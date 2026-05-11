Xuất nhập khẩu 4 tháng tăng vọt, ngân sách thu thêm gần tỷ USD

TPO - Xuất nhập khẩu của Việt Nam tiếp tục tăng mạnh trong 4 tháng đầu năm nay giúp thu ngân sách từ hoạt động thương mại đạt hơn 166.300 tỷ đồng, tăng hơn 23.560 tỷ đồng (hơn 900 triệu USD) so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo thông tin từ Cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa trong tháng 4 đạt 95,9 tỷ USD, tăng 2,4% so với tháng trước. Trong đó, xuất khẩu đạt 45,9 tỷ USD, giảm 1,3%; nhập khẩu đạt 49,98 tỷ USD, tăng 5,9%.

Tính hết 4 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước đạt 345,6 tỷ USD, tăng 24,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu đạt 169,02 tỷ USD, tăng 20,1%; nhập khẩu đạt 176,6 tỷ USD, tăng 29,5%. Nhập khẩu tăng nhanh hơn xuất khẩu khiến cán cân thương mại chuyển sang nhập siêu khoảng 7,6 tỷ USD.

Cùng với đà tăng của hoạt động thương mại, số thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục tăng đáng kể. Tính đến ngày 30/4, thu ngân sách đạt hơn 166.300 tỷ đồng, bằng 36,9% dự toán và tăng 16,5% so với cùng kỳ năm ngoái, tương ứng tăng hơn 23.560 tỷ đồng.

Cũng theo Cục Hải quan, trong 4 tháng năm nay tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới tiếp tục diễn biến phức tạp trên nhiều tuyến. Đặc biệt, nổi lên thời gian qua là tình trạng vận chuyển trái phép vàng, dầu diesel qua tuyến biên giới miền Trung giáp Lào và tuyến đường sông Tây Nam giáp Campuchia; hàng cấm như vảy tê tê, thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc qua tuyến biên giới phía Bắc.

Tuyến biển tiếp tục là địa bàn nóng, chiếm tới 57,5% tổng số vụ vi phạm bị phát hiện, xử lý. Các vi phạm chủ yếu liên quan đến hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, nhập khẩu hàng hóa không có giấy phép.

Tại hai bên cánh gà các cửa khẩu và đường mòn, lối mở khu vực biên giới đường bộ vẫn tiếp diễn việc các cá nhân nhỏ lẻ mua bán, vận chuyển hàng hóa nhập khẩu không có chứng từ hợp pháp, không rõ nguồn gốc, xuất xứ các mặt hàng: thực phẩm đông lạnh, mỹ phẩm, đồ gia dụng, điện thoại di động, đồ chơi trẻ em, lá thuốc lá

Tính đến giữa tháng 4, toàn ngành Hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý: 7.029 vụ, trị giá hàng hoá vi phạm ước tính đạt gần 6.490 tỷ đồng. Cơ quan Hải quan đã khởi tố 4 vụ và chuyển khởi tố 43 vụ. Số thu ngân sách nhà nước đạt 277,5 tỷ đồng.