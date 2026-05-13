Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Cận cảnh thiết kế nút giao 'hoa thị' kết nối cầu Tứ Liên với Đại lộ sông Hồng

Anh Trọng

TPO - Theo thiết kế, Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng sẽ xây dựng 2 nút giao kết nối với cầu Tứ Liên và đường dẫn tại khu vực Hồng Hà và Đông Anh. Trong đó, nút giao phía cầu Tứ Liên được thiết kế dạng hoa thị biến thể với nhiều tầng kết nối liên thông.

Trong hồ sơ kỹ thuật, nhà đầu tư cho biết khu vực phía Đông Anh (bờ tả) của cầu Tứ Liên được bố trí nút giao liên thông với các tuyến đường hiện hữu. Tuy nhiên, ở giai đoạn 1 (dự kiến hoàn thành năm 2027), dự án mới xây dựng điểm chờ, chưa hoàn thiện nút giao đầy đủ.

Từ thực tế này, nhà đầu tư Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng cho biết sẽ triển khai hoàn thiện nút giao phía Đông Anh khi dự án thi công.

Tại phía nội thành (bờ hữu), theo hồ sơ dự án, nút giao cách đê Hữu Hồng khoảng 600m, được thiết kế dạng nút giao khác mức với kiến trúc bán hoa thị biến thể.

Khi triển khai Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, vị trí này sẽ được điều chỉnh còn cách đê Hữu Hồng khoảng 240m, lệch khoảng 360m so với phương án đã phê duyệt trước đó. Công trình vẫn được xây dựng theo dạng nút giao khác mức liên thông với nhiều nhánh kết nối khu vực.

Hình ảnh thiết kế hai nút giao giữa cầu Tứ Liên và trục cảnh quan sông Hồng:

Phối cảnh nút giao phía Đông Anh:

tp-1.jpg
Thiết kế nút giao Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng giao cầu Tứ Liên phía Đông Anh.
tp-2.jpg
Theo thiết kế cầu Tứ Liên, giai đoạn 1 chưa xây dựng đầy đủ các tầng kết nối tại nút giao phía Đông Anh. Khi triển khai trục cảnh quan sông Hồng, phương án hoàn thiện nút giao liên thông đã được bổ sung trong hồ sơ thiết kế.

Phối cảnh nút giao phía Hồng Hà (nội thành):

tp-3.jpg
Thiết kế nút giao giữa cầu Tứ Liên và Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng phía nội thành (phường Hồng Hà).
tp-4.jpg
Mặt bằng nút giao được khảo sát và lập theo hiện trạng thực tế.
tp-5b.jpg
Vị trí đường dẫn cầu Tứ Liên kết nối với Đại lộ cảnh quan sông Hồng (tuyến màu đỏ).
tp-6.jpg
Tuyến An Dương - Âu Cơ là một trong những trục chính kết nối với nút giao, hiện có lưu lượng phương tiện lớn.
Anh Trọng
#Cầu tứ liên #trục cảnh quan sông hồng #cầu qua sông hồng #trục đại lộ cảnh quan sông hồng #nút giao

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe