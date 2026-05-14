Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Thực hư thông tin nhân viên nhà hàng ở Cà Mau nhiễm HIV gây xôn xao

Tân Lộc

TPO - Những ngày qua, mạng xã hội xuất hiện các tin nhắn cho rằng nhiều nhân viên tại một số quán ăn ở Cà Mau nhiễm HIV, khiến dư luận xôn xao. Chủ nhà hàng đã đề nghị công an vào cuộc xử lý.

Sáng 14/5, một lãnh đạo Sở Y tế Cà Mau xác nhận, Sở đã nhận được thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc nhiều nhân viên của một nhà hàng nhiễm HIV. “Qua rà soát, thông tin trên không chính xác. Tuy nhiên, do tin đồn, số người đi kiểm tra HIV có tăng nhưng chưa phát hiện ca dương tính”, lãnh đạo Sở Y tế Cà Mau nói.

688572643-1485053463102336-6810533555011616055-n.jpg
Lãnh đạo Sở Y tế Cà Mau khẳng định không kêu gọi đi xét nghiệm HIV như thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện tin nhắn được cho là "thông báo khẩn", với nội dung: Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh kiểm tra quán nhậu x, test nhanh phát hiện hơn 20 người (nhân viên của quán) dương tính với HIV. Sở Y tế Cà Mau kêu gọi khách từng đến quán trong vòng 5 tháng gần đây chủ động đi xét nghiệm HIV và thông báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất.

Ngoài ra, mạng xã hội cũng xuất hiện tin nhắn: "quán ẩm thực 797 có hơn 51% nhân viên, phục vụ bị nhiễm HIV...". Những nội dung này nhanh chóng lan truyền nhiều hội nhóm ở địa phương gây hoang mang dư luận.

Ông Nguyễn Đình Cần - chủ nhà hàng bị nhắc tên trong các thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho biết, đã trình báo vụ việc đến Công an tỉnh Cà Mau và Công an phường Lý Văn Lâm đề nghị xử lý người đăng thông tin thất thiệt trên.

"Thời gian này, nhà hàng đang tạm nghỉ để sửa chữa nên những tin đồn về nhân viên nhà hàng nhiễm HIV càng khiến nhiều người hiểu lầm", ông Cần nói thêm.

anh-2686.jpg
Chủ nhà hàng đã trình báo công an đề nghị xử lý những người tung tin đồn thất thiệt.
Tân Lộc
#HIV #Cà Mau #nhân viên #tin đồn #nhà hàng #quán ăn #công an

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe