Mùa mưa đến muộn, kết thúc sớm ở Nam Bộ

TPO - Nam Bộ đang bước vào những ngày giữa tháng 5 nhưng hình thái thời tiết chủ đạo vẫn là nắng nóng gay gắt, ít mưa, độ ẩm không khí thấp. Mùa mưa năm nay không chỉ đến muộn mà còn có thể kết thúc sớm.

Những ngày qua, Nam Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt với nền nhiệt cao nhất phổ biến từ 35-37 độ theo bản tin dự báo. Nhiệt độ thực tế ngoài trời còn cao hơn nhiều, nhất là khu vực nội đô, nơi nhà cửa xây dựng san sát, mật độ bê tông hoá rất cao.

Nam Bộ đã hứng chịu nắng nóng gay gắt suốt tháng 4 và nửa đầu tháng 5. “Theo quan trắc của chúng tôi, nắng nóng tại khu vực Nam Bộ xuất hiện nhiều ngày liên tục trong tháng 4 và kéo dài cho đến hiện tại, chỉ tạm thời gián đoạn khoảng 1-2 ngày sau đó lại xuất hiện trên diện rộng, đặc biệt kéo dài hơn ở khu vực miền Đông Nam Bộ”, ông Nguyễn Đức Hòa, Phó trưởng phòng Dự báo khí hậu của Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia chia sẻ.

Nam Bộ đang hứng chịu những ngày nắng nóng gay gắt kéo dài.

Số liệu thống kê cho thấy, nắng nóng ở Nam Bộ năm nay đến sớm và kéo dài. Tại một số trạm khí tượng đã ghi nhận được nhiệt độ cao nhất tuyệt đối ngày vượt giá trị lịch sử.

Trong khi đó, gần như suốt tháng 4 và nửa đầu tháng 5, Nam Bộ phổ biến ít mưa, ngoại trừ một số cơn mưa dông xuất hiện đột ngột vào cuối chiều trên diện hẹp. Trong khi trung bình hàng năm, mùa mưa tại Nam Bộ thường xuất hiện vào giai đoạn nửa đầu tháng 5, có những năm sớm hơn, vào cuối tháng 4.

“Đến thời điểm này có thể nói mùa mưa năm 2026 tại Tây Nguyên và Nam Bộ đến muộn hơn so với trung bình hằng năm”, ông Hoà chia sẻ.

Theo ông Hoà, dự báo nắng nóng ở Nam Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng 15-16/5. Sau đó có khả năng giảm dần, đồng thời mưa tăng dần trên khu vực Nam Bộ từ khoảng thời gian nửa cuối tháng 5 trở đi.

Chuyên gia này cũng cho biết, dự báo hiện tượng El Nino (hiện tượng nước biển nóng lên bất thường ở Thái Bình Dương) có cường độ từ trung bình đến mạnh vào thời kỳ từ tháng 6-8/2026 với xác suất khoảng từ 80-90%.

Mùa mưa năm nay đến muộn ở Nam Bộ và Tây Nguyên.

Trong thời kỳ tháng 10-12/2026, El Nino có thể đạt cường độ rất mạnh với xác suất khoảng từ 20-25% và khả năng tiếp tục duy trì sang năm 2027.

Với diễn biến về hiện tượng El Nino như trên, ông Hoà cho biết, mùa mưa ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ năm nay không chỉ đến sớm mà xuất hiện muộn hơn một chút so với trung bình nhiều năm.

“Đặc biệt tổng lượng mưa tại có khả năng thiếu hụt so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ vào các tháng cuối năm 2026”, ông Hoà lưu ý.

Tuy nhiên, trong bối cảnh biến đổi khí hậu với nền nhiệt cao, cơ quan khí tượng cũng khuyến cáo khả năng xuất hiện các trận mưa rất lớn trong thời gian ngắn, có thể gây ngập úng sâu tại khu vực TPHCM, kèm theo các thiên tai như lốc sét, gió giật mạnh.