Lửa thiêu rụi nhà nghỉ ở đảo Bé Lý Sơn trong đêm

Nguyễn Ngọc

TPO - Một vụ cháy lớn vừa xảy ra tại nhà nghỉ Minh Vy ở đảo Bé (đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) thiêu rụi toàn bộ tài sản bên trong. May mắn không có thiệt hại về người.

Tối 13/5, ông Nguyễn Văn Huy - Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy lớn tại một nhà nghỉ ở đảo Bé.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20h cùng ngày, nhà nghỉ Minh Vy ở đảo Bé bất ngờ bốc cháy dữ dội. Chỉ trong thời gian ngắn, ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ căn nhà.

Hiện trường vụ cháy.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng cùng người dân địa phương nhanh chóng triển khai chữa cháy.

Tuy nhiên, do đám cháy bùng phát mạnh nên không thể cứu được tài sản bên trong. May mắn vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người.

Nguyên nhân ban đầu được xác định nghi do chập điện.

