Chuyến thăm trùng hợp với thời điểm UAE nhận được các hệ thống phòng không Vòm Sắt từ Israel.

Một nguồn thạo tin cho biết, ông Netanyahu và ông Sheikh Mohammed đã gặp nhau tại Al-Ain, một thành phố ốc đảo gần biên giới Oman, vào ngày 26/3 và cuộc gặp kéo dài vài giờ đồng hồ.

Văn phòng của ông Netanyahu đánh giá, cuộc gặp đã dẫn đến một "bước đột phá lịch sử" trong quan hệ giữa hai nước.

Ngoài ra, theo nguồn tin, Giám đốc cơ quan tình báo Israel Mossad - Dedi Barnea - đã thực hiện ít nhất hai chuyến thăm UAE trong thời gian chiến tranh với Iran để phối hợp các hành động quân sự.

Tuy nhiên, một tuyên bố từ Bộ Ngoại giao UAE cho biết, quan hệ giữa UAE và Israel "là công khai, không dựa trên các thỏa thuận không minh bạch hoặc không chính thức".

"Mọi thông tin liên quan đến các chuyến thăm không được thông báo hoặc các thỏa thuận không được tiết lộ đều hoàn toàn vô căn cứ, trừ khi được các cơ quan có thẩm quyền liên quan tại UAE chính thức công bố", tuyên bố cho biết.

Hợp tác giữa Israel và UAE đã được tờ Wall Street Journal đưa tin trong tuần này. Theo tờ báo, UAE đã bí mật thực hiện nhiều cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng và các địa điểm quân sự của Iran trong suốt cuộc chiến, bao gồm cả các cuộc tấn công vào một nhà máy lọc dầu trên đảo Lavan của Iran vào đầu tháng 4, khoảng thời gian Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ngừng bắn và đàm phán với Iran.

Cuộc tấn công được cho là đã được phối hợp với Israel, và diễn ra sau nhiều chuyến thăm bí mật của Giám đốc Mossad tới UAE.

UAE chưa thừa nhận việc tiến hành các cuộc tấn công này.

Đại sứ Mỹ tại Israel - Mike Huckabee - hồi đầu tuần này cho biết, Israel đã gửi các khẩu đội Vòm Sắt và lực lượng vận hành chúng đến UAE trong thời gian xung đột.

Theo Reuters, UAE coi mối quan hệ với Israel là một đòn bẩy để tạo ảnh hưởng trong khu vực và là một kênh liên lạc độc đáo với Washington.

UAE là trung tâm kinh doanh - tài chính khu vực và là một trong những đồng minh quan trọng nhất của Washington.

Khi xung đột bùng phát, các cuộc tấn công trả đũa của Iran nhắm vào UAE nhiều hơn hẳn các nước láng giềng, gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng dân sự và các cơ sở năng lượng.

Không giống như một số quốc gia vùng Vịnh khác, UAE có đường ống dẫn dầu cho phép nước này chuyển hướng một phần xuất khẩu dầu mỏ vòng qua eo biển Hormuz bị phong tỏa, giúp nước này có khả năng chống chịu tốt hơn trước sự gián đoạn kéo dài. Nhưng cuộc chiến có nguy cơ gây tổn hại nghiêm trọng đến vai trò của UAE như một trung tâm kinh tế toàn cầu, nơi mang lại an ninh và sự ổn định trong khu vực.