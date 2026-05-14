Hà Nội: Cháy quầy thu ngân siêu thị tầng 1 khu tập thể lúc rạng sáng

TPO - Sáng 14/2, một vụ hỏa hoạn tại siêu thị tầng 1 khu tập thể tại phường Ngọc Hà (Hà Nội) khiến nhiều người hoảng hốt.

Hiện trường vụ cháy.

Theo người dân, khoảng hơn 4h cùng ngày, họ phát hiện có cháy tại siêu thị ở tầng 1 tòa nhà G3, tập thể Vĩnh Phúc (Ngọc Hà, Hà Nội). Sự việc nhanh chóng được báo tới Công an phường Ngọc Hà và lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp.

Ngay sau đó, lực lượng tại chỗ gồm: Công an phường, An ninh trật tự cơ sở và người dân đã có mặt để chữa cháy ban đầu.

Cùng lúc này, Công an TP Hà Nội đã điều động 3 xe chữa cháy cùng 18 cán bộ chiến sĩ (thuộc Phân đội Quần Ngựa thuộc Đội CC và CNCH Khu vực số 8 và Phân đội Thụy Khuê - thuộc Đội CC và CNCH Khu vực số 14 nhanh chóng tiếp cận hiện trường.

Đến 4h29, lực lượng chức năng dập tắt hoàn toàn đám cháy và sử dụng quạt hút khói để xử lý.

Được biết, khu vực xảy ra hỏa hoạn khoảng 2m2 là quầy thu ngân. Tổng diện tích siêu thị khoảng 200m2.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.