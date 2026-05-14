Giải cứu người đàn ông mắc kẹt trong ô tô bẹp rúm trên cao tốc

TPO - Một người đàn ông bị thương mắc kẹt trong ô tô con bẹp rúm sau tai nạn giao thông trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ được cứu ra ngoài.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 5h ngày 14/5, tại Km202 cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ qua xã Phú Xuyên (Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô con và xe tải. Vụ việc khiến ô tô con bị biến dạng và có người mắc kẹt bên trong.

Tiếp nhận tin báo, Đội CC&CNCH Khu vực số 34, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội điều động lực lượng đến hiện trường phối hợp với Đội CC&CNCH Khu vực số 32 và Cảnh sát giao thông, tổ chức cứu hộ, cứu nạn, đưa 1 người bị nạn ở hàng ghế sau ra ngoài.

Lực lượng chức năng đưa nạn nhân ra ngoài.

Nạn nhân là anh N.V.T (quê Ninh Bình) được bàn giao cho lực lượng y tế chuyển đến bệnh viện điều trị.

Được biết, ngoài anh T. trên xe còn một số người khác, trong đó có trẻ em.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ.