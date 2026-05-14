Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cảnh báo

Cảnh báo bẫy casting phim điện ảnh online

Tối 13/5, trao đổi với Tiền Phong, phía đạo diễn Nguyễn Quang Dũng khẳng định toàn bộ thông tin liên quan đến việc anh thực hiện dự án phim điện ảnh Tạm biệt anh Sâu đều là bịa đặt. Đạo diễn cho biết một số diễn viên đã chủ động liên hệ hỏi thông tin casting khiến anh phải lập tức kiểm tra và lên tiếng cảnh báo.

Nguyễn Quang Dũng cảnh báo khi xuất hiện một fanpage tự nhận đang tuyển diễn viên cho dự án điện ảnh mang tên Tạm biệt anh Sâu, đồng thời sử dụng tên tuổi của anh để tạo lòng tin.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cho biết anh chưa có dự án nào mới thời gian này.

Nguyễn Quang Dũng chia sẻ: “Hôm nay có diễn viên hỏi tôi về dự án này để đi casting. Dự án này tôi không tham gia. Tôi hỏi bên sản xuất CJ HK cũng không biết dự án này”.

Nam đạo diễn nhấn mạnh đã chủ động kiểm tra với các đơn vị được nhắc tên trong thông báo tuyển diễn viên nhưng “không ai biết dự án này”.

Theo nội dung lan truyền trên mạng xã hội, fanpage mang tên “Phim điện ảnh Tạm biệt anh Sâu” đăng thông báo casting online với yêu cầu diễn viên “có sức khỏe tốt”, hồ sơ phù hợp sẽ được gọi vào vòng trực tiếp. Bài đăng còn giới thiệu đạo diễn là Nguyễn Quang Dũng, đơn vị sản xuất là “CJ HK Entertainment Forest Studio”, nhà phát hành là CGV.

Ngay sau đó, Forest Studio cũng phát thông báo phủ nhận liên quan đến dự án nói trên. Đại diện đơn vị này khẳng định không tổ chức bất kỳ hoạt động tuyển chọn diễn viên nào cho phim Tạm biệt anh Sâu.

“Forest Studio xin khẳng định rằng chúng tôi không liên quan đến bất kỳ thông tin tuyển chọn diễn viên (casting) nào đang lan truyền trên mạng xã hội với tên dự án phim Tạm biệt anh Sâu. Mọi bài đăng sử dụng tên Forest Studio, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và các đối tác liên quan đều có dấu hiệu lừa đảo”, phía đơn vị sản xuất cho biết.

Forest Studio đồng thời khuyến cáo người dùng không đăng ký qua các đường link không xác thực, không cung cấp thông tin cá nhân hoặc chuyển tiền dưới bất kỳ hình thức nào. Theo đại diện studio, mọi thông tin chính thức chỉ được đăng tải trên các kênh truyền thông chính thức của đơn vị.

Theo tìm hiểu của phóng viên, fanpage kể trên mới được tạo từ ngày 12/5. Nội dung giới thiệu phim sơ sài, nhiều câu chữ khó hiểu, hình ảnh quảng bá lấy từ internet với thiết kế cẩu thả. Thậm chí bài đăng giới thiệu diễn viên còn sử dụng hình ảnh của Quang Tuấn trong dự án khác để minh họa.

Dưới bài đăng của Nguyễn Quang Dũng, nhiều khán giả và diễn viên cho biết họ “suýt đăng ký casting” vì tưởng đây là dự án thật. Không ít ý kiến bày tỏ lo ngại tình trạng lừa đảo đang ngày càng tinh vi, lợi dụng giấc mơ đóng phim của người trẻ để tiếp cận nạn nhân.

Loạt nghệ sĩ Việt bị mạo danh quảng cáo, lừa đảo

Thời gian gần đây, nhiều nghệ sĩ Việt liên tục lên tiếng vì bị giả mạo hình ảnh, tên tuổi hoặc giọng nói nhằm phục vụ mục đích quảng cáo, bán hàng và lừa đảo trên mạng xã hội.

Cách đây ít ngày, ca sĩ Hòa Minzy phát hiện nhiều fanpage sử dụng hình ảnh và thông tin cá nhân của cô để gây nhầm lẫn với khán giả. Nữ ca cảnh báo người hâm mộ không nên tin vào các tài khoản không chính thức.

Đầu tháng 5, đạo diễn Lý Hải cho biết hình ảnh của anh bị dùng để quảng cáo thuốc bổ và bán hàng online. Nam đạo diễn lo ngại các video AI ngày càng giống thật, dễ khiến khán giả, đặc biệt là người lớn tuổi, sập bẫy.

Hồng Đào cho biết nhiều tài khoản giả mạo đã dùng cả hình ảnh lẫn giọng nói của chị để bán thực phẩm chức năng, thuốc giảm cân. Nhiều khán giả bị lừa sau đó quay sang trách móc, công kích cô.

Không ít nghệ sĩ khác cũng trở thành nạn nhân của tình trạng giả mạo bằng công nghệ AI như Mỹ Tâm, H'Hen Niê, Đức Phúc, Ngô Thanh Vân...

Cuối năm 2025, Ngô Thanh Vân lên tiếng khi nhiều nội dung trên mạng xã hội sử dụng tên tuổi, hình ảnh và giọng nói của cô để tạo video quảng cáo sai sự thật. Nữ diễn viên cho biết việc giả mạo không chỉ ảnh hưởng danh dự cá nhân mà còn khiến khán giả mất niềm tin, mua nhầm sản phẩm cô không hề quảng bá.

Trước làn sóng giả mạo ngày càng phức tạp, nhiều nghệ sĩ khuyến cáo công chúng chỉ theo dõi thông tin từ các kênh chính thức, không chuyển tiền hoặc cung cấp dữ liệu cá nhân qua những đường link đáng ngờ.

