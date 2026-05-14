Cháy khách sạn lúc rạng sáng ở Nha Trang, khách hoảng loạn chạy lên tầng thượng

Phùng Quang

TPO - Hỏa hoạn bùng phát tại tầng hầm một khách sạn trên đường Hàn Thuyên, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa khiến khách hoảng loạn chạy lên tầng thượng, tìm cách thoát thân.

Ngày 14/5, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết: Đơn vị đang phối hợp Công an phường Nha Trang điều tra vụ cháy xảy ra tại một khách sạn trên đường Hàn Thuyên.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh M.S.

Trước đó, vào khoảng gần 2h sáng cùng ngày, Trung tâm 114 nhận được tin báo của người dân về vụ hỏa hoạn bùng phát tại tầng hầm của khách sạn nói trên, thuộc phường Nha Trang. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã điều động 2 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn.

Sau nhiều phút nỗ lực, đám cháy tại tầng hầm đã được dập tắt hoàn toàn. Thời điểm xảy ra vụ cháy, trong khách sạn có 5 khách lưu trú và 1 nhân viên lễ tân. Khi phát hiện cháy, 3 khách cùng nhân viên lễ tân đã kịp thời thoát ra ngoài an toàn; 2 khách còn lại do hoảng loạn đã chạy lên các tầng trên của khách sạn.

Sau khi khống chế đám cháy, lực lượng chức năng tiến hành rà soát toàn bộ khách sạn, hướng dẫn 2 khách còn lại di chuyển xuống bằng thang bộ và đưa ra ngoài an toàn.

