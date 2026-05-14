Thông tin mới vụ bé lớp 6 nghi bị mẹ kế và cha bạo hành

Ngọc Tú

TPO - Sau khi vào cuộc xác minh làm rõ, cơ quan chức năng xã Vân Du (Nghệ An) đã đưa cháu Th. đến cơ sở y tế để thăm khám và kịp thời chữa trị các vết thương, ổn định sức khỏe, tinh thần.

Ngày 14/5, Công an xã Vân Du (tỉnh Nghệ An) đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm vụ việc cháu Nguyễn Hữu Th. (12 tuổi, trú xóm 7, xã Vân Du) nghi bị bố và mẹ kế thường xuyên đánh đập dẫn đến thương tích.

Sau khi nắm bắt thông tin, Công an xã Vân Du đã mời những người liên quan lên để xác minh, làm rõ sự việc.

Trong ngày 13/5, Công an xã Vân Du và chính quyền địa phương cũng đã đưa cháu bé đến cơ sở y tế để kiểm tra các thương tích, thăm khám và điều trị kịp thời, nhằm đảm bảo sức khỏe và ổn định tinh thần cho cháu bé.

Được biết, do bố và mẹ ly hôn nên nhiều năm qua, Th. sống cùng bố là N.H.H. (SN 1991) và mẹ kế là T.T.H.(SN 1989) tại xóm 7, xã Vân Du.

Cháu bé được đưa đến cơ sở y tế để chữa trị vết thương. Trong ảnh, lãnh đạo xã, Công an xã Vân Du đến thăm hỏi, động viên cháu Th.

Ngày 12/5, cháu Th. tìm đến người cô là bà Phan Thị Tuyết (43 tuổi) vừa khóc vừa cầu cứu. Th. kể với cô rằng thời gian em ở chung với bố mà mẹ kế thường xuyên bị đánh đập. Khi đưa cháu về nhà kiểm tra, bà Tuyết phát hiện mắt cháu bé bị thâm, sưng to. Ở chân, tay và mông cháu bé cũng xuất hiện nhiều vết bầm tím.

Bà Tuyết sau đó đã livestream lên mạng xã hội facebook đồng thời trình báo sự việc lên Công an xã Vân Du. Trong video trên mạng xã hội, cháu Th. liên tục khóc và kể về những lần bị đánh trước đó.

Sau khi nắm bắt thông tin, Công an xã đã mời những người liên quan lên trụ sở để xác minh làm rõ.

Cháu Th. với nhiều vết bầm tím ở mắt, tay chân, mông nghi bị người thân bạo hành.

Nghe tin con trai nghi bị bạo hành, ngày 13/5, mẹ ruột cháu Th. cũng đã đến để chăm sóc con tại cơ sở y tế.

Vụ việc đang được Công an xã Vân Du củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định.

