Hà Nội: Hơn 700 xe kinh doanh vận tải hết hạn phù hiệu

TPO - Sở Xây dựng Hà Nội vừa công bố danh sách 728 xe kinh doanh vận tải trong đó có xe khách liên tỉnh, xe hợp đồng, xe taxi… đã và sẽ hết hạn phù hiệu hoạt động trong tháng 4 và 5 này. Các xe này sẽ không được hoạt động nếu không được gia hạn phù hiệu.

Theo thông báo của Sở Xây dựng Hà Nội, căn cứ các quy định về hoạt động vận tải đường bộ, Sở công bố danh sách hơn 700 phương tiện cùng với biển số đăng ký xe, hạn phù hiệu và tên đơn vị - doanh nghiệp có xe kinh doanh vận tải đã sẽ hết hạn trong tháng 4, tháng 5.

Xe khách liên tỉnh hoạt động tại bến xe trên địa bàn Hà Nội.

Các được công bố chủ yếu là xe kinh doanh vận tải chở khách liên tỉnh, xe hợp đồng, xe taxi, xe tải…

Theo danh sách được công bố, một số đơn vị - doanh nghiệp có xe đã và đang hết hạn nhiều nhất gồm: Công ty CP Thương mại Hoàng Gia, có 22 xe taxi (nhiều nhất trong nhóm xe kinh doanh taxi); Chi nhánh Công ty TNHH TM&DV Minh Thành Phát, có 18 xe hợp đồng; Công ty CP Dịch vụ vận tải Khởi Nguyên, có hơn 40 xe hợp đồng; Công ty CP Thương mại vận tải PG với hơn 50 xe tải; Công ty TNHH MTV Vinaconex xây dựng, có 35 xe tải...

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, danh sách các xe này đã được doanh nghiệp chủ quản làm thủ tục và được cấp phép (phù hiệu) hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn Hà Nội thời gian qua, đến thời điểm tháng 4 và tháng 5/2025 thì hết phép. Nếu sau thời hạn này, phương tiện không được đơn vị chủ quản làm thủ tục xin gia hạn hoặc thông báo chuyển đổi kinh doanh, các xe sẽ không được phép tham gia kinh doanh vận tải trên địa bàn Hà Nội.

Cùng với thông báo trên, Sở Xây dựng Hà Nội cũng yêu cầu các phòng chức năng trong sở, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các trường hợp xe hết phép, hết hạn phù hiệu… vi phạm quy định vận tải.

