ABBank ‘mở hội’ dịp sinh nhật 33 năm: Tặng 33 xe máy điện cùng hàng chục ngàn quà hấp dẫn cho khách hàng

Nhân dịp kỷ niệm 33 năm thành lập, từ ngày 11/5 đến hết 10/6/2026, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) mang tới chương trình “Siêu Party Sinh nhật” quy mô lớn với hàng loạt quà tặng và ưu đãi dành cho khách hàng trên toàn quốc. Tâm điểm của chương trình là 33 chiếc xe máy điện – phần quà đặc biệt được trao xuyên suốt mùa sinh nhật năm nay, cùng hàng chục ngàn quà tặng công nghệ và ưu đãi hấp dẫn trên ứng dụng ngân hàng số.

“Đại tiệc” quà tặng khuấy động mùa sinh nhật ABBank

Đón tuổi mới, ABBank biến cột mốc 33 năm thành “đại tiệc tri ân” dành cho khách hàng của mình bằng những phần quà thiết thực, những trải nghiệm thú vị và nhiều khoảnh khắc đáng nhớ trong hành trình sử dụng dịch vụ ngân hàng số.

Đặc biệt, 33 xe máy điện Honda ICON e thời trang là phần quà được mong chờ nhất của chương trình “Siêu Party Sinh nhật”. Sau khi mở trúng quà trên ứng dụng ngân hàng số, khách hàng may mắn sẽ được trao tặng xe máy điện trực tiếp tại chi nhánh hoặc phòng giao dịch của ABBank. Hành trình săn quà vì thế không chỉ diễn ra trên ứng dụng ABBank mà còn lan tỏa sự sôi động tại nhiều điểm giao dịch trên toàn hệ thống.

Bên cạnh giải thưởng đặc biệt này, khách hàng còn có cơ hội nhận hàng ngàn bộ quà tặng công nghệ, cùng hàng chục ngàn quà tặng hoàn tiền, ưu đãi thanh toán, mua sắm, giải trí và du lịch hấp dẫn.

Tiếp nối tinh thần từ chương trình “Trăm phần trăm Hạnh phúc” đã mang lại niềm vui của đông đảo khách hàng thời gian vừa qua, “Siêu Party Sinh nhật” tiếp tục mang đến hạnh phúc bùng nổ “100% trúng quà” và trải nghiệm săn quà gần gũi, dễ tiếp cận, gắn liền với nhu cầu tài chính hàng ngày của khách hàng. Chương trình sẽ diễn ra từ ngày 11/5 đến hết 10/6/2026.

Cơ hội săn quà chưa bao giờ dễ dàng đến thế

Với cách thức tham gia đơn giản, ABBank biến những giao dịch tài chính quen thuộc hàng ngày thành cơ hội để khách hàng nhận ưu đãi và tận hưởng niềm vui săn quà ngay trên ứng dụng Ngân hàng số.

Cụ thể, khách hàng sẽ nhận 1 lượt mở quà may mắn chỉ với việc thực hiện các giao dịch quen thuộc trên ứng dụng ABBank như: thanh toán hóa đơn điện, nước, điện thoại, vé xem phim,…; cài đặt thanh toán tự động hoặc duy trì số dư trong tài khoản từ 5 triệu đồng/ngày liên tục trong 7 ngày.

Cùng với đó, khách hàng mở mới và kích hoạt thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ sẽ được nhận thêm 3 lượt mở để tham gia săn quà trong mùa sinh nhật ABBank. Đặc biệt, với các giao dịch chi tiêu thẻ, giá trị giao dịch càng cao thì số lượng lượt mở quà nhận được càng nhiều. Theo đó, khách hàng chi tiêu từ 330.000 đồng sẽ nhận 1 lượt mở quà; từ 990.000 đồng nhận 2 lượt mở quà và từ 3,3 triệu đồng nhận 3 lượt mở quà.

ABBank cũng dành thêm cơ hội nhận quà cho khách hàng mua Chứng chỉ tiền gửi từ 30 triệu đồng trở lên hoặc khách hàng hộ kinh doanh mở mới tài khoản Hộ kinh doanh và có phát sinh doanh thu từ 1 triệu đồng mỗi ngày vào tài khoản. Toàn bộ lượt mở quà sẽ được hiển thị trực tiếp trên ứng dụng ABBank để khách hàng tham gia mở quà trực tiếp và theo dõi hành trình săn quà ngay trên app.

Bên cạnh các hoạt động dành cho khách hàng đại chúng, ABBank cũng đồng thời triển khai nhiều chương trình tri ân đặc biệt dành cho khách hàng thân thiết trên toàn hệ thống.

“Triệu dấu ấn hạnh phúc” – lời tri ân sau hành trình 33 năm đồng hành

Chương trình “Siêu Party Sinh nhật” như một điểm nhấn cho mùa sinh nhật 2026 của ABBank với thông điệp “33 năm – Triệu dấu ấn hạnh phúc” – một lời tri ân cùng hàng triệu khách hàng.

Với triết lý “Ngân hàng kiến tạo hạnh phúc”, ABBank không ngừng nỗ lực hiện diện trong mỗi hành trình cuộc sống, biến ước mơ và nhu cầu thiết yếu của khách hàng thành hiện thực thông qua những giải pháp tài chính thân thiện, dễ tiếp cận.

Những hoạt động trong mùa sinh nhật lần này là cách ABBank tiếp tục khẳng định và mang tinh thần đó đến gần hơn với khách hàng bằng những trải nghiệm gần gũi hướng tới sự kết nối, cảm xúc và tính thiết thực.

Trong thời gian tới, ABBank tiếp tục đầu tư vào nền tảng số, tối ưu trải nghiệm và phát triển sản phẩm, dịch vụ gắn với nhu cầu thực tế của khách hàng. Đây cũng là hướng đi ABBank kiên định theo đuổi trong suốt 33 năm qua: đồng hành cùng khách hàng bằng những giá trị thiết thực, bền bỉ và nhân văn trong từng chặng đường cuộc sống.