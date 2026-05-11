Lý do Bộ Xây dựng bác đề xuất bảo hành đường bộ 10 năm

TPO - Phản hồi văn bản của Tập đoàn Sơn Hải, Bộ Xây dựng khẳng định đề xuất quy định nâng thời gian bảo hành công trình giao thông từ 2 năm lên 10 năm là chưa hiểu đúng bản chất vấn đề, dễ gây nhầm lẫn với công tác bảo trì định kỳ và có nguy cơ làm tăng vọt chi phí dự thầu của các doanh nghiệp.

Vừa qua, Tập đoàn Sơn Hải đã gửi văn bản đề xuất nâng thời gian bảo hành công trình đường bộ từ tối thiểu 2 năm lên 10 năm. Doanh nghiệp cho rằng mức bảo hành hiện nay quá ngắn so với tuổi thọ công trình và ước tính việc kéo dài thêm 8 năm có thể giúp Cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) tiết kiệm hơn 100.000 tỷ đồng chi phí bảo trì.

Thực tế, Sơn Hải cũng đã tự nguyện cam kết bảo hành 10 năm tại một số gói thầu cao tốc thuộc dự án thành phần của tuyến cao tốc Bắc - Nam như Mai Sơn - Quốc lộ 45, Nghi Sơn - Diễn Châu, Vũng Áng - Bùng và Vân Phong - Nha Trang.

Liên quan đến đề xuất của Tập đoàn Sơn Hải, Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Văn phòng Trung ương Đảng, sau khi Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng tổ chức tham vấn kỹ lưỡng với các cơ quan quản lý nhà nước, chuyên gia và các nhà thầu, nhà đầu tư lớn trong ngành giao thông.

Bộ Xây dựng khẳng định, lập luận về việc tiết kiệm hàng chục nghìn tỷ đồng cho Cục ĐBVN khi nâng thời gian bảo hành công trình đường bộ, là chưa đúng bản chất của công tác bảo hành, bảo trì công trình và không có cơ sở.

Một đoạn cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45. Ảnh: Lộc Liên.

“Bảo hành công trình là cam kết khắc phục, sửa chữa các hư hỏng, khiếm khuyết phát sinh do lỗi của nhà thầu trong quá trình thi công. Ngược lại, bảo trì là hoạt động kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ do hao mòn tự nhiên trong quá trình khai thác để duy trì tuổi thọ dự án”, văn bản của Bộ Xây dựng nêu rõ.

Bộ Xây dựng cho biết, mức bảo hành 2 năm đối với công trình cấp I, cấp đặc biệt đã được nghiên cứu thận trọng, là thời gian đủ để các khiếm khuyết do lỗi thi công bộc lộ. Nếu kéo dài thời hạn bảo hành lên 10 năm, mốc thời gian này sẽ trùng lặp với chu kỳ sửa chữa định kỳ của công tác bảo trì (ví dụ mặt đường bê tông nhựa có chu kỳ trung tu là 5 năm). Điều này sẽ dẫn đến sự nhập nhằng, không phân định rõ trách nhiệm giữa việc sửa khiếm khuyết và hao mòn tự nhiên, dễ phát sinh tranh chấp và làm giảm tuổi thọ công trình.

Hiệp hội các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam cũng e ngại, việc áp dụng cứng nhắc một mức bảo hành 10 năm cho toàn bộ công trình giao thông sẽ đẩy chi phí bảo lãnh, dự phòng rủi ro và giá dự thầu tăng vọt. Điều này tạo áp lực cực lớn cho các doanh nghiệp trong bối cảnh giá vật liệu và lãi vay đang tăng cao. Kinh nghiệm quốc tế từ Nhật Bản hay Trung Quốc cũng cho thấy, thời gian bảo hành thông thường chỉ từ 1-2 năm, hoàn toàn không có quy chuẩn chung 10 năm cho công trình giao thông. Do đó, Bộ Xây dựng kết luận đề xuất này là không đủ cơ sở thực tế và kỹ thuật để áp dụng chung.

Một đề xuất đáng chú ý khác của Sơn Hải là yêu cầu nhà thầu cắm biển công khai thông tin trên tuyến đường để người dân cùng giám sát chất lượng công trình. Tuy nhiên, Bộ Xây dựng cho biết Luật Xây dựng hiện đã quy định việc lắp biển thông tin công trường trong quá trình thi công. Sau khi công trình đưa vào khai thác, việc cắm thêm biển bảo hành là không phù hợp vì có thể gây mất tập trung, ảnh hưởng an toàn giao thông và hiện chưa có quốc gia nào áp dụng quy định này...