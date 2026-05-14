Thế giới

Điều kỳ diệu trong vụ máy bay chở 11 người rơi ở Florida

Bình Giang

TPO - Toàn bộ 11 người trên chiếc máy bay tư nhân rơi xuống biển ngoài khơi miền trung bang Florida đã sống sót và được đội cứu hộ của Không quân Dự bị Mỹ giải cứu từ cứu sinh sau nhiều giờ lênh đênh trên biển.

img-1396.jpg
Các nạn nhân vụ rơi máy bay được trực thăng cứu hộ. Ảnh: Reuters

“Việc tất cả những người đó đều sống sót thực sự là điều kỳ diệu”, Thiếu tá Không quân Elizabeth Piowaty - chỉ huy một trong các máy bay tham gia chiến dịch cứu hộ, nói với các phóng viên trong cuộc họp báo ngày 13/5.

Trong vụ tai nạn ngày 12/5, chiếc máy bay loại cánh quạt 2 động cơ chở 11 người lớn từ Bahamas đã rơi xuống Đại Tây Dương, ở vị trí cách thành phố Melbourne, bang Florida khoảng 130 km, kích hoạt tín hiệu định vị khẩn cấp được lực lượng Tuần duyên phát hiện.

Theo Tuần duyên Mỹ, chiếc HC-130J Combat King II - thuộc dòng máy bay chuyên phục vụ nhiệm vụ tìm kiếm và cứu nạn trong chiến đấu, đang thực hiện chuyến bay huấn luyện đã chuyển sang tham gia nhiệm vụ tìm kiếm và cứu hộ.

Nữ thiếu tá Piowaty cho biết đội của bà đã phát hiện chiếc xuồng cứu sinh khi cơn giông đang tiến đến, sau đó thả xuống các gói thực phẩm, nước uống và thiết bị nổi bổ sung để giúp những người sống sót cầm cự cho đến khi lực lượng cứu hộ tiếp cận được họ trên biển.

Đến thời điểm đó, họ “đã ở trên xuồng cứu sinh khoảng 5 tiếng đồng hồ, và chỉ cần nhìn cũng có thể thấy họ đang kiệt sức cả về thể chất, tinh thần lẫn cảm xúc”, Đại úy Không quân Rory Whipple cho biết tại cuộc họp báo.

Cuối cùng, các nạn nhân được kéo lên an toàn bằng trực thăng cứu hộ - được điều động từ Phi đoàn cứu hộ số 920 của Không quân Dự bị Mỹ đóng gần Melbourne, rồi được đưa tới sân bay quốc tế Melbourne Orlando để chăm sóc y tế.

Đại uý Whipple cho biết tổ bay đã đưa được toàn bộ 11 người sống sót lên trực thăng sau 9 lượt cẩu, hoàn tất chiến dịch khi chỉ còn đúng 5 phút nhiên liệu trước khi buộc phải tiếp nhiên liệu trên không hoặc hạ cánh khẩn cấp.

Giới chức Bahamas đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, nhưng Tuần duyên Mỹ cho biết chiếc máy bay đã gặp sự cố động cơ. Máy bay xuất phát từ Marsh Harbour ở Bahamas và đang hướng tới Freeport trên đảo Grand Bahama, với quãng đường khoảng 160km.

Bình Giang
Theo Reuters
#Rơi máy bay #Tai nạn máy bay

