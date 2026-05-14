Cà Mau lập Ban Chỉ đạo gỡ các dự án tồn đọng

Tân Lộc

TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau vừa có quyết định thành lập Ban Chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài trên địa bàn tỉnh. Ông Nguyễn Hồ Hải - Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau làm Trưởng ban.

Theo quyết định, Ban Chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài trên địa bàn tỉnh Cà Mau có 13 thành viên. Trong đó, ông Nguyễn Hồ Hải - Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau làm Trưởng ban; ông Lữ Quang Ngời - Chủ tịch UBND tỉnh và ông Huỳnh Hữu Trí - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm Phó Trưởng ban. Các thành viên còn lại gồm Phó Chủ tịch UBND tỉnh, giám đốc sở, trưởng các ban, ngành, cơ quan liên quan.

Khu nông nghiệp công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu sau 9 năm chưa thể hoạt động do còn nhiều vướng mắc.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ rà soát, phân loại các dự án tồn đọng, kéo dài, xác định rõ nguyên nhân, vướng mắc từng dự án để đề xuất giải pháp tháo gỡ, nhằm sớm đưa các dự án vào hoạt động. Từ đó khơi thông và phát huy hiệu quả các nguồn lực, đặc biệt nguồn lực đất đai.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cà Mau là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm tham mưu, giúp triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo quy định.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, chiều 13/5, ông Nguyễn Hồ Hải - Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau đến kiểm tra Dự án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu. Dự án này đã 9 năm chưa đưa vào hoạt động do nhiều vướng mắc về cơ chế. Ông Hải yêu cầu quý 3/2026 phải xử lý dứt điểm các tồn tại liên quan; thanh tra toàn diện hoạt động của Ban quản lý dự án, để làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể và đề xuất hướng xử lý.

Ông Lê Văn Sử - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết, dự án khu công nghiệp về tôm này chậm chủ yếu do sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và sở ngành chưa đồng bộ, nhiều thủ tục kéo dài.

